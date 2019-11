Le 5 offerte fibra ottica più convenienti a novembre 2019

Il prezzo medio per questo tipo di promozioni è sceso, oggi per un’offerta con internet fino a 1 Gigabit/s e con chiamate illimitate si pagano meno di 30 € al mese. I piani più economici costano circa 27€. La vera differenza però la fanno i bonus proposti dagli operatori per accaparrarsi gli utenti

Ogni giorno aumentano i comuni in cui gli operatori sono riusciti a portare il servizio in fibra ottica. La tecnologia che promette velocità fino a qualche anno fa impensabili e che sta piano piano sostituendo l’affidabile ma obsoleta ADSL.

La differenza tra i due tipi di connessione sta sicuramente nella velocità delle linee. Le comuni reti ADSL viaggiano a circa 20 Mega (alcuni arrivano fino a 30 Mbit/s), mentre la fibra FTTH (Fiber to Home) può raggiungere 1 Gigabit/s.

La vecchia ADSL si collegava tramite doppino telefonico e cavi in rame, la fibra invece viaggia su filamenti di vetro. La seconda proprio grazie ai nuovi materiali da cui è composta riesce a trasportare una maggiore quantità di dati al secondo.



Qual è la fibra più veloce

La FTTH è la fibra più rapida in assoluto, questa sigla indica infatti le linee che vengono allacciate all’abitazione. Esistono altri due tipi di collegamenti in fibra:

FTTC (Fiber to cabinet) in questo caso la fibra è allacciata all’armadio stradale e poi arriva in casa tramite i vecchi cavi in rame

FTTB (Fiber to bulding) indica che la tecnologia in fibra raggiunge il palazzo, ma poi il collegamento al singolo appartamento avviene tramite i cavi tradizionali

Anche queste linee sono più veloci di quelle ADSL, le migliori FTTC consento comunque una navigazione fino a 200 Mbit/s, in rari casi fino a 300 Mbit/s. Per riconoscere le differenti fibre basta controllare i diversi bollini che accompagnano le descrizioni delle promozioni.

Offerte Fibra: scopri come risparmiareVai »

Come riconoscerla

Dopo un primo momento di anarchia degli operatori, infatti, l’AGCOM ha imposto, a tutela degli utenti, un sistema di simboli colorati per permettere di riconoscere i diversi servizi:

verde FTTH

giallo FTTC o FTTB

rosso ADSL o FWA (collegamento tramite onde radio)

Se state valutando di passare alla fibra ottica non sarà sufficiente solo acquistare un nuovo abbonamento internet casa. Ci sono alcune operazioni che è bene facciate prima di sottoscrivere un contratto per avere la fibra, soprattutto qualora vogliate la FTTH.

Verificate la copertura

Il cablaggio delle città e dei quartieri procede, ma il servizio in FTTH non è ancora disponibile in tutti i comuni. Per sapere se il vostro appartamento è raggiunto da questo tipo di tecnologia dovete in primis verificare la copertura.

Questa operazione può essere fatta tramite i siti degli operatori, oppure collegandosi ad Open Fiber (società che si sta occupando del cablaggio in Italia). O ancora tramite i servizi offerti da siti come SosTariffe.it che hanno un proprio strumento di verifica.



Le nuove promozioni internet casa cosa offrono

Una volta che vi siete assicurati di poter avere la fibra ottica potrete scegliere tra molte offerte. Gli operatori stanno puntando molto sulla nuova tecnologia e per incentivare i clienti a passare alla fibra lanciano offerte a prezzi scontati e con l’aggiunta di molti benefit.

Le soluzioni più in voga cercano di attirare gli utenti proponendo un piano internet casa con chiamate illimitate e servizi di streaming tv o pay tv inclusi nell’abbonamento. Stanno diventando molto comuni anche i piani che permettono di avere in un’unica soluzione internet casa e mobile.

