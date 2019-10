Ridurre al minimo le spese per la tariffa mobile per il proprio smartphone senza rinunciare ad un ricco bundle di minuti, SMS e, soprattutto, GB è possibile. Sul mercato, infatti, sono disponibili diverse offerte di telefonia mobile sotto i 10 Euro al mese, una soglia psicologica che, per molti, separa una tariffa conveniente da una troppo cara.

Ad oggi è possibile individuare diverse offerte di telefonia mobile a meno di 10 Euro che si caratterizzano per bonus molto ricchi che permettono di ridurre al minimo le spese periodiche per il proprio smartphone. Soprattutto per le famiglie più numerose, individuare delle offerte a meno di 10 Euro al mese è fondamentale per contenere le spese complessive che possono arrivare ad incidere in misura significativa sul budget familiare.

Tra le offerte di telefonia mobile sotto i 10 Euro al mese bisogna distinguere le offerte disponibili per tutti, ovvero tariffe attivabili a prescindere dall’operatore di provenienza ed anche in caso di nuovo numero di telefono, e le offerte riservate ad uno specifico target di clienti provenienti da una cerchia specifica di provider.

Ecco quali sono le migliori offerte di telefonia mobile sotto i 10 Euro:



Creami WOW WeekEnd di PosteMobile

Una delle migliori offerte sotto i 10 Euro del momento è Creami WOW WeekEnd di PosteMobile. Si tratta di una tariffa speciale “limited edition” che può essere attivata soltanto sino a domenica 20 ottobre e soltanto tramite il sito ufficiale PosteMobile. L’offerta in questione è disponibile per tutti, sia con portabilità del numero che con attivazione di un nuovo numero.

Creami WOW WeekEnd di PosteMobile è, al momento, la migliore offerta (considerando i bonus inclusi ogni mese) per chi è in cerca di una tariffa con un costo periodico inferiore ai 5 Euro al mese. L’assenza di vincoli, di permanenza e nell’attivazione (molte tariffe sotto ai 10 Euro sono attivabili solo da alcuni clienti) rende quest’offerta ancora più vantaggiosa. Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale che utilizza la rete Wind per l’erogazione dei suoi servizi.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

10 GB in 4G sino a 150 Mbps in download;

canone mensile di 4,99 Euro al mese ;

; costo iniziale di 15 Euro a cui corrisponde l’erogazione di una ricarica di 15 Euro;

spedizione della SIM presso la propria abitazione completamente gratuita e gestita da Poste Italiane

Attiva Creami WOW Weekend di PosteMobileVai »

Kena 5,99 Flash

Una delle migliori offerte di telefonia mobile a meno di 10 Euro è, senza dubbio, Kena 5,99 Flash di Kena Mobile. Si tratta di un’offerta speciale riservata solo ad una cerchia ristretta di utenti. La tariffa, infatti, può essere attivata esclusivamente da chi passa a Kena da Iliad o da un operatore virtuale (ho. Mobile escluso).

Al momento, quest’offerta è la soluzione tariffaria che offre il maggior numero di GB (anche se a velocità limitata) per poter navigare in mobilità ogni mese, risultando l’opzione ideale per chi ha bisogno di tanti GB di traffico. L’offerta di Kena Mobile è sottoscrivibile direttamente online.

Chi attiva Kena 5,99 Flash potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload;

canone mensile di 5,99 Euro

attivazione e spedizione della SIM sono gratis per chi attiva online;

costo della SIM pari a 5 Euro una tantum;

Kena 8,99

Per i soli clienti ho. Mobile, inoltre, Kena Mobile propone la tariffa speciale Kena 8,99 che presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

50 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload;

canone mensile di 8,99 Euro

attivazione e spedizione della SIM sono gratis per chi attiva online;

costo della SIM pari a 5 Euro una tantum;

Kena Voce

Per chi non ha bisogno di un consistente bundle dati per navigare in mobilità, Kena Mobile propone Kena Voce, una tariffa ideale per chiamare senza limiti ad un prezzo contenuto. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

