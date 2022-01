Le 7 tariffe con più Giga di gennaio 2022

Qual è la tariffa cellulare con più Giga? Quali sono le tariffe telefonia mobile più convenienti del 2022? Esistono tariffe con Giga illimitati? Come faccio a capire quali siano le migliori tariffe per lo smartphone?

Intanto è bene sapere che il mercato della telefonia mobile è in continua evoluzione e che conviene informarsi costantemente sulle offerte degli operatori esistenti perché potrebbe venirne fuori una nuova e più economica da un momento all’altro.

In secondo luogo, oggi esistono delle offerte con Giga illimitati, ma ci sono delle precisazioni da fare in merito. Nella pratica, se si attivano singolarmente, ovvero come mere offerte mobile, hanno costi molto elevati. Se, invece, si sceglie di sottoscrivere determinate promozioni Internet casa, si avrà la possibilità di avere anche Giga illimitati non solo su una, ma su diverse SIM mobile presenti in famiglia.

Detto ciò, analizziamo quali sono le migliori tariffe mobile con le quali sarà possibile avere il maggior numero di Giga sul proprio smartphone e che sono state individuate con un’analisi di tipo comparativo.

Scopri le tariffe cellulari con più Giga

1. Iliad Giga 120

Si tratta di una promozione che può essere attivata da tutti, sia dai nuovi numeri sia mantenendo il vecchio numero in portabilità: non prevede un contributo di attivazione, ma un costo per l’acquisto di una nuova SIM, che è pari a 9,99 euro una tantum.

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede 120 Giga di Internet + 6 Giga in roaming in zone Ue, chiamate e messaggi senza limiti, non solo in Italia, ma anche in roaming in zone Ue, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

2. Kena 9,99

Si tratta di una promozione che può essere attivata sia da chi attiva un nuovo numero Kena Mobile, sia da chi mantiene il proprio numero portandolo da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, CoopVoce, Ho mobile, Tiscali, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Comprende:

100 Giga ;

chiamate e minuti illimitati.

Attiva una nuova offerta mobile con più Giga

3. Tiscali Smart 100

Si tratta di un’offerta riservata ai clienti provenienti da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Very Mobile, ho. Mobile, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

100 Giga;

chiamate e minuti senza limiti.

L’attivazione è gratuita, mentre è previsto un costo una tantum per l’acquisto della nuova SIM pari a 10 euro.

4. ho. 7,99

La proposta di ho. Mobile, riservata ai clienti che passano da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO, non ha nessun costo extra e nessun vincolo.

La promozione comprende:

120 Giga di Internet;

chiamate e messaggi senza limiti;

l’assenza di costi di attivazione, ma un costo della nuova SIM pari a 99 centesimi.

In Unione europea si potranno usare senza costi aggiuntivi tutti i minuti e gli SMS dell’offerta, oltre a 2 Giga di traffico dati.

5. Spusu 100

Si tratta di un operatore virtuale con il quale si potrà attivare una promozione davvero molto conveniente, pari a 9,99 euro al mese e nella quale sono inclusi:

100 Giga di Internet;

minuti e messaggi senza limiti.

La particolarità di questa promozione è il meccanismo della riserva, che permette di avere 200 Giga extra ogni mese, derivanti dai minuti, messaggi e Giga che non vengono utilizzati il mese precedente.

Attiva la tariffa mobile più conveniente del 2022

6. TIM UNICA

Abbiamo detto che oggi sono disponibili in commercio alcune offerte mobile con Giga illimitati, come quelle proposte da TIM o Vodafone, ma il loro costo mensile non è affatto conveniente.

Nonostante si tratti di offerte 5G, quindi che permettono di raggiungere velocità elevate, si consiglia di prendere in considerazione l’attivazione di una promozione per la telefonia fissa. Con Premium Fibra di TIM, per esempio, che ha un costo di 29,90 euro al mese, si potrà attivare TIM UNICA e avere accesso a Giga illimitati su ben 6 diverse SIM mobile presenti in famiglia.

Al contempo, si avrà diritto alla connessione Internet casa illimitata, alle chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, al modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 e al contributo di attivazione incluso.

7. WINDTRE Giga illimitati

Stesso discorso è valido con la Super Fibra di WINDTRE, disponibile al costo di 26,99 euro al mese (o 22,99 per i già clienti WINDTRE), con la quale si potranno avere Giga illimitati su ben 3 SIM mobile.

In aggiunta si avranno a propria disposizione la connessione Internet illimitata, minuti da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 12 mesi di Amazon Prime Video e un modem di ultima generazione.