Le cuffiette trasparenti di Nothing vanno comprate subito: ecco perché

Le cuffiette Nothing Ear (1) rappresentano la scommessa personale portata avanti da Carl Pei, ex CEO OnePlus e fondatore della startup Nothing: sono auricolari dal design particolarissimo, con buone caratteristiche tecniche e un prezzo altamente competitivo. Lo stesso Pei, però fa sapere che i Nothing Ear (1) dal prossimo 26 ottobre subiranno un aumento di prezzo. Il nuovo prezzo sarà di 146 dollari, contro gli attuali 99 dollari.

L’imprenditore, con un post su Twitter, spiega il motivo: "Quando abbiamo iniziato a svilupparle, avevamo solo 3 ingegneri. Un anno dopo, ne abbiamo 185. Durante questo periodo, Ear (1) ha ricevuto 15 aggiornamenti di firmware e ottimizzazioni ed sono un prodotto completamente diverso da quando lo abbiamo lanciato". Per fortuna, però, al momento le cuffiette in-ear Nothing Ear (1) sono scontate su Amazon e per questo motivo sono da acquistare immediatamente, prima che cambi il prezzo.

Auricolari in-ear Nothing Ear (1) – Con ANC (cancellazione attiva del rumore)

Nothing Ear (1): caratteristiche tecniche

Gli auricolari in-ear Nothing Ear (1) sono cuffiette true wireless dotate di speaker da 11,6 millimetri, pesano 4,7 grammi l’una e grazie alla presenza di tre microfoni per auricolare sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC). Sono certificati IPX4 e dunque possono essere usati anche all’esterno senza temere umidità, sudore, piogghia, schizzi d’acqua e polvere.

Non manca la modalità Trasparenza, che consente di ascoltare i rumori esterni, come i clacson nel traffico cittadino o i segnali di un treno in arrivo, ed evitare così di mettersi in pericolo.

I controlli degli auricolari Nothing Ear 1 sono collocati sulla superficie touch: con due tap avvia o si mette in pausa l’audio, con tre tap si cambia traccia. Le cuffiette offrono 4 ore di autonomia con ANC attivato e 6 ore con la cancellazione spenta.

L’autonomia sale a 24 ore con ANC (34 ore senza) con la piccola custodia che ospita una batteria da 570 mAh che può essere ricaricata completamente in 50 minuti con il cavo mentre richiede due ore e mezza di ricarica wireless. Con la ricarica rapida da 10 minuti si hanno altre 8 ore di autonomia.

Nothing Ear (1): l’offerta Amazon

Al momento del lancio delle Nothing Ear (1), un anno fa, il prezzo di listino fu fissato a 99,99 euro, che in questa fascia è già altamente competitivo. L’offerta in corso su Amazon propone le cuffiette Nothing Ear (1) scontate a 89,99 euro (-10%, -10 euro): da non farsele scappare prima che il prezzo cambi a causa dell’aumento annunciato da Carl Pei.

Auricolari in-ear Nothing Ear (1) – Con ANC (cancellazione attiva del rumore)