Le 5 migliori offerte in fibra

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo stilato una classifica delle 5 migliori offerte in fibra ottica proposte al momento. Ecco quali sono le promozioni fibra più convenienti a Novembre e quali condizioni propongono:

Tiscali Ultrainternet Fibra a 26.95€

Wind Fibra 1000 Chiamate Illimitate a 26.98€

3 Super Fibra a 26.98€

Internet Unlimited Chiamate Illimitate di Vodafone a 27.90€

Fastweb Casa a 29.95€

1. Tiscali Ultrainternet Fibra

Un’offerta in FTTC quella di Tiscali, la velocità massima del piano infatti è di 100 Mbit/s. Nelle promozione l’operatore sardo include:

modem e attivazione gratuiti

2 mesi di abbonamento ad Infinity tv

chiamate verso fissi nazionali senza limiti

in offerta anche 60 minuti di telefonate verso i fissi esteri

chiamate verso i cellulari a consumo (0.23 € di scatto alla risposta e 0.05€ al minuto)

Per avere la fibra ad 1 Gigabit/s con chiamate senza alcun limite (con 60 minuti ogni mese anche per telefonare all’estero) si dovranno pagare 3 € in più e attivare Fibra Full. In questo caso come extra bonus avrete anche il pacchetto Infinity per 6 mesi incluso nell’abbonamento internet.

2. Fibra 1000 Chiamate Illimitate

La proposta di Wind a 26.98€ è molto simile a quella di Tiscali, ma il gestore di telefonia mobile e fissa include già in questo piano chiamate senza limiti. In questa offerta sono compresi:

modem e attivazione senza costi aggiuntivi

Echo dot di Amazon

per chi ha già un contratto mobile con Wind si avrà anche una sim dati con 100 GB al mese

Come altri operatori Wind non blocca il prezzo dell’offerta internet casa, anzi annuncia che per chi resterà in Wind e manterrà attivo Fibra 1000 per 4 anni ci sarà poi una riduzione del costo dell’abbonamento. Dal 5° anno il prezzo mensile passerà a 20.99€.

3. Super Fibra di 3

Le proposte di Tre e Wind ormai sono identiche, i due operatori infatti si sono fusi proprio per poter rafforzare la propria rete in fibra e la copertura (sia fissa che mobile) territoriale. Super Fibra è un’offerta che si può acquistare solo online al prezzo di 26.98€ al mese (dal 5° anno a 20.99€).

La differenza tra Fibra 1000 e Super Fibra sta nell’opzione traffico voce e negli extra abbinati al piano. Le chiamate con questa soluzione di 3 saranno gratuite ma con scatto alla risposta di 0.23 €. È prevista una sim dati da 15 GB per 4 dispositivi della famiglia, ma non ci sono abbonamenti televisivi o device compresi nel pacchetto. Ai clienti ALL IN di Tre l’attivazione della fibra darà la possibilità di attivare un piano mobile a meno di 8€ al mese con chiamate e GB illimitati.

4.Vodafone Internet Unlimited Chiamate Illimitate

Internet fino a 1 Gigabit/s e chiamate senza limiti anche per i clienti che acquistino questa offerta Vofaone. L’operatore britannico include nel proprio piano l’abbonamento alla Vodafone TV attivando gratuitamente per i clienti FTTH il pacchetto Intrattenimento.

La tv in streaming di Vodafone vi darà accesso ai film e alle serie tv di NOW TV, a 6 mesi di Infinity e a 30 film dal catalogo Chili ogni mese (più uno sconto sulle anteprime). In genere questo piano intrattenimento costa 10 €, ma la spesa viene azzerata per gli utenti con un contratto FTTH.

Internet Unlimited comprende anche:

modem e attivazione

sim dati con 30 GB

chiamate senza limiti verso cellulari e fissi nazionali

servizio di assistenza Vodafone Ready

5. Fastweb casa + telefono

L’ultima offerta che analizziamo è la proposta a prezzo fisso di Fastweb, si tratta di una soluzione internet casa + telefono. Anche in questa promozione Fastweb potrete avere insieme alla connessione fino a 1 Gigabit/s:

chiamate verso fissi e cellulari gratis

attivazione e modem inclusi

WOW space, uno spazio cloud senza limiti

Chiamate internazionali a 0.05€ al minuto

Modem incluso, conviene o no?

I modem proposti in abbinamento con i diversi piani sono gratuiti al momento, ma in genere sono proposti con piccole spese mensili, e in ogni caso la loro installazione e l’acquisto sono facoltativi. Il consiglio però è quello di assicurarvi di avere un dispositivo di connessione adeguato.

Se per risparmiare pensate di poter utilizzare il vecchio modem vi sbagliate. Per poter sfruttare a pieno la nuova linea in fibra infatti dovrete per forza sostituire il vecchio apparecchio ADSL, altrimenti butterete solo via i soldi dell’abbonamento in fibra.

Per poter navigare fino a 1 Gigabit/s è necessario anche un modem che regga questo tipo di rapidità di scambio dati. Anche il vostro portatile potrebbe essere da cambiare, se non ha una scheda di rete adeguata potrebbe rallentare le performance di connessione.