Siete alla ricerca delle migliori connessioni internet di dicembre 2019? In questa guida vi proponiamo una panoramica delle quattro tariffe che combinano in modo ottimale convenienza e qualità di servizio. Troverete i pacchetti dei principali operatori internet sul mercato, tra cui Wind, Vodafone e Tre, che propongono connessioni con tecnologia in fibra ottica e ADSL.

Migliori offerte internet casa dicembre 2019

In questa lista troverete le offerte che abbiamo selezionato in quanto migliori connessioni internet di dicembre 2019. In particolare, ne abbiamo considerate quattro, proposte da Tre, TIM, Fastweb e Vodafone, tra i principali operatori sul mercato internet in Italia.

La panoramica proposta analizza il canone mensile delle singole offerte e passa in rassegna caratteristiche e vantaggi specifici di ognuno dei pacchetti. Come potrete notare, la maggior parte è dedicato in esclusiva ai clienti che desiderano attivare una connessione internet in fibra ottica. Inoltre, si tratta spesso di offerte in scadenza nel corso della prima settimana di dicembre. Per questo motivo, non esitate a cambiare tariffa se trovate tra queste la migliore soluzione per le vostre esigenze.



1. SUPER FIBRA di Tre

L’offerta speciale connessione internet di Tre è SUPER FIBRA, con una tariffa in promozione fino ai primi giorni di dicembre. Si tratta infatti di un’offerta valida fino al 3/12, che probabilmente verrà ulteriormente rinnovata nel corso delle settimane successive. Il canone mensile proposto al momento è pari a 26,98 Euro/mese.

Come è chiaro dal nome della tariffa, anche SUPER FIBRA di Tre è un pacchetto dedicato solo agli utenti che hanno la possibilità e desiderano attivare una connessione con la fibra ottica. Puoi vedere se hai la fibra ottica seguendo le istruzioni in questo articolo. Inoltre, è da specificare che si tratta di un’offerta valida solo per nuovi clienti e in esclusiva web. Questo significa che potrete beneficiare di questo prezzo particolarmente conveniente solo se procedete all’attivazione online.

SUPER FIBRA di Tre include i seguenti servizi:

• attivazione della linea, pari ad un valore di 120 Euro che è rateizzato in 24 pagamenti da 5 Euro/mese;

• costo del modem, pari alla rata di 5,99 Euro/mese;

• chiamate illimitate su rete fissa in Italia, Europa Occidentale, Stati Uniti e Canada;

• chiamate illimitate verso tutti i mobili entro le stesse aree geografiche già citate sopra;

• Giga illimitati con l’attivazione gratuita di Super Fibra Plus Unlimited su una nuova SIM o una delle proprie SIM già attive.

La velocità di connessione prevista con l’offerta può risultare in performance diverse a seconda della tipologia di fibra adottata, ovvero:

• con Super Fibra in FTTH, fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload;

• con la soluzione Internet200 in FTTC, fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload;

• con la soluzione Internet100 in FTTC, fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload.

2. TIM SUPER FIBRA

Grazie all’offerta TIM SUPER FIBRA della famosa compagnia telefonica potrete avere la fibra veloce a casa vostra al costo di 29,90 Euro/mese. Il pacchetto è molto ricco di servizi aggiuntivi, che grazie a questa promozione speciale sono compresi nel prezzo del canone mensile proposto. Tra questi, è a disposizione dei nuovi abbonati TIMVISION, la TV esclusiva di TIM.

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i servizi inclusi in questa offerta:

• servizio di attivazione della linea, per un valore pari a 10 Euro/mese per 24 mesi;

• modem TIM HUB, il device a garanzia illimitata di ultima generazione TIM che assicura un Wi-Fi stabile e con copertura di qualità eccellente;

• chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali, opzione gratuita della durata minima di 24 mesi;

• TIMVISION, la TV di TIM.

Se vi state chiedendo che cos’è e quali sono le caratteristiche di TIMVISION, vi proponiamo qui una veloce panoramica del servizio. TIMVISION è disponibile su smart TV compatibili, PC, smartphone e tablet, così come su decoder TIM Box. Quest’ultimo device può essere noleggiato, in parallelo all’abbonamento, al costo di 3 Euro/mese. Il servizio di streaming online consente godersi serie esclusive, film in prima visione e cartoni animati grazie alla fibra di casa.

Alcuni esempi di contenuti disponibili su TIMVISION sono le popolari serie TV Vikings, Killing Eve, The Handmaid’s Tale e L’amica geniale e i film Arrival, Maleficient, Ghostbusters, La La Land e La paranza dei bambini. Non mancano tanti contenuti dedicati ai più piccoli e agli amanti dello sport.

