Le app e i siti per controllare la fila al supermercato

Durante l’emergenza legata al Covid-19, fare la spesa è diventato più complicato. Alcuni, non potendo uscire di casa, la ordinano online. Tuttavia, i punti vendita non riescono a gestire tutte le richieste e spesso bisogna attendere giorni prima di ricevere i prodotti acquistati.

Senza contare che, a causa del traffico elevato, gli e-commerce delle catene dei supermercati sono lenti oppure hanno problemi tecnici. In questo contesto, acquistare la spesa online con la consegna a domicilio è una vera impresa. Così, molte persone si armano di pazienza, di autocertificazione, dei dispositivi sanitari di sicurezza e si recano direttamente al punto vendita, dove la situazione non è certo migliore. I supermercati, ma anche i piccoli market, possono accogliere poche persone alla volta per evitare assembramenti all’interno. Perciò i clienti che desiderano entrare devono attendere fuori dal negozio in ordinate file, dove ognuno sta ad almeno un metro di distanza dall’altro. Per evitare tempi di attesa biblici, diversi sviluppatori hanno lanciato app e siti per controllare la fila al supermercato.

App per la code al supermercato: Filaindiana

Il nome di quest’applicazione ricorda il modo in cui si entrava in classe alle elementari: quante volta la maestra ci raccomandava di rimanere in fila indiana per evitare disordini e caos? Filaindiana.it probabilmente nasce da quest’idea, ma è pensata per monitorare le file fuori dai punti vendita. Il sito web per funzionare ha bisogno di geolocalizzare il dispositivo dell’utente.

Il sito web mostra sulla mappa i punti vendita vicini alla posizione e le rispettive file. Per i negozi in cui è attivo, si apre una finestra che mostra sia il tempo di attesa stimato, sia le persone in coda. È facile da usare ed è completamente gratuito. Il servizio è nato per i cittadini della Lombardia, in seguito è stato esteso a tutta Italia.

Basta code con DoveFila: come funziona

Un’altra web-app interessante è DoveFila ed è pensata per tutti coloro che hanno necessità di fare la spesa, naturalmente ben distanziati tra loro. Si può usare sia dallo smartphone che dal computer e anche in questo caso è necessario avere il GPS attivo in modo che il segnale possa indicare i negozi vicini. Per ogni punto vendita, c’è una scheda da toccare. Al suo interno è presente il tempo di attesa stimato. Per esempio, mostra 8 persone in attesa e una stima di 20 minuti circa prima di poter raggiungere l’ingresso. Sotto questa schermata appare una stringa rossa, dove ogni cliente può inserire i suoi dati.

App collaborative per monitorare la fila

Entrambi i servizi funzionano grazie alla collaborazione degli utenti, che possono segnalare nuovi punti vendita e soprattutto inserire il numero di persone in attesa e i tempi stimati. Le persone, una volta arrivate al supermercato, possono quindi contare i componenti della fila che si trovano davanti. In alternativa possono scrivere quanto hanno impiegato a raggiungere l’accesso. È utile anche per capire quali sono gli esercizi commerciali vicini alla propria abitazione. Insomma, i due siti web sono fondamentali in un momento delicato e possono aiutare le persone a gestire meglio la spesa.