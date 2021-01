Le 5 offerte telefonia mobile di gennaio 2021

Se un tempo la scelta di una tariffa per il proprio telefono era abbastanza semplice, considerato il fatto che lo si utilizzava principalmente per chiamare e mandare messaggi, oggi la situazione è ben diversa.

Da un lato perché sono cambiate le esigenze dei consumatori, che sono sempre più connessi da mobile e vanno alla ricerca di offerte che permettano loro di avere accesso a un buon numero di Giga.

Dall’altro perché promozioni e operatori di telefonia mobile sono nel frattempo aumentati in modo vertiginoso, rendendo più complicata l’individuazione della tariffa più adatta ai propri bisogni. Nel momento in cui si è alla ricerca di una nuova promozione è sempre bene effettuare una comparazione tra le possibilità presenti sul mercato.

Di seguito saranno presentate le 5 migliori offerte telefonia mobile di gennaio 2021, che sono state individuate con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it. Il focus sarà concentrato non solo sul prezzo, ma soprattutto su quelle che sono le condizioni contrattuali.

Si tratta delle offerte telefonia mobile degli operatori virtuali Very Mobile, ho. Mobile, Spusu, Kena Mobile e dell’azienda francese Iliad, che oggi rappresenta il quarto operatore di telefonia mobile in Italia.

1. Le offerte telefonia mobile di Very Mobile

L’operatore virtuale di WINDTRE, Very Mobile, propone una delle offerte più convenienti fra tutte quelle in circolazione: al costo di 4,99 euro al mese è infatti possibile disporre di chiamate e messaggi senza limiti e di 30 Giga di Internet.

La particolarità di questa promozione consiste nel fatto che è riservata ai clienti che scelgono di mantenere il vecchio numero e di passare a Very Mobile da Iliad, PosteMobile e altri MVNO. Per i nuovi numeri la promozione avrà lo stesso costo.

Un’offerta ancora più conveniente è quella che permette di avere 100 Giga al mese, oltre che minuti e messaggi illimitati. Questa promozione ha un costo di:

• 6,99 euro per chi sceglie di cambiare effettuando la portabilità da Iliad, Coopvoce, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO;

• 7,99 euro per tutti i nuovi numeri;

• 13,99 euro per chi cambia da TIM, Vodafone, Kena Mobile e operatori non inclusi nelle offerte a prezzo ridotto appena citate.

2. Le offerte telefonia mobile di ho. Mobile

ho. Mobile, ovvero l’operatore virtuale di Vodafone, propone delle promozioni che ricordano quelle di Very Mobile, nella misura in cui sono riservate a determinati clienti. In particolare, la migliore offerta tra quelle commercializzate permette di poter disporre di 70 Giga al mese e di chiamate e minuti illimitati al prezzo di 5,99 euro.

La tariffa è però attivabile soltanto dai clienti Iliad e da quelli di altri operatori MVNO. In alternativa, per l’attivazione di un nuovo numero e per i clienti Kena Mobile è disponibile una promozione che comprende:

• 50 Giga di Internet;

• minuti illimitati;

• messaggi illimitati.

L’offerta telefonia mobile ha un costo di 8,99 euro, ma può essere sottoscritta anche dai clienti di altri operatori al costo di 12,99 euro al mese.

3. Le offerte telefonia mobile di Spusu

Spusu è un operatore austriaco che opera sul mercato italiano da alcuni mesi e si differenzia dalla proposta di altri gestori in quanto le sue offerte telefonia mobile sono per tutti. Oltre a questo elemento, un altro fattore che contraddistingue questo operatore è la cosiddetta “riserva di Giga” che si ha a propria disposizione ogni mese.

La riserva è il risultato dei Giga, minuti e messaggi che non sono stati consumati il mese precedente. Tra le varie offerte messe a disposizione da Spusu, abbiamo:

• Spusu 1, che ha un costo di 3,99 euro al mese e include 100 minuti, 100 SMS, 1 Giga di Internet + 2 di riserva;

• Spusu 2, che ha un costo di 4,99 euro al mese e include 100 minuti, 100 SMS, 2 Giga di Internet + 4 di riserva;

• Spusu 50, che ha un costo di 5,98 euro al mese e include 2000 minuti, 500 SMS, 50 Giga di Internet + 100 di riserva;

• Spusu 100, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 2000 minuti, 500 SMS, 100 Giga di Internet + 200 di riserva.

4. Le offerte telefonia mobile di Kena Mobile

L’operatore virtuale di TIM si chiama, invece, Kena Mobile: la sua offerta principale ha un funzionamento molto simile a quello previsto dagli altri operatori virtuali. La promozione prevede 70 Giga di Internet, chiamate e messaggi senza limiti.

Quello che cambia è il prezzo di attivazione:

• i clienti che provengono da Iliad, PosteMobile e altri MVNO hanno una tariffa agevolata, che ha un canone mensile di 5,99 euro;

• tutti gli altri clienti avranno la possibilità di attivare la stessa identica promozione, ma al costo di 13,99 euro al mese.

5. Le offerte telefonia mobile di Iliad

Tra le migliori offerte telefonia mobile del momento ci sono anche quelle proposte da Iliad. Il loro punto di forza consiste:

• da un lato nel fatto che Iliad è un operatore tradizionale, e dunque dispone di una velocità di rete maggiore rispetto a quella degli operatori virtuali;

• dall’altro nel fatto che sono aperte a tutti, quindi possono essere sottoscritte a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza, oltre che per i nuovi numeri.

Una prima proposta, Iliad Voce, ha un costo di 4,99 euro al mese ed è consigliata a chi non è alla ricerca di tanti Giga per navigare da mobile: prevede infatti chiamate e messaggi senza limiti e soltanto 40 Mega di Intenet.

Una delle promozioni più interessanti è Iliad Giga 50, che ha un costo fisso mensile di 7,99 euro e comprende:

• 50 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• un costo per la nuova SIM Iliad una tantum di 9,99 euro.

Infine, oggi è disponibile anche la prima offerta Iliad di tipo 5G, che permetterà ai clienti che sono in possesso di uno smartphone abilitato di:

• disporre di chiamate e messaggi senza limiti;

• avere 70 Giga di traffico a propria disposizione.

Oltre al telefono bisognerà, ovviamente, anche assicurarsi di abitare in un luogo che sia già coperto dalla rete 5G.