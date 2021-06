Le Bal des Folles: tutto sul nuovo film di Amazon Prime Video

Un nuovo film targato Amazon Original è in arrivo sulla piattaforma di streaming di Prime Video. Le Bal des Folles racconta la vita di Eugénie, una donna che scopre di poter sentire i morti. Questo dono però la porterà nella clinica psichiatrica parigina diretta dal famoso professore Dr. Charcot, pioniere della neurologia.

Il titolo del film richiama a un evento fondamentale per lo svolgimento della trama: l’incontro tra la protagonista e l’infermiera Geneviève proprio durante il ballo annuale Bal des Folles organizzato dal Dr. Chacot in ospedale. Un incontro che è destinato a cambiare la vita di entrambe. Il film prodotto da Amazon Original è stato scritto, diretto e interpretato da Mélanie Laurent, che ha già recitato in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, Vento di primavera e si è cimentata come regista in Respire. Il trailer ufficiale del film è stato già rilasciato, mentre Le Bal des Folles arriverà in streaming su Prime Video in Italia il prossimo 17 settembre.

Le Bal des Folles: la trama

Eugénie è una giovane donna del XIX secolo che scopre di avere uno speciale dono: poter sentire i morti. Quando la sua famiglia scopre il suo segreto la fa ricoverare nell’ospedale La Pitié Salpétrière, senza lasciarle altra scelta. La clinica è diretta dal Dr. Charcot, considerato un pioniere della neurologia che si occupa delle malattie psichiatriche delle donne.

Nella clinica si trovano donne di qualunque età diagnosticate come pazze, isteriche, egomani, epilettiche e con qualsiasi tipo di disturbo fisico e mentale. A cambiare il destino della giovane protagonista è l’incontro con l’infermiera della clinica, Geneviève: preparando il Bal des Folles, organizzato ogni anno dal Dr. Charcot, il loro destino cambierà inesorabilmente.

Le Bal des Folles: il cast e quando arriva

Mélanie Laurent è attrice, sceneggiatrice e regista di questo nuovo film targato Amazon Original. Nel cast troviamo anche Lou de Laâge, Emmanuelle Bercot, Benjamin Voisin, Cédric Khan, Christophe Montenez, Lomane De Dietrich e Grégoire Bonnet.

Il film è basato sul romanzo "Il ballo delle pazze" di Victoria Mas ed è stato prodotto da Alain Goldman e coprodotto da Axelle Boucaï della Légende Films. Le Bal des Folles arriverà in streaming su Prime Video in oltre 240 Paesi, tra cui l’Italia, il prossimo 17 settembre.

Iscriviti a Prime Video e guarda i migliori film e serie TV