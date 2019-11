Le migliori offerte Sky a novembre 2019 per vecchi e nuovi clienti

Sky premia i vecchi clienti con prezzi scontati e servizi dedicati, per i nuovi clienti ecco le migliori offerte novembre 2019 e i prezzi dei diversi piani

Al contrario di quanto avviene nel mercato del mobile o della telefonia fissa, Sky premia i clienti abbonati da diversi anni. I vari operatori di telefonia mobile e di internet casa hanno la tendenza a lanciare offerte al ribasso e super scontate ma solo per i clienti che sottoscrivano dei nuovi abbonamenti, mentre i vecchi utenti devono in genere pagare anche i costi di attivazione.

Sky invece seppur non abbia delle tariffe speciali per i clienti già abbonati, li gratifica con delle promozioni per l’attivazione di nuovi servizi o concedendogli dei privilegi extra. Ecco quali sono le migliori offerte che prevedono questa sorta di benefit per i vecchi clienti e quali invece sono i piani che possono acquistare gli utenti che sottoscrivono il primo contratto con Sky.

Le offerte fibra satellite e digitale terrestre

A novembre chi voglia sottoscrivere un abbonamento Sky ha diverse opzioni tra cui scegliere. Innanzitutto, i nuovi pacchetti si differenziano in base alla tecnologia di connessione con le soluzioni Fibra, satellite o digitale terrestre. È possibile fruire di tutti i servizi e del catalogo completo dei diversi piani solo attivando gli abbonamenti alla pay tv tramite fibra o con il satellite. Molto ridotta invece l’offerta digitale.

Sky Q Fibra con pacchetto Sport o Cinema è in promozione per i nuovi abbonati a 29.90€ al mese per un anno, poi il prezzo sale a 43.20€. I costi di attivazione sono ridotti da 148€ a 19 € e comprendono la consegna del decoder Sky Q e le operazioni per collegarlo alla fibra di casa. Sono compresi la visione in HD e Sky Go per guardare i contenuti dell’offerta anche su altri dispositivi.

Le soluzioni Sky Q permettono di registrare fino a 3 programmi in contemporanea, includono il servizio on demand e offrono 1 TB di memoria per salvare i propri contenuti. Solo con Sky Q Platinum, il cui costo è di quasi 45 € al mese per 1 anno (poi passa a 58.20€), la memoria a disposizione arriverà a 2 TB e si potranno registrare 4 canali allo stesso tempo.

I servizi inclusi nelle migliori offerte Sky

Inoltre con Platinum si potrà usare un altro servizio riservato: il multiscreen wireless con Sky Mini. In pratica grazie alla connessione e a Sky Mini si potrà utilizzare il proprio abbonamento Sky anche su un’altra televisione. I contenuti con Sky Q Platinum, così come con Sky Black, potranno essere visti in qualità 4K, mentre con Sky Q fibra sarà disponibile solo il formato HD.

Sia Sky Q Black che Platinum sono disponibili solo per chi attivi un abbonamento satellitare. Sia per la Fibra che per le soluzioni satellitari se si combinano i due pacchetti Sport + Cinema o Cinema+ Calcio il prezzo mensile degli abbonamenti per il primo anno sarà di 44.90€ (poi sale a 59.40€). Il singolo piano Cinema costa 16.20 € al mese, mentre il prezzo di Sport e Calcio è rispettivamente di 15.20€.

Sky sul digitale terrestre l’offerta ha lo stesso costo mensile della proposta in fibra, quindi 29.90 € al mese per 1 anno (poi 45 €). Sarà sufficiente possedere un normale decoder Cam abilitato o un televisore digitale terrestre. Nell’abbonamento sono inclusi i contenuti di Sky Tv, Calcio e Sport e il servizio Sky Go. C’è anche una promozione che sconta le spese di attivazione da 39 € a 19 €.

Sky e i vecchi clienti: offerte esclusive

Queste sono le nuove proposte di abbonamento per clienti che sottoscrivano il primo contratto con Sky. Ci sono però delle altre promozioni riservate solo a coloro che sono fedeli abbonati della pay tv. È il caso della proposta mista Sky e DAZN, la piattaforma infatti non farà pagare l’abbonamento alla streaming tv sportiva agli abbonati da più di 3 anni.

Per i clienti Sky con un’anzianità di 6 anni ci sono delle possibilità di upgrade del decoder, dal vecchio al nuovo Sky Q a prezzi scontati. Oppure per chi ha già Sky da 3 anni, all’interno del programma extra Sky, e con un decoder My Sky potrà accedere a Prima fila a prezzi inferiori agli altri utenti e quando si raggiungeranno i 6 anni si avrà un pacchetto di 10 film in anteprima gratis.

Il programma extra Sky

Sempre come parte del programma Extra Sky i clienti con 10 anni di anzianità potranno usare il servizio Trasloca Sky, una volta l’anno, oppure decidere di sfruttare un canale privilegiato nell’assistenza clienti o ancora avere un buono sconto da usare per un intervento tecnico Sky Expert o in caso di necessità di una risoluzione rapida di un guasto potranno richiedere un’assistenza Fast.

Non si tratta di servizi gratuiti proposti solo ai clienti con una certa anzianità di abbonamento. Questi servizi infatti hanno un listino prezzi ufficiale e possono essere richiesti da tutti i clienti Sky: costano intorno ai 70 € ciascuno, il più esoso è la richiesta di intervento rapido dei tecnici che si aggira intorno ai 95€. Per i membri del programma fedeltà di Sky saranno scontati del 50%.

NOW Tv e Sky in streaming

Se ancora non avete sottoscritto un abbonamento alla pay tv e il problema sono i costi fissi di abbonamento c’è l’alternativa streaming. Con Now Tv, che ha preso il posto del vecchio Sky online, si possono attivare dei singoli ticket settimanali, mensili o giornalieri che permetteranno di vedere i contenuti di Sky ma a prezzi ridimensionati.

Le tre soluzioni per Now Tv sono:

Il pass giornaliero costa 7,99 euro e ha una durata di 24 ore dall’attivazione

e ha una durata di 24 ore dall’attivazione Il pass settimanale costa 14,99 euro e i sette giorni partono sempre dall’attivazione

e i sette giorni partono sempre dall’attivazione Il Ticket mensile che viene 29,99 euro/mese e si attiva al momento dell’acquisto. La riattivazione automatica può essere disattivata senza costi se viene operata entro le 24 ore precedenti alla scadenza del mese

I ticket di Now TV

Questi pacchetti possono essere sottoscritti per i Ticket Sport, Cinema, Intrattenimento, Serie TV o Calcio. In dettaglio questi piani includono: