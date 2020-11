Le 5 offerte telefonia mobile più convenienti di Novembre 2020

Il mercato della telefonia mobile oggi è molto più ricco rispetto a qualche anno fa, quando esistevano soltanto gli operatori tradizionali e si era costretti a scegliere unicamente una delle loro offerte. La situazione è stata cambiata non solo dall’ingresso di nuovi player, ma soprattutto dalla nascita degli operatori virtuali: di cosa si tratta?

La differenza fondamentale esistente fra un operatore tradizionale – chiamato MNO – e un operatore virtuale – chiamato MVNO – consiste nel fatto che questi ultimi non possiedono un’infrastruttura di rete e si appoggiano a quella degli operatori tradizionali per poter vendere le loro offerte.



Questa premessa iniziale è molto importante in quanto permette di analizzare al meglio quelle sono che le 5 offerte di telefonia mobile più convenienti del mese di novembre 2020, che sono state individuate con l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it.

1. Very Mobile

Very Mobile è un operatore virtuale che utilizza l’infrastruttura di rete di WINDTRE, la società che nel 2020 si è aggiudicata il primo posto nel report di OpenSignal sia in relazione alla velocità di download sia a quella di upload.

Very ha fatto il suo ingresso nel mercato della telefonia mobile nel febbraio del 2020 e si è distinta subito per il costo delle sue offerte, che partono da 4,99 euro al mese e che sono tutte di tipo all inclusive, ovvero comprendono un bundle di minuti, messaggi e Giga nel costo del canone mensile.

La particolarità della proposta di Very Mobile è che le promozioni che costano di meno, ovvero 4,99 euro al mese – che include 30 Giga di traffico e chiamate e messaggi illimitati – e 6,99 euro al mese – che include 100 Giga di traffico e chiamate e messaggi illimitati – sono di tipo operator attack.

Nella pratica si rivolgono agli utenti di altri MVNO che scelgono di cambiare operatore in portabilità, quindi mantenendo il vecchio numero. Le stesse promozioni possono poi essere scelte anche da altri clienti, ma a un prezzo più alto.

2. Kena Mobile

Kena Mobile è un operatore virtuale che si serve dell’infrastruttura di rete di TIM e che è stato lanciato con l’obiettivo di contrastare l’avanzata di Iliad. Si tratta di un gestore di telefonia mobile low cost, che propone offerte di tipo all inclusive.

La miglior promozione di Kena Mobile, che prende il nome di Kena 5,99 Flash, include minuti e SMS illimitati e 70 Giga di Internet. Il prezzo del canone mensile dipende dall’operatore di provenienza: anche in questo caso si paga di meno nell’ipotesi di passaggio da alcuni gestori.

Nel caso in cui si fosse clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb o di un altro operatore virtuale, il costo da sostenere sarebbe pari a 5,99 euro al mese e si avrebbe diritto al primo mese gratuito, mentre in tutti gli altri casi, come per esempio in quello di passaggio da Vodafone o da WINDTRE, il costo dell’offerta sarebbe pari a 13,99 euro al mese.

3. ho. Mobile

ho. Mobile è l’operatore virtuale di Vodafone, che è stato lanciato dall’azienda britannica per rispondere alla crescita esponenziale di Iliad nel nostro Paese quale operatore low cost. Gli operatori virtuali, infatti, possono permettersi di proporre offerte con canoni molto ridotti in quanto non devono sostenere tutte le spese che invece caratterizzano le tariffe degli operatori tradizionali.

La tariffa base di ho. Mobile, riservata ai clienti Iliad e ad alcuni MVNO, è praticamente identica a quella di Kena. Ha infatti un costo di 5,99 euro al mese e include:

• minuti e messaggi senza limiti;

• 70 Giga di Internet.

Esiste poi un’offerta che comprende 50 Giga e minuti e messaggi illimitati che può essere attivata:

• al costo di 8,99 euro al mese dai clienti Kena e Daily Telecom, oltre che per l’attivazione di un nuovo numero;

• al costo di 12,99 euro al mese per tutti gli altri numeri.

4. Fastweb mobile

Fastweb mobile è, come suggerisce il nome stesso, la proposta per la telefonia mobile di Fastweb. La sua offerta è unica e può essere attivata solo online. Al costo di 8,95 euro al mese sarà possibile avere accesso a:

• 50 Giga di traffico;

• chiamate illimitate;

• 100 SMS.

Qualora si fosse interessati a questa offerta si consiglia, per risparmiare sul costo totale, di attivarla assieme all’offerta Internet casa di Fastweb, che in genere ha un costo di 29,90 euro al mese. Scegliendo la promozione Fastweb Casa + Mobile si potrà usufruire di uno sconto e sottoscrivere entrambe le promozioni al costo totale di 34,90 euro al mese.

5. Iliad

Iliad non è un operatore virtuale, ma oggi possiede la sua infrastruttura di rete al punto che può essere considerato a tutti gli effetti il quarto operatore di telefonia mobile in Italia. Si distingue da tutti gli altri per la trasparenza e la convenienza delle sue offerte.

In particolare, una delle promozioni di maggiore spicco proposta dall’azienda francese si chiama Giga 50. Ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 50 Giga e chiamate e minuti illimitati, oltre che le chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni e 4 Giga di Internet in roaming in Europa.

Perché Iliad conviene? Perché, a differenza di tutte le promozioni a basso costo che abbiamo descritto finora, le sue offerte non sono di tipo operator attack, ma possono essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente, oltre che su nuovi numeri.

Come scegliere una delle 5 offerte elencate

Nel momento in cui si sceglie una nuova offerta per la telefonia mobile, ci sono alcuni elementi che si consiglia di prendere in considerazione. Costi e copertura sono praticamente molto simili: quello che cambia, nella pratica, è la presenza di una promozione che conviene solo in portabilità oppure che va bene per tutti, come nel caso di Fastweb o Iliad.

Detto ciò, quello a cui si dovrebbe prestare attenzione è la velocità di navigazione che non è particolarmente elevata nel caso degli MVNO. Come anticipato, Iliad è un operatore con una infrastruttura di rete proprietaria, che permette di navigare alle velocità di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload, con rete 4G/4G+.

La rete 4G di Fastweb, invece, raggiunge i 100 Mbps in download (che diventano 300 con la rete 4G+) e i 40 Mbps in upload. Le velocità di download e upload di Very e ho. Mobile sono invece pari a 30 Mbps.

I più sfortunati sono, infine, i clienti che attivano Kena, i quali potranno navigare:

• fino a 30 Mbps in download;

• soltanto fino a 5,7 Mbps in upload.

A conti fatti, bisognerà fare una valutazione che si basa sulle proprie esigenze: si vuole risparmiare, rinunciando alla velocità della connessione, o la velocità di rete è l’elemento al quale si attribuisce l’importanza maggiore? A voi la scelta.