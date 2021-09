Le migliori offerte Internet Casa per la ripartenza di settembre 2021

Le offerte Internet casa che si possono attivare oggi online sono tutte molto simili tra loro: nella maggior parte dei casi, non si tratta quasi mai di promozioni che includono solo Internet.

Spesso sono infatti anche previste:

le chiamate;

servizi di diverso tipo legati all’intrattenimento;

dei pacchetti per il mobile.

La convenienza del web è rappresentata dal fatto che, generalmente, nel caso di sottoscrizione online si potrà avere accesso a una serie di sconti aggiuntivi. Vediamo di seguito quali sono le offerte Internet casa consigliate nel mese di settembre 2021.

Migliori offerte Internet casa: un’analisi comparativa

La comparazione è il modo migliore per riuscire a individuare non solo la convenienza di una data promozione, ma anche quella che si adatta meglio al proprio profilo. Per esempio, ci sono offerte Internet casa che prevedono degli sconti per i già clienti o altre che permettono di risparmiare su altri servizi, come l’abbonamento a una piattaforma di contenuti in streaming.

Di seguito saranno presentate le promozioni dei seguenti operatori:

Sky;

Vodafone;

TIM;

WINDTRE;

Fastweb.

Sky Internet Casa

La connessione Internet casa di Sky potrà essere attivata dai già clienti Sky al costo scontato di 24,90 euro al mese (29,90 euro a partire dal 19° mese), mentre per tutti gli altri clienti avrà un costo di 29,90 euro al mese.

Il piano, che può essere personalizzato anche con l’aggiunta di uno dei pacchetti Sky TV, comprende:

la connessione Internet casa, fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

le chiamate a consumo (con 5 euro in più si potranno aggiungere anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali);

lo Sky Hub intelligente, in grado di ottimizzare la connessione in tutta la casa.

Vodafone Internet Casa

I già clienti Vodafone potranno attivare la promozione Internet Unlimited al costo di 22,90 euro al mese, mentre tutti gli altri clienti potranno approfittare della tariffa per la quale Internet Unlimited + chiamate avrà un costo di 24,90 euro al mese, invece di 29,90 euro.

L’offerta di Vodafone comprende:

Internet fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso.

Con 10 euro in più al mese, si potrà attivare anche la promozione Family Plan, disponibile al costo di 39,90 euro al mese, nella quale è inclusa:

l’offerta Internet casa base di Vodafone;

una SIM Mobile di tipo 5G, nella quale sono inclusi minuti, SMS e Giga senza limiti.

TIM Internet casa

La Super fibra di TIM ha un costo online in promozione pari a 19,90 euro al mese per un periodo di 6 mesi, al termine del quale avrà nuovamente un costo di 24,90 euro al mese.

La promozione si caratterizza per:

la fibra illimitata fino a 1 Giga in download e fino a 300 Mega in upload;

le chiamate a consumo;

l’assenza di vincoli e del contributo di attivazione.

WINDTRE Internet casa

La Super Fibra dell’operatore WINDTRE potrà essere sottoscritta dai già clienti al costo di 22,99 euro al mese. Si avrà la possibilità di completarla con la promozione Medium, che avrà invece un costo di 12,99 euro al mese.

In questo modo, si attiverà l’offerta Fisso + Mobile con la quale si avrà diritto a:

una connessione in fibra ottica con la quale navigare fino alla velocità di 1 Giga in download;

un modem in comodato d’uso gratuito con Wi-Fi 6 incluso;

una SIM con minuti e Giga illimitati;

l’attivazione gratuita;

12 mesi di Amazon Prima Video.

Fastweb Internet casa

Fastweb propone una promozione Internet casa scontata, disponibile al costo di 24,95 euro al mese, invece di 27,95 euro al mese, alla quale è possibile aggiungere una SIM mobile con 50 Giga e chiamate illimitate (al costo di soli 4,95 euro in più al mese).

L’operatore Fastweb si differenzia per diversi elementi, tra i quali spiccano:

una connessione di tipo FTTH in grado di raggiungere i 2,5 Giga in download;

la possibilità di provare l’offerta e di poter eventualmente disdire entro 30 giorni nel caso in cui non si fosse soddisfatti, senza dover sostenere costi aggiuntivi;

l’assenza di vincoli di durata e di costi nascosti: nel caso di recesso si dovrà pagare soltanto una mensilità per la dismissione del servizio.

La promozione comprende anche le chiamate da fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e il modem FASTGate incluso, che permette di portare la connessione in ogni angolo della propria abitazione, anche se di grandi dimensioni.

