Le migliori offerte mobile di giugno 2020

Gli operatori di telefonia mobile disponibili sul mercato sono in numero crescente rispetto al passato: accanto ai tradizionali gestori si sono affiancati infatti i cosiddetti operatori virtuali, che hanno rivoluzionato il mondo della telefonia per come lo conoscevano e portato a un consistente abbassamento dei prezzi.

La maggior parte delle offerte mobile sono di tipo all inclusive, sono cioè caratterizzate dalla presenza di minuti e messaggi illimitati e un numero variabile di Giga da utilizzare per connettersi a Internet dal cellulare.



Se è vero che lo smartphone non ha ancora rimpiazzato del tutto la connessione Internet casa, in quanto le promozioni con Internet illimitato da mobile sono in numero esiguo e hanno costi piuttosto elevati, lo è anche il fatto che ormai chiunque possieda uno smartphone e sia in genere alla ricerca di pacchetti per potersi connettere da mobile.

Come scegliere la miglior tariffa per lo smartphone

Trovare l’offerta per la telefonia mobile che si adatta meglio alle proprie esigenze non è così complicato. Sebbene le offerte disponibili siano davvero tante, è infatti possibile sfruttare i vantaggi della comparazione online attraverso la quale individuare la tariffa più adatta ai propri bisogni.

Un esempio di comparatore è quello presente sul sito di SOStariffe.it che permette di scremare tra le varie tariffe disponibili attraverso dei filtri con i quali si possono personalizzare:

• il numero di minuti di chiamate massimo che si vorrebbe avere ogni mese;

• il numero di messaggi gratuiti dei quali disporre;

• la quantità di Giga per navigare da mobile;

• l’eventuale opzione di uno smartphone incluso.

Quello che spesso fa la differenza nel mercato attuale della tariffe per la telefonia mobile non è tanto il prezzo o l’offerta in sé, ma il fatto che sia stata pensata esclusivamente per una determinata categoria di clienti.

Di seguito saranno elencate le promozioni più convenienti del mese di giugno 2020 con un focus sulle tariffe che possono essere attivate da tutti, quelle che si rivolgono soltanto ai nuovi numeri e le promozioni create soltanto per chi sceglie di effettuare la migrazione da un determinato gestore.

Le tariffe riservate agli MVNO

Le promozioni per la telefonia mobile al prezzo più basso sono quelle proposte dagli operatori virtuali nei confronti di altri operatori virtuali: come anticipato nelle righe precedenti, la presenza di un numero sempre maggiore di operatori ha reso più complicato non solo riuscire a trovare nuovi clienti, ma anche mantenere quelli che si possiedono già. Per questo motivo, le offerte destinate soltanto ai clienti che appartengono a un altro gestore hanno subito una diffusione repentina negli ultimi anni.

Tra le migliori offerte del momento troviamo:

• la proposte di Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE, che presenta due offerte identiche a un prezzo davvero eccezionale, pari a 4,99 euro al mese, che possono essere attivate da tutti i nuovi numeri, oppure da chi effettua la migrazione da PosteMobile, Fastweb, Coopvoce e altri operatori virtuali;

• nella promozione sono inclusi 30 Giga di Internet, chiamate illimitate e messaggi illimitati.

Ci sono poi le proposte di altri due operatori virtuali. Il primo è Kena, che è l’operatore virtuale di TIM, con la tariffa Kena Flash a 5,99 euro al mese. La promozione si rivolge soltanto ai clienti Iliad, PosteMobile, 1MOB, BLAD, BT Mobile Full, BTEM, CONAD, COOP, DAILY TELECOM, DMOB, ERG, Fastweb, Fastweb Full, Green Inc, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

• 70 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Il secondo è Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, con una tariffa molto simile a quella di Kena, che ha un costo di 5,99 euro al mese e può essere attivata dai clienti Iliad e dagli altri MVNO.

Il piano mensile di questa offerta include:

• 70 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Le offerte riservate ai nuovi numeri

La tariffa più conveniente a giugno 2020 per chi sceglie di attivare un nuovo numero è quella proposta da Very Mobile, al costo di 4,99 euro al mese, la quale include soltanto 30 Giga di Internet. Ci sono clienti che potrebbero essere interessati a offerte che includano una quantità maggiore di Giga perché ne consumano un numero abbastanza elevato ogni mese.

Una delle soluzioni disponibili è rappresentata dalla tariffa di Kena Mobile al costo di 8,99 euro al mese nella quale sono inclusi:

• 50 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Una promozione praticamente identica viene proposta anche dall’operatore Ho. mobile, che al costo di 8,99 euro al mese offre:

• 50 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Tutti i clienti che vorrebbero passare a Ho. ma che non rientrano nelle prime due promozioni citate, potranno comunque scegliere di attivare l’offerta a 12,99 euro al mese dell’operatore che include:

• 50 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Le offerte valide per tutti

Passiamo infine in rassegna le promozioni che possono essere attivate da qualsiasi utente, a prescindere da quello che è il suo operatore di provenienza, mantenendo il vecchio numero o attivandone uno nuovo.

Una delle migliori proposte di mercato è la tariffa Iliad Giga 50, al costo di 7,99 euro al mese, la quale comprende:

• 70 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Una promozione che può essere attivata solo online, da tutti, è quella proposta da Fastweb Mobile, al costo di 8,95 euro al mese e nella quale sono inclusi minuti illimitati e 50 Giga di Internet.

Troviamo poi la promozione di PosteMobile, chiamata Creami RelaxX100, che è disponibile a 10 euro al mese. Nel piano mensile sono inclusi:

• 80 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Altre due promozioni consigliate per il mese di giugno 2020 per il buon rapporto tra il prezzo e i servizi offerti sono la tariffa di Kena a 13,99 euro al mese, e Red Unlimited di Vodafone a 18,99 euro al mese.

La promozione proposta da Kena, che può essere attivata da tutti, comprende:

• 70 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Red Unlimited Smart è un’offerta che comprende:

• 40 Giga di Internet;

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati.

Quest’ultima promozione include anche Giga illimitati per l’utilizzo di applicazioni quali WhatsApp, Messenger, Spotify, Instagram, Maps e così via, quindi è perfetta per i giovani e i giovanissimi o per qualsiasi tipologia di utente abituato a utilizzare con una certa frequenza tali applicazioni.