Le migliori offerte FWA: cosa sono e perché rimpiazzeranno l'ADSL

FWA – acronimo di Fixed Access Wireless – è una tecnologia che permette di connettersi a Internet e di raggiungere velocità maggiori rispetto a quelle della classica rete di tipo ADSL (in grado di raggiungere i 20 Mega in download e 1 Mega in upload).

Si chiama anche fibra misto radio per un motivo molto semplice: la fibra ottica non arriva nelle case tramite i cavi ottici, ma con l’utilizzo delle onde radio (le stesse che vengono utilizzate dai cellulari).

Nel corso degli ultimi tempi il numero delle offerte disponibili con questa tecnologia non ha fatto altro che aumentare. Anche in questo caso, la presenza di diverse offerte commerciali si lega a una motivazione pratica.

La rete di tipo FWA rappresenta una buona alternativa per riuscire a coprire tutte quelle zone del nostro Paese che non sono state ancora raggiunte dalla fibra ottica, a prezzi convenienti e con prestazioni elevate. Analizziamo di seguito alcune delle migliori offerte FWA attualmente disponibili e quali sono gli elementi che le contraddistinguono.

Fastweb Casa FWA

Fastweb propone un’offerta di tipo FWA di nuova generazione, con la quale è possibile navigare senza limiti fino a 1 Giga in download (praticamente la stessa identica velocità di molte delle offerte in fibra ottica di tipo FTTH).

La promozione in questione ha un costo di 19,95 euro al mese e comprende:

l’assenza di limiti di traffico e di vincoli contrattuali;

i corsi della Fastweb Digital Academy;

l’Internet Box NeXXt incluso;

l’installazione dell’antenna inclusa;

il contributo di attivazione, pari a 2 euro al mese per 20 mesi, che è già incluso nel costo della rata mensile.

Nel momento in cui si attiva questa promozione, si riceve l’Internet Box e una piccola antenna, la quale viene piazzata in balcone o sul tetto e ha proprio la funzione di captare le onde radio.

L’Internet Box NeXXt, inoltre, è molto più di un semplice modem: dotato di tecnologia Wi-Fi 6, in grado di coprire ogni angolo della propria abitazione, integra al suo interno Alexa e la navigazione sicura, la quale offre la protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware e la funzione Parental Control.

Premium Fibra FWA di TIM

L’offerta di tipo FWA proposta da TIM ha un costo di 24,90 euro al mese per i nuovi clienti (scontato rispetto al prezzo di listino di 29,90 euro al mese) e di 15,90 euro al mese per chi ha già la linea fissa TIM, ma vorrebbe attivare una promozione più veloce e più conveniente.

Il pacchetto mensile include Internet illimitato per navigare fino a 40 Mega in download e a 4 Mega in upload (è dunque più veloce della tradizionale e per certi versi obsoleta ADSL), dalle chiamate a consumo, che prevedono un costo di 19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta.

Il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi, è incluso nel costo dell’abbonamento mensile. Si riceverà poi un modem che, a seconda dei casi, potrà essere di tipo indoor autoinstallato, oppure outdoor, con intervento da parte di un tecnico Fastweb a domicilio, per procedere con la sua installazione.

La promo FWA di TIM può inoltre essere resa ancor più veloce: attivando la Super velocità al costo di 2 euro in più al mese, con primo mese gratuito, sarà infatti possibile raggiungere la velocità massima di 100 Mega in download e di 50 Mega in upload (velocità simili se non uguali o superiori a quelle della fibra ottica di tipo FFTC).

Vodafone FWA

Vodafone propone due diverse soluzioni di tipo FWA:

Vodafone Casa Wireless, che ha un costo di 21,90 euro al mese; Vodafone Casa Wireless+, che ha un costo di 26,90 euro al mese.

La differenza consiste nel fatto che la prima prevede Internet limitato fino a 100 Mega e un massimo di 200 Giga al mese. Superata questa soglia, si potrà navigare a 3 Mega in download e a 1 Mega in upload. Le chiamate saranno a consumo e si riceverà un modem Wi-Fi.

Vodafone Casa Wireless+, invece, prevede Internet senza limiti fino alla velocità massima di 100 Mega in download, con chiamate illimitate incluse. In entrambi i casi si avrà diritto a un mese di prova senza vincoli e spedizione del modem gratuita.

Ci sono due tipologia di modem che si potranno utilizzare: uno di tipo indoor, che rileva il segnale radio della rete mobile e lo trasmette via Wi-Fi o Ethernet, e uno outdoor, che prevede l’installazione di un’antenna per la ricezione del segnale da parte di un tecnico autorizzato Vodafone.