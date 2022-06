Le 5 offerte telefonia mobile per navigare all'estero in vacanza

Le vacanze si avvicinano e con il venire meno delle restrizioni legate all’emergenza covid, un bel viaggio all’estero potrà finalmente diventare realtà. Partire significa anche pensare all’offerta con la quale sarà possibile chiamare e navigare senza particolari problemi in vacanza.

Quali sono le migliori offerte di telefonia mobile per chiamare e connettersi a Internet all’estero? Analizziamo le offerte roaming Europa in alcuni operatori, ovvero TIM, WINDTRE, Vodafone, Iliad e ho. Mobile.

Scopri le migliori offerte Giga estero

1. Tariffe WINDTRE estero

Tra le migliori offerte proposte dall’operatore WINDTRE per chiamare e navigare in roaming all’estero ci sono:

10 Giga in Svizzera, promozione disponibile al costo di 4,99 euro al mese, che comprende 50 minuti in Svizzera e 10 minuti dall’Italia verso la Svizzera, oltre che 50 Giga di traffico; Travel Weekly, disponibile al costo di 9,99 euro a settimana, nella quale sono inclusi 600 Mega, 200 minuti e 200 SMS; Travel Daily, disponibile al costo di 6 euro al giorno, nella quale sono compresi 100 Mega, 30 minuti e 30 SMS; Giga Travel Weekly, con la quale si avrà a propria disposizione 1 Giga all’estero da utilizzare quando si viaggia, al costo di 10 euro a settimana.

Il traffico incluso all’estero è disponibile nei seguenti Paesi: Alaska, Hawaii, Isole Vergini Americane, Principato di Monaco, Svizzera, USA (esclusi i Caraibi), Albania, Armenia, Australia, Bangladesh, Egitto, Georgia, Israele, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Macao, Malesia, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Russia, Serbia, Singapore, Tailandia, Taiwan, Tajikistan, Tunisia, Turchia, Uzbekistan.

2. Offerte Iliad estero

Iliad propone delle super offerte non solo in Italia ma anche per viaggiare in roaming in Europa. I minuti e i messaggi senza limiti inclusi nelle offerte saranno disponibili anche in roaming in Europa.

Per quanto riguarda Internet, si avranno a propria disposizione alcuni Giga, variabili a seconda della promozione attivata. Per esempio:

con Iliad Giga 80 si avranno a propria disposizione 6 Giga in roaming in Europa ;

con Iliad Giga 120 si avranno invece 7 Giga per viaggiare negli altri Stati europei.

Sono poi disponibili minuti senza limiti verso le seguenti destinazioni internazionali: Azzorre, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan, Verso fissi e mobili, Alaska, Canada, USA, Hawaii.

Confronta le offerte Iliad per chiamate e navigare all’estero

3. TIM International

La promozione TIM international ha un costo pari a 8,99 euro al mese e include:

fino a 100 Giga per i clienti che hanno attivato il servizio gratuito TIM Ricarica Automatica;

70 Giga per i clienti che hanno scelto il pagamento su credito residuo e per tutti i nuovi clienti che attivano questa promozione online;

300 minuti internazionali, 888 minuti di chiamate solo per la Cina e 60 minuti dedicati per Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria e Ucraina;

minuti illimitati in Italia e 1.000 SMS.

4. Vodafone offerte estero

A partire dal 15 giugno 2017, Vodafone permette di poter utilizzare dello stesso identico piano disponibile in Italia nel momento in cui si viaggia in roaming in Europa (diverso è il caso di una vacanza di un Paese extra Ue).

In questa ipotesi, se ci si rendesse conto di avere bisogno di più Giga, si potrà:

effettuare un’analisi comparativa tra le offerte Vodafone e sceglierne una con più Giga;

attivare Travel Europa Extra 5 Giga, al costo di 2,99 euro per 7 giorni, in modo tale da avere più Giga a propria disposizione, a un prezzo contenuto.

Attiva una delle migliori offerte roaming Europa

5. ho. Mobile estero

Sul sito di ho. Mobile è disponibile una sezione che permette di conoscere quali siano le offerte disponibili all’estero a seconda del Paese in cui ci si reca. In particolare:

le chiamate verso l’Italia e l’Unione europea avranno lo stesso costo previsto in Italia;

verso la Svizzera, la Turchia, l’Albania e il Principato di Monaco è previsto un costo di 0,232 euro al minuto;

verso il resto del mondo si paga un costo di 1,50 euro al minuto.

Il costo degli SMS sarà uguale a quello previsto in Italia per i viaggi in Unione europea, mentre sarà pari a 0,024 euro per SMS nel resto del mondo. I dati inclusi nell’offerta possono andare da un minimo di 0,05 Giga fino a un massimo di 13,2 Giga.

Al termine di Giga inclusi, diventeranno a consumo, ovvero corrisponderanno a: