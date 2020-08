L’iPhone 11 è uno degli smartphone più venduti al mondo, un modello elegante e raffinato caratterizzato dal bellissimo display Liquid Retina e la doppia fotocamera posteriore. Il telefono è potente e robusto, tuttavia è fondamentale preservare un acquisto importante come questo proteggendo il device in modo adeguato. In commercio si possono trovare tantissime custodie differenti, ad esempio ecologiche, trasparenti, classiche in silicone o più moderne con smart battery integrata. Vediamo quali sono le migliori cover per iPhone 11 sul mercato, per ogni tipologia e fascia di prezzo.

Migliori cover per iPhone 11

Sul mercato sono disponibili varie opzioni per chi deve comprare una cover per un iPhone 11, comprese ovviamente le varianti per la versione Pro e Pro Max. Ecco le migliori custodie tra cui scegliere, dalla più economica alla più esclusiva.

Custodia in pelle Tucch

Chi desidera proteggere il proprio iPhone 11 con una custodia elegante e raffinata, in questo caso può scegliere la cover in pelle a libro di Tucch (scopri il prezzo su Amazon). Questo modello viene proposto in tantissime colorazioni differenti, tra cui blu, grigio, marrone, nero, oro rosa, rosso, verde mirto e vino rosso. All’interno è presente una copertura in TPU antiurto, un foro preciso per la doppia fotocamera del dispositivo e un design che blocca qualsiasi interferenza elettromagnetica, con apertura a portafoglio, supporto orizzontale e fessure per le carte di credito.

Custodia ecologica Ocean75

Una scelta indicata per chi si preoccupa per la sostenibilità ambientale è la cover per iPhone 11 ecologica di Ocean75, interamente realizzata con il 93% di plastica rigenerata proveniente dalle reti da pesca riciclate. L’acquisto di questa custodia (puoi trovare maggiori info su Amazon) rappresenta una decisione che aiuta a preservare gli ambienti acquatici, recuperando tonnellate di plastica e nylon che possono compromettere l’habitat di pesci e mammiferi marini. Questa eco-cover è disponibile in diversi colori, blu oceano, grigio delfino, nero profondo, rosa corallo e verde tartaruga, è certificata FSC e per ogni modello venduto viene donato 1 dollaro alle associazioni che lottano per la tutela degli oceani.

Custodia ultraresistente Supcase 360

Per la massima protezione dello smartphone Apple l’opzione più adeguata è la custodia rugged Supcase 360 (puoi acquistarla su Amazon), una delle migliori cover per iPhone 11 ultrarobuste. Il case è costituito da una struttura rinforzata per la parte posteriore del dispositivo, mentre per preservare il display c’è un’apposita protezione per lo schermo, con struttura realizzata in TPU multistrato anticaduta e antiurto. È presente anche un pratico supporto a clip per tenere il telefono in posizione orizzontale, una soluzione perfetta per guardare video in streaming, giocare o navigare, inoltre è compatibile per la ricarica wireless e le due fotocamere.

Cover trasparente Apple

Uno dei modelli più gettonati di custodie per iPhone 11 è la cover trasparente Apple, un prodotto originale dell’azienda di Cupertino ideale per chi non vuole nascondere il design esclusivo del dispositivo. Si tratta di una struttura morbida in silicone, un case sottile e leggero piuttosto flessibile progettato appositamente per questo device, dotato di un rivestimento antigraffio, lati più morbidi e parte posteriore rigida per una maggiore protezione, un modello completamente compatibile con la ricarica wireless dell’iPhone 11. Acquista la cover Apple su Amazon.

Custodia in silicone nero Apple

Un’altra custodia per iPhone 11 molto popolare è la cover in silicone nero, uno dei modelli più apprezzati e venduti per proteggere lo smartphone della Apple. La struttura presenta ritagli perfetti per tutti i pulsanti del device, la connessione del cavetto di ricarica e i sensori del comparto fotografico, con un profilo ultrasottile e un rivestimento resistente ai graffi. La custodia Apple in silicone, disponibile su Amazon, tutela il telefono dalle cadute accidentali, dalla polvere e dagli urti, garantendo la massima protezione in ogni situazione senza compromettere il design dell’iPhone 11.

Custodia luxury Bellroy

Il modello proposto da Bellroy è una custodia per iPhone 11 lussuosa e raffinata, un prodotto top di gamma indicato per chi vuole soltanto il meglio. Si tratta di una cover in pelle LWG di altissima qualità, con uno strato in polimeri flessibili e un’ottima resistenza strutturale, per proteggere il device da urti e cadute. Il case presenta uno scompartimento posteriore con chiusura magnetica, all’interno del quale si possono inserire tre carte, con possibilità di scegliere tra le versioni in grigio grafite, nero, caramello e corallo, per una cover davvero esclusiva ed elegante. Puoi comprarla su Amazon.

Custodia smart battery Apple

Apple propone la cover smart battery per l’iPhone 11, un case con batteria integrata per ottenere un surplus di energia grazia alla ricarica wireless, aumentando l’autonomia del dispositivo. Il prodotto è disponibile in bianco e nero, è realizzato in silicone ed è compatibile con tutti i caricabatterie Qi, per ricevere fino al 50% in più di carica durante la giornata (scopri il prezzo su Amazon). Rispetto ad altri modelli, la smart battery Apple è integrabile con le funzionalità dell’iPhone 11, infatti è possibile vedere il livello di carica all’interno del Centro Notifiche e sulla schermata di blocco del telefono, inoltre supporta tutti gli accessori collegabili con un cavetto Lightning.