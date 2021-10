Le cuffie wireless per ascoltare la musica ovunque a metà prezzo

Per chi vuole ascoltare la musica in tutta autonomia e ovunque, con la comodità e il comfort di una cuffia on-ear e senza spendere un capitale, Amazon offre una interessante opportunità. Le cuffie wireless Jabra Move Style Edition sono scontate del 55% e in vendita a un prezzo eccezionale.

Queste cuffie on-ear sono l’ideale per chi cerca una cuffia che sia leggera e dal design elegante e allo stesso tempo semplice. Nonostante l’isolamento acustico non sia dei migliori, le Jabra Move Style Edition garantiscono una buona qualità del suono e un’autonomia fino a 14 ore di riproduzione. Si tratta di cuffie particolarmente versatili, che potranno essere utilizzate con praticità sia in casa, per ascoltare musica e vedere film, sia al lavoro o mentre si cammina all’aperto, anche per rispondere a una telefonata. Se poi quello che si cerca è un ottimo rapporto qualità-prezzo, non bisogna lasciarsi scappare queste cuffie con l’offerta dedicata su Amazon a un prezzo davvero basso.

Jabra Move Style Edition: le caratteristiche

Partiamo dal design elegante e compatto di queste cuffie on-ear, realizzate con una struttura in metallo e molto leggera, con l’archetto ricoperto di tessuto e i padiglioni auricolari in finta pelle. Il comfort è assicurato e l’imbottitura dei padiglioni è morbida, così da garantire comodità anche dopo diverse ore di utilizzo. Sui padiglioni troviamo un pratico tasto multifunzione, per avere un controllo diretto su chiamate e riproduzione audio, e un connettore jack di 3,5 mm, così da poter usare le cuffie anche in aereo. Non manca ovviamente la connettività Bluetooth, per utilizzarle senza filo.

Le Jabra Move Style Edition sono dotate della funzione Digital Signaling Processing, che oltre a garantire una buona qualità audio, offre anche qualità delle chiamate. Le cuffie wireless sono state progettate apposistamente per ascoltare la musica in movimento e garantiscono fino a 14 ore di autonomia in riproduzione, e fino a 12 giorni di autonomia in stanfby, con un tempo di ricarica di meno di 2 ore. Le cuffie sono certificate IP54 contro polvere e schizzi d’acqua.

Jabra Move Style Edition: l’offerta

Le cuffie wireless on-ear Jabra Move Style Edition sono disponibili in vendita su Amazon in tre colorazioni: nero e titanio, blu navy, oro e beige.

Il rapporto qualità-prezzo è ancora migliore grazie allo sconto Amazon: le cuffie possono essere acquistate a 42.90 euro, il 55% in meno del prezzo pieno di 96 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

Jabra Move Style Edition: le cuffie wireless on-ear