Le caratteristiche del nuovo iPad super economico

Dopo l’iPhone SE di seconda generazione, cioè il tanto atteso iPhone economico (nel senso che costa “solo” 499 euro), il 2020 potrebbe vedere anche la presentazione di un iPad economico. Almeno così sembrerebbe leggendo un brevissimo tweet di un semisconosciuto leaker cinese, @L0vetodream, che in passato ha centrato qualche indiscrezione sui prodotti Apple.

Il tweet recita semplicemente: “in my dream iPad 2020 A12“, cioè “ho sognato un iPad 2020 con il SoC A12“. Ovvero l’equivalente iPad dell’iPhone SE di nuova generazione: un prezzo più basso unendo il processore con altre componenti più economiche. Attualmente gli iPad normali sono gli unici non ancora dotati di chip di ultima generazione: gli iPad Pro hanno l’A12Z Bionic, gli iPad Air montano A12 Bionic e gli iPad Mini pure. Gli iPad normali, invece, sono fermi all’A10 Fusion. Un aggiornamento della gamma, quindi, è più che ragionevole anche al di fuori dei sogni dei leaker cinesi e la questione principale non è se arriverà un iPad con A12, ma quando.

Le previsioni di Ming-Chi Kuo

Se non vogliamo scrutare i sogni dei leaker, possiamo leggere i report degli analisti come Ming-Chi Kuo. Secondo Kuo Apple è al lavoro su due nuovi modelli di iPad: il primo sarà un iPad normale con schermo da 10,8 pollici, che andrà a sostituire l’attuale da 10,5 pollici, e dovrebbe arrivare sul mercato entro fine 2020. Il secondo è un iPad mini con schermo da 8,5 o 9 pollici, che dovrebbe arrivare nella prima metà del 2021 per sostituire l’attuale modello da 7,9 pollici. Ma poiché la forza dell’iPad mini è proprio il fatto che sia piccolo, la cosa più probabile è che Apple farà un modello con cornici più sottili per ingrandire lo schermo senza aumentare le dimensioni complessive del dispositivo.

iPad 2020 con A12: quanto costerà

Come già oggi l’iPad normale è il modello low cost della gamma iPad di Apple, così sarà anche per la versione 2020 del dispositivo. L’attuale gamma iPad parte da 389 euro (iPad), 459 euro (iPad mini), 569 euro (iPad Air) e 899 euro (iPad Pro). Il grande dubbio relativo al prezzo del nuovo iPad dipende dal fatto che, se questo dispositivo costerà meno di 400 euro, Apple avrebbe in gamma un tablet da circa 10 pollici con A12 che rischierebbe di cannibalizzare il mercato all’iPad Air. Che non è altro che un iPad con A12, schermo di qualità migliore e più memoria.