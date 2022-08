Le migliori offerte mobile con più di 50 GB inclusi

Trovare un’offerta mobile che abbia più di 50 Giga è un desiderio di molti: considerato il tempo che trascorriamo connessi dallo smartphone e il fatto che spesso il telefono viene utilizzato come router, tramite la modalità hotspot, i Giga possono sempre servire.

Mentre fino a qualche tempo fa le offerte erano a consumo, quindi si pagava effettivamente per i dati consumati, con costi che a volte arrivavano alle stelle, oggi è possibile attivare promozioni tutto compreso, che prevedono un numero di Giga fissi ogni mese (con possibilità di poter continuare a pagamento nel caso in cui si dovessero termine.

Di seguito sono state analizzate le migliori offerte mobile con più di 50 Giga che si possono sottoscrivere oggi – anche online – per navigare in Italia.

Migliori offerte mobile che hanno più di 50 Giga

OFFERTE OPERATORI VIRTUALI OFFERTE OPERATORI TRADIZIONALI Ho. Mobile a 6,99 euro Vodafone a 7,99 euro Spusu 50 a 5,98 euro Iliad a 7,99 o 9,99 euro Kena a 5,99 euro TIM a 7,99 euro Very a 5,99 euro PosteMobile a 6,99 euro Elimobile a 6,99 euro Fastweb Mobile a 7,95 euro

Analizziamo più nel dettaglio le caratteristiche delle offerte mobile degli operatori citati, ricordiamo fin da subito che alcune potranno essere attivate da tutti, altre sarà riservate soltanto ai clienti di alcuni operatori, che effettuano la portabilità.

Offerte mobile a meno di 7 euro al mese

Alcune delle promozioni mobile con più di 50 Giga hanno un costo inferiore ai 7 euro al mese. Una prima proposta è quella dell’operatore virtuale di Vodafone, ho. Mobile, che è riservata ai nuovi numeri e prevede 50 Giga, minuti e messaggi senza limiti e un costo di attivazione di 9 euro, a 6,99 euro al mese.

L’operatore virtuale austriaco Spusu propone l’offerta Spusu 50, la quale ha un costo di 5,98 euro al mese, 50 Giga di Internet, 500 SMS e 2.000 minuti di chiamate. In più, si avranno a propria disposizione 100 Giga di riserva, accumulati per i messaggi, minuti e Giga non utilizzati il mese precedente.

Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, propone un’offerta a 5,99 euro al mese riservata ai clienti Iliad e a quelli di altri MVNO, con primo mese gratuito, 70 Giga, 500 SMS e chiamate illimitate incluse.

Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE, propone una promozione a 5,99 euro al mese, con primo mese in omaggio, nella quale sono inclusi 50 Giga di Internet, chiamate e messaggi senza limiti (con attivazione e nuova SIM a costo zero). Potrà essere sottoscritta sia dai nuovi numeri, sia dai clienti che effettuano la portabilità da Iliad, PosteMobile e altri operatori MVNO.

PosteMobile propone una tariffa con attivazione gratuita valida fino al 14 settembre 2022, la quale ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende:

50 Giga;

minuti illimitati;

messaggi illimitati.

Easy propone invece l’offerta elimobile, che ha un costo di 6,99 euro al mese con primo mese gratuito e comprende 60 Giga di Internet, chiamate illimitate, 100 SMS e un contributo una tantum di 9,99 euro per il costo della nuova SIM.

Offerte mobile a meno di 10 euro al mese

Tra gli operatori virtuali, una delle offerte più convenienti in relazione al rapporto servizi inclusi-prezzo fisso mensile è Fastweb, con la sua promozione Fastweb mobile. Al prezzo fisso di 7,95 euro al mese, con 5G incluso e massima velocità + 10 euro di costo per la nuova SIM, si potranno avere:

chiamate illimitate;

100 SMS;

150 Giga di Internet.

Vodafone propone l’offerta Special Giga, che al costo di 7,99 euro al mese + primo mese di prova a 5 euro e 30 Giga extra con smartpay (quindi addebito diretto su carta di credito o conto corrente), include 70 Giga, 1.000 SMS e chiamate illimitate.

Iliad permette di scegliere tra una promozione a 7,99 euro al mese, Iliad Giga 80, che include minuti e messaggi senza limiti e 80 Giga, e una al prezzo di 9,99 euro al mese, che è al momento disponibile in edizione limitata.

Fino al 15 settembre 2022 sarà infatti possibile attivare Flash 150 che comprende:

150 Giga;

minuti e messaggi senza limiti.

TIM, invece, offre la possibilità di attivare direttamente online (o presso un rivenditore autorizzato o un negozio TIM) la promozione Wonder Five. Ha un costo di 7,99 euro, è riservata ai clienti di alcuni operatori virtuali e comprende minuti e messaggi illimitati e 70 Giga di Internet.