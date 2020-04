Le migliori alternative Android all'iPhone SE 2020

Fonte foto: Apple 1 di 7 iPhone SE 2020 vs Android: quale scegliere Il lancio dell'iPhone SE 2020 da parte di Apple ha rimescolate le carte in tavola nel mondo degli smartphone. Erano un paio di anni che Apple non lanciava un dispositivo dalle caratteristiche top e con un prezzo tutto sommato abbordabile (si parte da 499 euro per il a versione con 64GB di memoria). L'iPhone SE 2020 è un'ottima soluzione per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone performante e che costa meno di 500 euro: finora questa fascia di mercato era dominata dagli smartphone Android e Apple sta cercando di sparigliare le carte e conquistare una quota anche in questa fascia di prezzo. Quali sono i principali avversari dell'iPhone SE 2020? Quali sono le differenze di prezzo? Lo spiegheremo nelle prossime slide.

iPhone SE 2020: le caratteristiche Per capire quali sono i principali competitor dell'iPhone SE 2020 si deve partire dalle caratteristiche tecniche dello smartphone lowcost di Apple. A bordo abbiamo il chipset A13 Bionic, lo stesso presente anche sull'iPhone 11. Si tratta, quindi, di un chipset da vero top di gamma. A supporto 3GB di RAM e 64/128/256GB di memoria interna. Schermo da 4,7 pollici con Touch ID per lo sblocco dello smartphone. Comparto fotografico composto da una fotocamera posteriore da 12 megapixel e anteriore da 7 Megapixel. Batteria da 1821 mAh. Prezzo iPhone SE 2020: 499 euro - 64GB

549 euro - 128GB

669 euro - 256GB

Google Pixel 4: la scheda tecnica Apple vs Google. Oltre che nel campo software, la sfida tra i migliori smartphone top di gamma lowcost c'è anche sul lato dispositivi. Il Pixel 4 è uno principali "concorrenti" dell'iPhone SE 2020, con il quale condivide l'anima da top di gamma. Lo smartphone di Google ha a bordo lo Snapdragon 855 con 6GB di RAM e 64GB o 128GB di memoria interna. Schermo da 5,7 pollici con risoluzione FullHD+. Il comparto fotografico è molto interessante: doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel e teleobiettivo da 16 Megapixel. Prezzo Google Pixel 4: 759 euro - 64GB

859 euro - 128GB

OnePlus 7T, caratteristiche OnePlus ha già lanciato il OnePlus 8, ma il OnePlus 7T ha tutte le carte in regola per essere un dispositivo di pari livello, se non superiore dell'iPhone SE 2020. A bordo troviamo il processore Snapdragon 855+ con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Schermo da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 90Hz. Tre sono le fotocamere posteriori con sensore principale da 48 Megapixel, sensore grandangolare da 16 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel. Batteria da 3800mAh. Prezzo OnePlus 7T: 599 euro.

Le caratteristiche del Samsung Galaxy Note 10 Lite Anche Samsung è presente in questa lista con uno smartphone sottovalutato da molti, ma che ha caratteristiche piuttosto interessanti. Stiamo parlando del Galaxy Note 10 Lite che come il fratello maggiore ha la particolarità di supportare la SPen. A bordo c'è il processore Exynos 9810, lo stesso del Galaxy S9. A supporto 6-8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Schermo da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+. Tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 Megapixel. fotocamera grandangolare da 12 Megapixel e teleobiettivo da 12 Megapixel. Batteria da 4500 mAh. Il prezzo si aggira sui 500 euro.

Xiaomi Mi Note 10, prezzo e scheda tecnica Poteva mancare Xiaomi in un confronto tra i migliori smartphone top di gamma lowcost? Certo che no. La scelta è caduta sullo Xiaomi Mi Note 10, il primo smartphone a montare una fotocamera da 108 Megapixel. Si tratta a tutti gli effetti di un dispositivo top: processore Snapdragon 730G con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Schermo da 6,47 pollici con risoluzione FullHD+. Cinque sono le fotocamere posteriori: oltre al sensore principale da 108 Megapixel ci sono un sensore ultra grandangolare da 20 Megapixel, un teleobiettivo da 5 Megapixel, un sensore per i ritratti da 12 Megapixel e una fotocamera per le macro da 2 Megapixel. Batteria da 5260mAh. Il prezzo di listino è di 599,90 euro, ma online si può trovare a di meno.