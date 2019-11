Le 7 nuove funzioni di WhatsApp che non conosci

Fonte foto: Nadir Keklik / Shutterstock.com

Ancora in alto mare, però è giusto segnalarla. I tecnici sono al lavoro anche sui messaggi che si autodistruggono, una funzionalità richiesta a gran voce dagli utenti, ma che finora non si era mai vista sull'app. Dalle indiscrezioni filtrate finora, i messaggi che si autocancellano saranno disponibili inizialmente solo nei gruppi, per poi arrivare anche nelle chat "one to one". Gli utenti possono impostare un timer, dopo il quale il messaggio verrà cancellato in automatico.