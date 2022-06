Le cuffie a conduzione ossea di Haylou sono in sconto grazie a questo coupon

La salute dell’udito è un bene davvero prezioso e le cuffie a conduzione ossea Haylou Purfree BC01 proteggono tutto l’apparato uditivo. Ovviamente senza perdere in qualità del suono. Questo compromesso è possibile grazie alla tecnologia delle cuffie open-ear. A differenza degli auricolari in-ear, che sono inserite nel condotto uditivo, le cuffie open-ear sono appoggiate sulla testa a diretto contatto con il nervo uditivo che percepisce in maniera diretta le onde sonore.

Tecnologia diversa e vantaggi nuovi: potremmo sintetizzare così la comodità delle cuffie Haylou Purfree BC01 che, non impegnando il canale uditivo, lo lasciano libero di ascoltare i suoni circostanti. Decisamente utile per chi si allena all’aria aperta. Queste cuffie, poi, non fanno pressione all’interno dell’orecchio né impediscono all’aria di circolare. Inoltre, le cuffie a conduzione ossea non sollecitano il timpano con le vibrazioni del suono e dunque quest’organo viene mantenuto più sano. Chiaramente, però, questa tecnologia non è compatibile con la riduzione attiva del rumore (ANC). Le cuffie a conduzione ossea hanno connessione Bluetooth 5.2 e sono certificate IP67 e dunque resistenti a umidità, schizzi di acqua e polvere. In pratica è possibile usarle per gli allenamenti outdoor ma non in piscina o al mare.

Cuffie a conduzione ossea Haylou Purfree BC01: caratteristiche tecniche

Le cuffie Haylou Purfree BC01 offrono un’alta qualità del suono grazie alla tecnologia di conduzione ossea che trasporta le vibrazioni del suono attraverso lo zigomo direttamente all’orecchio interno.

Come già accennato, non c’è la tecnologia ANC, ma c’è un sistema per la cancellazione del rumore CVC (call noise cancellation) applicato ai microfoni che elimina i suoni di sottofondo e migliora la qualità della chiamata.

Infatti sulla parte anteriore delle cuffie sono posti due microfoni bidirezionali. Sul lato esterno troviamo i tre pulsanti di controllo, mentre i due auricolari esterni sono tenuti da un filo di titanio, elastico e molto resistente.

Le cuffie over-ear Haylou Purefree BC01 sono in grado di riprodurre 8 ore di musica con una sola carica. La batteria ha anche la ricarica rapida magnetica da 10 minuti per due ore di durata.

Haylou Purfree BC01: l’offerta Amazon

Le cuffie over-ear a conduzione ossea Haylou Purfree BC01 sono disponibili nel colore grigio a prezzo di listino di 109,99 euro ma oggi è disponibile su Amazon con un coupon di sconto da 15 euro che porta prezzo finale a 94,99 euro: basta fare click sulla casella del coupon per trovare lo sconto nel carrello.

Haylou PurFree – Cuffie a conduzione ossea