25 centesimi per ogni SMS inviato;

50 MB di traffico dati;

canone mensile di 4,99 Euro;

attivazione e spedizione della SIM sono gratis per chi attiva online;

costo della SIM pari a 5 Euro una tantum;

ho. 5,99

Sulla stessa scia di Kena Mobile c’è anche ho. Mobile, operatore virtuale che usa la rete Vodafone. L’offerta da tenere d’occhio è ho. 5,99, una tariffa speciale che può essere attivata esclusivamente dai clienti Iliad e dai clienti di operatori virtuali (Kena Mobile e Daily Telecom escluse). È possibile attivare l’offerta di ho. Mobile direttamente tramite procedura online.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

50 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload);

costo mensile di 5,99 Euro;

contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro;

ho. 8,99

Mobile per i soli clienti Kena Mobile e Daily Telecom oltre che per chi vuole attivare un nuovo numero di cellulare propone l’offerta ho. 8,99. Ecco i dettagli della tariffa:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

50 GB di traffico dati in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps in download e 30 Mbps in upload);

costo mensile di 8,99 Euro ;

; contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro;

Giga 50 di Iliad

Nel suo primo anno di presenza sul mercato italiano, Iliad è diventata rapidamente uno dei punti di riferimento dell’intero settore proponendo offerte molto vantaggiose ad un prezzo davvero contenuto e, soprattutto, senza vincoli, costi nascosti e con la garanzia del prezzo fisso “per sempre”.

Iliad continua a proporre l’offerta Giga 50, tariffa attivabile sia online che presso i corner Iliad, che include le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

minuti illimitati dall’Italia all’estero verso oltre 60 destinazioni internazionali;

50 GB di traffico dati in 4G;

costo mensile di 7,99 Euro;

contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro;

Iliad Voce

In alternativa, per chi non ha bisogno di traffico dati per navigare in mobilità, è possibile valutare anche l’attivazione di Iliad Voce, una tariffa ideale per tutti i clienti che utilizzando il proprio cellulare per chiamare ed inviare SMS. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile da tutti. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

SMS illimitati verso tutti;

40 MB di traffico dati in 4G;

costo mensile di 4,99 Euro;

contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum;

All Inclusive Flash di Wind

Anche Wind propone un interessante offerta caratterizzata da un canone mensile inferiore ai 10 Euro. Si tratta di All Inclusive Flash, una soluzione nettamente più vantaggiosa rispetto a tutte le altre offerte presenti nel listino dell’operatore.

Anche in questo caso, inoltre, l’offerta presenta una disponibilità limitata nel senso che solo determinati clienti hanno la possibilità di attivare questa tariffa. All Inclusive Flash di Wind, infatti, è riservata ai clienti Iliad e ai clienti di operatori virtuali (Kena Mobile e ho. escluse). Quest’offerta speciale, inoltre, può essere attivata esclusivamente online.

Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

100 SMS;

50 GB di traffico dati in 4G;

costo mensile di 6,99 Euro ;

; attivazione e spedizione gratis;

costo della SIM di 10 Euro una tantum;

Fastweb Mobile

Tra gli operatori virtuali di riferimento del settore di telefonia mobile italiano c’è anche Fastweb Mobile che presenta un’offerta molto interessante e completa, disponibile per tutti (sia nuove attivazione che con portabilità del numero).

Ecco le caratteristiche dell’offerta Fastweb:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali;

5 centesimi per ogni SMS inviato;

30 GB di traffico dati in 4G (Fastweb Mobile usa la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi);

costo mensile di 9,95 Euro ;

; costo iniziale pari a 20 Euro comprensivo di contributo SIM di 10 Euro e prima ricarica da 10 Euro (per coprire i costi del primo mese);

spedizione SIM gratis per chi si abbona online;

Chiama tutti Enjoy di CoopVoce

Un’altra buona offerta di telefonia mobile sotto ai 10 Euro al mese è Chiama tutti Enjoy di CoopVoce, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi voce e Internet. Ecco le caratteristiche dell’offerta: