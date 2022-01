Le cuffie da gaming Arctis 3 a un prezzo imperdibile

Uno degli accessori più importanti per un gamer, sia che ami giocare da PC che da console next-gen, sono le cuffie con microfono. Avere un buon paio di cuffie da gioco è fondamentale per garantire un’esperienza immersiva e il massimo del divertimento durante la sessione di gaming.

Chi ama giocare da diverse piattaforme non avrà alcun problema con le cuffie SteelSeries Arctis 3, che garantiscono la massima compatibilità per PC e Mac, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Le cuffie sono dotate di cavo, così da non dover ricordare di ricaricarle ed evitare spiacevoli interruzioni durante il gioco. Le Arctis 3 sono progettate per produrre un audio eccellente, con una bassissima distorsione, così da non perdere nemmeno un dettaglio. Un altro punto di forza è il microfono dotato di tecnologia ClearCast, che garantisce una qualità vocale alta e un’eccellente cancellazione del rumore di fondo. Il rapporto qualità-prezzo di queste cuffie dal design over-ear è ancora migliore grazie all’offerta su Amazon: sono in vendita col 30% di sconto.

SteelSeries Arctis 3: le caratteristiche

Le cuffie SteelSeries Arctis 3 sono progettate per garantire ottime prestazioni per le sessioni di gaming. Il driver dello speaker S1 è concepito proprio per produrre un audio che abbia una bassa distorsione, così da poter percepire anche il minino dettaglio sonoro. Oltre ai driver audio eccezionali, una delle caratteristiche più interessanti riguarda il microfono ClearCast, che offre sia la cancellazione del rumore di fondo che una qualità vocale da studio.

Il design over-ear offre il massimo del comfort anche se indossate per molto tempo e i cuscinetti sono realizzati in AirWeave, un tessuto traspirante ottimo per ogni tipologia di orecchie. Inoltre, l’archetto a sospensione che richiama gli occhiali da sci avvolge la testa senza fare pressione e distribuendo il peso in modo uniforme. Infine, i comandi ergonomici sulle cuffie permettono di accendere e spegnere facilmente il microfono e regolare il volume durante il gioco con un tocco.

Altro fattore a favore dell’acquisto è la grande compatibilità con i diversi sistemi operativi. Le cuffie Arctis 3 possono essere utilizzate con PC, Mac, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch e anche visori VR, oltre che con qualsiasi dispositivo mobile dotato di ingresso jack da 3,5 mm. Non manca l’audio spaziale Windows Sonic, per un audio sorround nativo integrato sia con PC Windows 10 che con console Xbox One.

SteelSeries Arctis 3: l’offerta Amazon

Le cuffie SteelSeries Arctis 3 sono perfette per i gamer, ma possono essere utilizzate anche per videochiamate di lavoro, grazie all’ottimo audio garantito dalla tecnologia ClearCast del microfono.

Il rapporto qualità-prezzo è buono, se si considera che le cuffie Arctis 3 sono solitamente in vendita su Amazon a 99,99 euro. Per questo motivo non bisogna lasciarsele scappare: con lo sconto del 30% su Amazon, potranno essere acquistate ad appena 69,99 euro.

SteelSeries Arctis 3 – Cuffie da gaming