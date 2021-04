Le 5 migliori offerte telefoniche di maggio 2021

Le offerte telefoniche disponibili oggi permettono di attivare delle promozioni di tipo all inclusive a prezzi davvero molto bassi, che in molti casi non superano neanche i 10 euro al mese.

Nonostante le offerte sembrino, in apparenza, praticamente tutte uguali, ci sono alcuni elementi che le contraddistinguono e che si dovrebbe assolutamente conoscere prima ancora di sapere quali siano i nomi delle promozioni offerte dai vari operatori di telefonia mobile.

Di cosa si tratta? Innanzitutto del fatto che gli operatori di telefonia mobile non permettono di navigare tutti alla stessa velocità: dovendo quindi scegliere tra un operatore tradizionale e un operatore virtuale, è bene sapere che i secondi non possono raggiungere le stesse velocità dei primi.

Un secondo elemento di grande rilevanza nell’attivazione di una tariffa mobile è rappresentato dal fatto di poter essere attivata da tutti, oppure di essere una tariffa che è valida soltanto per i nuovi numeri o per chi sceglie di mantenere il vecchio numero effettuando la portabilità da alcuni operatori.

Attraverso un’analisi comparativa, abbiamo individuato le 5 migliori offerte telefoniche che si consiglia di prendere in considerazione nel mese di maggio 2021. In particolare, si tratta delle promozioni di:

Very Mobile;

Spusu;

PosteMobile;

Iliad;

TIM.

Vediamo di seguito quali sono le loro caratteristiche e per quale tipologia di cliente possono risultare davvero convenienti.

1. Offerte telefoniche di Very Mobile

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE con il quale è possibile attivare tutta una serie di offerte di tipo all inclusive a partire dal costo fisso mensile di 4,99 euro, con 5 euro una tantum per il costo della SIM.

Qual è la particolarità di queste promozioni? Che sono state pensate per favorire il passaggio da parte di alcuni clienti. Di conseguenza, nonostante possano essere attivate da tutti, la stessa promozione avrà un costo più basso nel caso in cui venga attivata da alcuni clienti.

Tutte le offerte proposte da Very Mobile prevedono un bundle di Giga, minuti e messaggi. Mentre i Giga variano in relazione alla promozione che si intende attivare, e sono generalmente 30 o 100, i minuti e i messaggi sono illimitati. Non sono invece previsti costi di attivazione.

2. Offerte telefoniche di Spusu

Spusu è un operatore virtuale austriaco che propone delle offerte mobile di tipo all inclusive a prezzi davvero molto convenienti e che possono essere sottoscritte da qualsiasi tipologia di cliente.

La particolarità di queste offerte è il cosiddetto meccanismo della riserva in base al quale tutti i Giga, minuti e messaggi che non vengono consumati nel mese precedente vengono trasferiti al mese successivo, nel quale si trasformano in Giga.

Tra le migliori offerte dell’operatore troviamo:

Spusu 50 , che ha un costo di 5,98 euro e comprende 2.000 minuti, 500 SMS, 50 Giga di Internet e 100 Giga di riserva;

Spusu 100 , che ha un costo di 9,99 euro e comprende 2.000 minuti, 500 SMS, 100 Giga di Internet e 200 Giga di riserva.

3. Offerte telefoniche di PosteMobile

PosteMobile è un operatore che nel corso degli ultimi anni si è diffuso non solo per le promozioni di tipo mobile, ma anche per quelle destinate alla telefonia fissa. Le sue proposte sono in genere all inclusive e hanno prezzi davvero molto bassi.

Per esempio, la promozione Creami WOW Weekend ha un costo di 4,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

30 Giga di traffico dati al mese.

Tuttavia questa promo è disponibile solo alcuni giorni al mese.

Qui potrai verificare se è ancora attivabile.

4. Offerte telefoniche di Iliad

Iliad è un operatore di tipo tradizionale che oggi occupa il quarto posto tra gli operatori di telefonia mobile presenti in Italia. L’azienda francese si contraddistingue da sempre per la sua grande trasparenza tariffaria e per il fatto che i prezzi delle offerte non subiranno variazioni nel corso del tempo.

Una delle offerte di maggiore successo prende il nome di Giga 50 e comprende chiamate e minuti illimitati, 50 Giga di Internet. le chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni estere e diversi servizi già inclusi e che sono compresi nel costo mensile dell’abbonamento.

Un’altra offerta davvero interessante è Giga 100, con la quale è possibile navigare (nelle zone coperte e con uno smartphone adeguato) con la rete 5G. La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese, più altri 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM e comprende:

100 Giga di traffico dati;

minuti e messaggi senza limiti;

le chiamate verso più di 60 destinazioni estere.

5. Offerte telefoniche di TIM

Nonostante TIM sia uno degli operatori storici operanti nel nostro Paese, negli ultimi anni, a causa dell’ingresso di sempre nuovi operatori e della diffusione di un numero sempre maggiore di offerte, ha perso diversi clienti.

Per questo motivo ha deciso di lanciare le sue prime offerte di tipo operator attack, ovvero rivolte soltanto a determinate categorie di utenti. Ne fanno parte, per esempio:

; TIM Wonder Six , che ha un costo di 9,99 euro al mese e potrà essere attivata soltanto da clienti Iliad, PosteMobile e di altri MVNO, la quale comprende 70 Giga di Internet, le chiamate senza limiti e un costo per la nuova SIM pari a 25 euro

TIM Wonder , promozione che ha un costo di 9,99 euro più 25 euro una tantum per la nuova SIM, la quale comprende 50 Giga di traffico e le chiamate illimitate. Questa tariffa è riservata agli utenti che, pur mantenendo il loro numero di telefono, scelgono di effettuare il passaggio da ho. Mobile e LycaMobile.

TIM dà la possibilità di scegliere tra altre tipologie di offerte che si rivolgono, invece, a tutti i nuovi clienti, sia in caso di nuovo numero sia in quello di portabilità. Una soluzione davvero molto conveniente consiste nell’attivazione della promozione Internet casa dell’operatore con la quale, al costo di 29,90 euro al mese, si potranno avere non solo le chiamate illimitate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma anche Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (fino a un massimo di 6), grazie all’opzione TIM UNICA.