Le 5 migliori offerte Internet Casa sotto i 30 euro mensili di Novembre 2020

Una delle caratteristiche delle connessioni Internet casa dell’ultimo anno è che sono state segnate da una riduzione del costo del canone promozionale, che è diventato a tempo indeterminato. Fino a qualche tempo fa, infatti, le offerte Internet casa in promozione avevano una durata determinata.

Con l’arrivo di promozioni a prezzo scontato per sempre è bene essere al corrente del fatto che di solito è proprio sul web che si trovano questo genere di offerte, quindi nel caso in cui le si volesse sottoscrivere, bisognerebbe procedere con l’attivazione online.

Quali sono dunque le migliori offerte Internet casa, disponibili a meno di 30 euro al mese? Qual è la velocità di navigazione che permettono di raggiungere e quali sono i servizi inclusi? Ecco qualche consiglio per orientarsi nella scelta.

Come funzionano le offerte Internet casa oggi

La maggior parte delle offerte Internet casa disponibili sul mercato della telefonia fissa sono di tipo all inclusive. Cosa significa? Che sottoscrivendo la promozione si avranno a propria disposizione non solo la connessione Internet casa, ma anche le chiamate gratuite.

Questo significa che si dovrà pagare il costo del canone telefonico? No, in quanto le chiamate sfruttano la tecnologia VoIP, quindi sarà sufficiente collegare il telefono al modem per poterle effettuare.

Inoltre le connessioni prevedono quasi sempre dei servizi extra, che a volte sono inclusi nel prezzo, altre volte possono essere aggiunti pagando un sovraprezzo che prevede comunque degli sconti.

Per quanto riguarda la velocità di connessione, quelle che è possibile raggiungere sono:

• la fibra FTTH, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload;

• la fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

• la rete ADSL, per navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

1. Le offerte Internet casa di WINDTRE

Le promozioni Internet casa di WINDTRE hanno un costo di 28,98 euro al mese e comprendono la connessione a Internet di tipo illimitato e le chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali.

Nel costo del canone mensile sono compresi il contributo di attivazione e il costo del modem, che è pari a 5,99 euro al mese per 48 mesi: questo fa della promozione di WINDTRE un’offerta con vincolo contrattuale, per la quale dovranno essere saldate tutte le rate del modem in caso di recesso anticipato.

La promozione include anche:

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• la possibilità di avere Giga illimitati sulla propria SIM, che potranno essere attivati anche su altre due SIM senza dover sostenere costi aggiuntivi;

• la possibilità di attivare, anche in portabilità, una SIM al costo 9,99 euro al mese, che prevede minuti, SMS e Giga illimitati.

Le offerte di WINDTRE potranno essere attivate:

• nella versione fibra FTTH, con Super Fibra, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload;

• nella versione fibra FTTC, con Internet 200, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

• nella versione ADSL, con Internet 20, per navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

2. Le offerte Internet casa di Vodafone

Anche le offerte di Vodafone possono essere sottoscritte con la fibra FTTH, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload, la fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload, oppure la connessione di tipo ADSL, per navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

La velocità di navigazione dipende fondamentalmente dal luogo in cui si abita, per cui si consiglia sempre di effettuare un test della velocità prima di procedere con la sottoscrizione di qualsiasi tipologia di offerta.

La promozione proposta da Vodafone, chiamata Internet Unlimited, ha un costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi 6 euro per 48 mesi per i servizi di Vodafone Ready, che comprendono il modem e l’assistenza dedicata, e 1 euro al mese per 24 mesi per il contributo di attivazione. Anche la promozione Vodafone prevede quindi un vincolo di tipo contrattuale.

Le offerte Internet casa di Vodafone comprendono:

• la connessione Internet casa;

• le chiamate senza limiti verso i numeri fissi e mobili nazionali;

• 12 mesi di Amazon Prime Video;

• nella versione in fibra FTTH, la Vodafone TV.

3. Le offerte Internet casa di Fastweb

La proposta di Fastweb per connettersi a Internet da casa, nota come Fastweb Casa, ha un costo fisso mensile di 29,95 euro al mese. Si differenzia dalle altre offerte in quanto non prevede vincoli di tipo contrattuale.

Sarà quindi possibile recedere in qualsiasi momento, senza dover sostenere costi aggiuntivi e, in più, non saranno previsti aumenti o rimodulazione nel corso nel tempo. L’unica cosa che si dovrà pagare è un contributo di 29,95 euro una tantum per la dismissione del servizio.

Le offerte Internet casa di Fastweb possono essere attivate con la fibra FTTH, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload, la fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload, oppure la connessione di tipo ADSL, per navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload

La promozione include:

• il modem FASTGate;

• il contributo di attivazione;

• i servizi WOW;

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• l’assistenza dedicata.

4. Le offerte Internet casa di TIM

TIM propone ai suoi utenti le offerte Internet casa:

• Super Fibra, che si basa sulla fibra FTTH, per navigare fino a 1 Gbps in download e a 200 Mbps in upload;

• Super Mega, che si basa sulla fibra FTTC, per navigare fino a 200 Mbps in download e a 20 Mbps in upload;

• Super ADSL, che permette di navigare fino a 20 Mbps in download e a 1 Mbps in upload.

Le offerte Internet casa di TIM hanno un costo di 29,90 euro al mese, nel quale è incluso il costo del modem, di 5 euro al mese per 48 mesi. Il contributo di attivazione è gratuito.

Nella promozione sono compresi anche:

• la connessione Internet illimitata;

• le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• il modem TIM HUB+;

• TIMVISION;

• il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

5. Le offerte Internet casa di Sky

Sky ha lanciato le sue offerte dedicate alla telefonia fissa, con le quali è possibile navigare fino a un massimo di 1 Gbps in download senza limiti e senza interruzione grazie alla fibra ultraveloce di ultima generazione proposta dalla società.

Per i già clienti Sky sono previsti i seguenti sconti:

• 6 mesi gratuiti per chi è cliente da almeno 6 anni;

• 3 mesi gratuiti per chi è cliente da almeno 1 anno;

• 1 mese gratuito per chi è cliente da meno di 1 anno.

I piani che si possono attivare sono i seguenti:

• Smart, che include le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH (nelle zone coperte), lo Sky Wifi Hub e l’attivazione inclusa solo online, disponibile al costo di 29,90 euro al mese;

• Ultra, che prevede un costo di attivazione di 50 euro solo online, un costo del canone di 32,90 euro al mese, le chiamate a consumo, la connessione in fibra FTTH (nelle zone coperte), lo Sky Wifi Hub e che è perfetta per le case più grandi;

• Ultra Wi-Fi, che ha un costo di 37,90 euro al mese e che è consigliata in quanto, a differenza delle altre due offerte, prevede le chiamate gratuite.

La particolarità delle offerte Internet casa di Sky è che permettono di acquistare un piano unico che comprende sia la connessione Internet casa sia i pacchetti Sky per avere accesso ai contenuti di proprio gradimento, che vanno dall’intrattenimento puro al mondo dello sport.