3. FASTWEB CASA

Fastweb propone una tariffa connessione internet al costo di 27,90 Euro/mese, al posto di 34,95 Euro/mese. Si tratta di un’offerta a prezzo fisso, tutto incluso e attivabile solo online tramite il portale web della compagnia. Se pensate che questa possa essere la soluzione migliore per voi, vi sarà molto facile scegliere di procedere grazie alla procedura di abbonamento online, attuabile direttamente da casa vostra.

Anche questa tariffa è attivabile durante i primi giorni di dicembre, per l’esattezza entro il 2/12. È disponibile con le diverse tecnologie di connessione oggi presenti in Italia, ovvero fibra ottica (in FTTH – Fiber To The Home e FTTN – Fiber To The Node) e ADSL in rame.

Una delle caratteristiche più interessanti di questa tariffa è la possibilità di usufruire del nuovo servizio di assistenza clienti di Fastweb, a cui i clienti possono accedere attraverso l’area personale del sito web con le proprie credenziali. Fastweb descrive questo nuovo servizio come facile, veloce e sempre a fianco del cliente.

Le caratteristiche di questo pacchetto sono:

• Internet illimitato incluso, fino ad 1 Gigabit/s con la tecnologia fibra ottica in FTTH;

• chiamate illimitate senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

• 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali al costo aggiuntivo di 5 Euro/mese;

• servizi WOW, ovvero accesso gratuito ai punti di accesso della rete Fastweb su tutto il territorio nazionale e storage cloud WOW Space al costo aggiuntivo di 9,95 Euro/mese.

Per finire, una dei servizi aggiuntivi più particolari è sicuramente l’opzione Smarthome. Infatti, grazie all’installazione della connessione Fastweb, potrete anche utilizzare soluzioni per rendere la vostra casa più sicura. A questo proposito, Fastweb mette a disposizione:

• telecamera WiFi Motorizzata con centrale di allarme integrata e telecomando, a 9 Euro al mese per 21 rate, oltre a 7 Euro di spedizione;

• telecamera WiFi mini a 4 Euro/mese per 21 rate, oltre a 7 Euro di spedizione;

• telecamera LTE wireless con batteria a 4 Euro/mese per 24 rate, oltre a un contributo iniziale di 49 Euro.

Questi strumenti vi consentiranno di garantire maggiore sicurezza per la vostra casa grazie al servizio di videosorveglianza da remoto tramite le app mobile collegate alle telecamere, che sono vendute in aggiunta al vostro abbonamento internet.

4. Internet Unlimited Chiamate Illimitate di Vodafone

L’offerta Internet Unlimited Chiamate Illimitate di Vodafone è in offerta speciale al momento al costo di 27,90 Euro/mese tutto incluso. È importante ricordare che questa tariffa è valida solo per i nuovi clienti che decidono di attivarla online, attraverso la procedura proposta sulla pagina web del portale di Vodafone. Nel caso in cui abbiate necessità di supporto specifico, Vodafone saprà offrirvi l’assistenza di un operatore in modo semplice e immediato attraverso il servizio “Ti chiamiamo gratis”.

Internet Unlimited è disponibile sia nella versione con tecnologia in fibra ottica, sia per quella in rame ADSL. A differenza di alcune delle offerte già considerate in questo articolo, potrete beneficiare della tariffa in promozione anche se la vostra area non è coperta da una tipologia di connessione di ultima generazione. Con la fibra ottica in FTTH naturalmente potrete raggiungere la migliore velocità e stabilità: si parla di fino a 1 Gigabit/s in download.

Per quanto riguarda i vantaggi che il pacchetto di Vodafone prevede, troviamo:

• zero costi di attivazione, scontati rispetto al prezzo originale di 24 Euro;

• servizi Vodafone Ready, compresa il modem Vodafone Station;

• chiamate illimitate dalla linea fissa verso fissi e mobili nazionali;

• servizi Vodafone TV Intrattenimento, con tanti film, serie TV e programmi per tutti i gusti e fasce d’età;

• SIM dati, da 30 Giga/mese per navigare anche fuori casa con i vostri device mobili, come il tablet.

Attivando questa offerta, uno dei bonus speciali sicuramente più graditi è infine il buono regalo fino a 100 Euro. Ricordiamo però che questo è accessibile solo previa l’utilizzo della procedura online di abbonamento e per quei clienti che attivano la connessione in fibra con FTTH (Fiber To The Home) e FTTC (Fiber To The Cabinet). Con il buono sarà possibile acquistare da siti come Brums, Coin, Decathlon, Douglas, FootLocker, Ikea, laFeltrinelli, MediaWorld, Mondadori e tanti altri.