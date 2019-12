Le migliori app e giochi per iPhone del 2019 secondo Apple

3 Dicembre 2019 - Durante un evento speciale organizzato a New York, Apple ha svelato al mondo le migliori app e i migliori giochi del 2019 disponibili per tutti i device della casa di Cupertino. Un evento poco pubblicizzato e riservato ad un gruppo esclusivo di sviluppatori e addetti ai lavori. Nel corso della cerimonia, comunque, è stato possibile scoprire le migliori app e giochi per iPhone del 2019.

Quest’anno la Apple si è concentrata maggiormente sulle app e sui giochi invece di promuovere i contenuti che distribuisce con le sue nuove piattaforme dedicate alla musica, ai film e alle serie tv. C’è attesa, invece, per l’Apple Music Awards, annunciato nella giornata di ieri e che avrà luogo il prossimo 4 dicembre, una speciale cerimonia di premiazione dedicata alla musica della celebre piattaforma online che verrà trasmessa in streaming.

Apple: le migliori app del 2019

Come dichiarato dalla casa di Cupertino, per decretare le migliori app e giochi iPhone del 2019 la giuria si è concentrata sullo storytelling e su quelle app che, andando oltre il mero aspetto videoludico, raccontano una storia utilizzando testi, foto e video in maniera innovativa.

Il premio per l’app iPhone 2019 è stato assegnato Spectre Camera sviluppata dalla Lux Optics. Si tratta di un’applicazione dedicata alla fotografia che sfrutta l’intelligenza artificiale per realizzare foto a lunga esposizione.

Il riconoscimento App iPad dell’anno va a Flow, software sviluppato da Moleskine, celebre marchio dei famosi taccuini, che permette di disegnare, realizzare bozzetti e prendere appunti in modo preciso e rivoluzionario mettendo a disposizione dell’utente numerosi tool specifici: un vero e proprio taccuino digitale.

La migliore App Mac dell’anno è Affinity Publisher prodotta dalla Serif Labs. Affinity Publisher apre le porte del design professionale a tutti permettendo di creare layout grafici di altissimo livello grazie ad un’interfaccia pulita, semplice e molto intuitiva. Il tutto ad un prezzo veramente conveniente.

L’ultimo premio, quello dedicato all’App Apple TV dell’anno, è stato vinto dall’applicazione The Explorers sviluppata dalla The Explorers Network. SI tratta un’app ideata per supportare e coadiuvare la vasta comunità di scienziati, esploratori e artisti intenti a catalogare visualmente tutti gli elementi del mondo naturale che ci circonda utilizzando foto e video.

Apple: i migliori giochi del 2019

Sky: Children of the Light è stato nominato il migliore gioco per iPhone del 2019, mentre Hyper Light Drifter, GRIS e Wonder Boy: The Dragon’s Trap hanno ricevuto i riconoscimenti come migliori videogame rispettivamente per iPad, Mac e Apple TV. Infine, il premio Gioco Apple Arcade dell’anno va al titolo Sayonara Wild Hearts realizzato dalla software house Simogo e pubblicato da Annapurna Interactive.

Apple: i giochi e le app più scaricati nel 2019

Durante l’evento la casa di Cupertino ha diffuso anche la classifica dei giochi più scaricati nel 2019 confermando la tendenza del mercato che vede un grande ritorno di alcuni videogame che hanno fatto la fortuna di PC e consolle in versione mobile per i device della Apple. Il gioco più scaricato in assoluto nel 2019 è stato Mario Kart Tour. Secondo gradino del podio per Color Bump 3D, terzo aquapark.io. Quarta posizione per Call of Duty: Mobile seguito da BitLife – #1 Life Simulator. Ben cinque app social nelle prime cinque posizioni per quanto riguarda le app più scaricate nel 2019. YouTube è l’app che registra più download nel 2019 seguita da Instagram, Snapchat e dall’ormai famosissimo TikTok che surclassa, a sorpresa, Messenger.