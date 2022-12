Le migliori offerte per attivare una connessione in fibra di fine anno

Mancano pochi giorni alla fine del nuovo anno e approfittare del tempo libero a disposizione potrebbe essere utile per attivare una nuova offerta Internet casa, magari in fibra ottica.

Specialmente nei casi in cui si abbia un’offerta attiva da diverso tempo, infatti, si potrebbe accedere a una soluzione migliorativa sia in termini di costo, sia di velocità di rete, in quanto sarebbe si potrebbe ancora avere una connessione di tipo ADSL, in molti casi ormai obsoleta.

Vediamo di seguito come riuscire a individuare la promozione con la quale risparmiare di più e navigare al contempo alla massima velocità disponibile nella propria zona, attraverso un’analisi di tipo comparativo.

Migliori offerte per avere una connessione in fibra ottica

Attivare una nuova offerta per navigare con la fibra ottica potrebbe essere problematico per alcuni motivi. Per esempio, il numero di promozioni tutte molto simili tra loro potrebbe rendere la scelta più ostica.

In secondo luogo, l’Italia non è ancora completamente coperta dalla fibra ottica di tipo FTTH, ovvero quella che arriva direttamente nelle singole abitazioni grazie ai cavi in fibra ottica. In aggiunta, bisogna fare distinzione tra la velocità nominale – quella commercializzata dai vari operatori – e la velocità reale disponibile nel luogo in cui si abita.

Il confronto tra le offerte disponibili oggi permette di mettere nero su bianco:

quali sono i costi mensili da pagare;

la presenza di eventuali contributi una tantum, come quello di attivazione;

la presenza di offerte a prezzo scontato dedicate solo ed esclusivamente ai già clienti mobile;

i servizi inclusi.

La maggior parte delle promozioni Internet casa in fibra ottica disponibili oggi sono di tipo all inclusive, ovvero comprendono non solo Internet illimitato ma anche le chiamate a costo zero verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e hanno un costo inferiore ai 30 euro al mese.

Dopo aver trovato l’offerta che si considera giusta in base a ciò che si sta cercando, è buona pratica effettuare la verifica della propria copertura di rete. Basterà inserire un indirizzo email e l’indirizzo presso il quale si vorrebbe avere Internet a casa e si potrà conoscere la velocità reale alla quale poter navigare.

Confronta le migliori offerte in fibra ottica

Migliori offerte Internet casa di fine anno

Partendo dai costi, uno degli operatori che prevede l’offerta per già clienti mobile più economica è WINDTRE, la quale ha un costo di 22,99 euro al mese, mentre per i già clienti di 26,99 euro al mese.

Questa promozione – la Super Fibra – permette di raggiungere una velocità nominale di 2,5 Giga in download, include il modem Wi-Fi 6, chiamate verso fissi e mobili nazionali, Giga illimitati su 3 SIM mobile e 12 mesi di Amazon Prime Video. Si dovrà poi sostenere un contributo di attivazione una tantum, pari a 19,99 euro.

Scopri quali sono le migliori soluzioni per avere la fibra ottica

Velocità identica è quella che si potrà raggiungere con la promozione Internet Unlimited di Vodafone, che prevede un costo di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile e di 27,90 euro al mese (in offerta) per tutti gli altri clienti.

Sarà possibile navigare con un modem di ultima generazione, dotato di Wi-Fi Optimizer e di accedere a:

Internet senza limiti;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In questo caso, non sarà necessario sostenere un costo iniziale per l’attivazione in quanto la stessa è già inclusa nel costo dell’abbonamento mensile.

TIM propone una promozione in fibra ottica con la quale navigare fino a 1 Giga in download. Si tratta di TIM WiFi Power Smart, disponibile al costo di 29,90 euro al mese, con modem TIM HUB+ incluso, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e servizi quali TIM Navigazione Sicura e Per la tua casa Assistenza Imprevisti gratis per un anno. Anche in questo caso, è previsto un costo una tantum di 19,99 euro per l’attivazione della nuova offerta.

È poi disponibile anche una promozione Basic, chiamata Premium Base, la quale prevede un costo di 24,90 euro al mese e include:

fibra ottica FTTH fino a 1 Giga in download nelle zone coperte (altrimenti si potrà attivare la stessa offerta in fibra ottica FTTC o ADSL);

chiamate a consumo;

contributo di attivazione.

Pagando un extra in più, ovvero 34,90 euro al mese, si potrà invece attivare la promozione TIM WiFi Power All Inclusive, con la quale sarà possibile navigare fino a 10 Giga in download, grazie al modem TIM 10 Gb.

Si potrà usufruire di servizi quali TIM Navigazione Sempre Attiva, TIM Wi-Fi garantito in tutta la casa, TIM Assistenza Immediata e Dedicata, TIM Assistenza Soddisfatti e Garantiti.