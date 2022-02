Le 7 offerte per telefonia mobile che regalano più Giga a febbraio 2022

Quali sono le tariffe per le telefonia mobile più convenienti che si possono sottoscrivere a febbraio 2022? Per rispondere a questa domanda, facciamo una breve analisi di come è cambiato negli ultimi tempi il mercato delle offerte mobile.

Ci sono stati alcuni eventi molto importanti, tra i quali si annoverano:

la diffusione degli operatori virtuali, che hanno portato a un abbassamento del costo delle offerte;

la scomparsa delle offerte a consumo e la sempre maggiore diffusione delle promozioni di tipo all inclusive, che comprendono minuti, messaggi e Giga;

l’arrivo del 5G e delle offerte con Giga illimitate.

Quali sono le tariffe più convenienti per i cellulari? Qual è la scheda SIM più economica? Considerato che le offerte con Giga illimitati sono, al momento, poco economiche, vediamo di seguito quali sono le promozioni che convengono di più e con le quali si potranno avere più Giga per navigare da mobile.

1. Iliad Giga 120

La promozione Iliad Giga 120 ha un costo fisso mensile pari a 9,99 euro al mese e comprende:

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

120 Giga di Internet.

I minuti e i messaggi sono validi sia in Italia sia in roaming in Europa, mentre per quel che riguarda i Giga, all’estero, in roaming in Europa, si avranno a propria disposizione 7 Giga esclusivi. Il contributo di attivazione è gratuito, ma si dovrà sostenere un costo di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM.

Uno dei principali vantaggi di questa promozione consiste nel fatto che potrà essere attivata da tutti, sia nel caso di nuovo numero, sia nel caso di portabilità da un qualsiasi altro gestore mobile.

Se si vuole pagare ancora meno si potrà scegliere di sottoscrivere la promozione Iliad Giga 80, la quale include:

minuti illimitati;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet.

2. Kena Mobile a 9,99 euro

Kena Mobile, che è l’operatore virtuali di TIM, propone un’offerta al costo mensile di 9,99 euro, con attivazione, consegna e SIM gratuita, che comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Questa promozione si rivolge agli utenti che scelgono di mantenere il proprio numero, cambiando da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, ho. Mobile, Tiscali, e altri operatori MVNO, oltre che per i nuovi numeri.

3. Spusu 100

Spusu è un altro operatore virtuale che propone un’offerta molto conveniente, al costo fisso mensile di 9,99 euro + 9,90 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM. In pratica l’offerta prevede:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

100 Giga di Internet, ai quali si aggiungono 200 Giga di riserva, che derivano da tutti i minuti, messaggi e Giga che non sono stati utilizzati nel mese precedente.

Se si cerca un’offerta più economica, si potrà scegliere la promozione Spusu 50, con la quale si potrà disporre, al costo di 5,98 euro al mese, di 2.000 minuti, 500 SMS, 50 Giga + 100 Giga di riserva.

4. Fastweb Mobile

L’operatore Fastweb propone delle soluzioni mobile davvero interessanti sotto il profilo del risparmio, che potranno essere associate anche a una promozione Internet casa, e che includono Internet alla massima velocità e il 5G.

Al costo di 7,95 euro al mese, si potranno avere:

chiamate illimitate;

90 Giga di traffico;

100 SMS.

Non sono previsti costi né per l’attivazione, né per la nuova SIM mobile.

5. ho. Mobile a 7,99 euro

ho. Mobile , ovvero l’operatore virtuale di Vodafone, propone una promozione davvero molto interessante, riservata ai clienti Iliad, Coop Voce, Kena Mobile e altri operatori di tipo virtuale.

L’offerta ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

120 Giga di Internet.

6. Offerte mobile WINDTRE

Trattandosi di un operatore tradizionale, il costo delle offerte di WINDTRE è leggermente sopra la media rispetto a quelle di tanti operatori virtuali.

Tra le proposte con più Giga, si consigliano:

Di Più Lite 5G , che comprende 50 Giga, oltre che minuti illimitati e 200 SMS e può essere attivata su 3 SIM aggiuntive con Family 5G;

Di Più Full 5G, che comprende 100 Giga, oltre che minuti illimitati e 200 SMS.

7. Offerte con più Giga Vodafone

Oltre alle promozioni con Giga illimitati, Vodafone propone le sue offerte di tipo 5G, ovvero:

Red Pro , disponibile al costo di 14,99 euro al mese, con inclusi 50 Giga, minuti e SMS illimitati, e minuti verso Ue illimitati;

Red Max, disponibile al costo di 19,99 euro al mese, con inclusi 10 Giga, minuti e SMS illimitati, e minuti verso Ue illimitati.

In entrambi i casi, è previsto un contributo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum, la spedizione a casa gratuita e il pagamento tramite addebito diretto, su conto o carta di credito.