16 Dicembre 2019 - Proposte da meno di 30 euro al mese in fibra, digitale terrestre e satellitare. Ecco le migliori promozioni per attivare la pay tv e una guida al programma Extra per i vecchi clienti Sky con anzianità

Per Natale state pensando di regalarvi o di regalare un abbonamento a Sky? Ecco quali sono le promozioni natalizie che offre la piattaforma di pay tv. Se invece siete già clienti Sky ci sono delle offerte riservate a voi, scoprite quali.

Si può accedere al catalogo Sky a meno di 30 euro al mese per 1 anno, l’offerta è limitata ma vale per tutti e tre i canali: digitale terrestre, fibra e satellitare. Una delle novità principali per questo mese è che in ognuno di questi pacchetti sarà incluso anche Sky Q, il decoder di ultima generazione che amplia il numero di dispositivi su cui è possibile vedere i contenuti dell’abbonamento.



Cos’è Sky Q e come funziona in fibra

È stato definito una media box o un ecosistema digitale, infatti riesce a collegarsi alla connessione di casa, può sintonizzare più canali in contemporanea e permette di registrare i programmi. Sky Q è disponibile in tre differenti versioni che consentono di accedere ad alcuni servizi esclusivi di Sky. Sky Q Black e Platinum, utilizzabili con il satellite, mentre Sky Q con la fibra.

Gli abbonamenti da 29.90 euro al mese dopo il primo anno passeranno a 44.20 euro al mese. Questo piano include Sky Cinema e Sky Tv. I contenuti di questi pacchetti sono:

tutti i canali Sky Cinema con una selezione delle migliori pellicole dell’anno

Premium Cinema con le anteprime e i contenuti speciali

Saghe e film d’autore

Prime visioni

Nel piano intrattenimento sono compresi:

serie tv Original di Sky

serie tv nazionali e internazionli

show

reality

canali Eurosport

Gli altri servizi

Ogni offerta Sky è personalizzata e gli extra cambiano non solo in rapporto al canale di collegamento ma anche al decoder scelto in abbinamento. Nel caso della fibra e di Sky Q gli utenti potranno sfruttare i seguenti servizi:

visione dei contenuti in HD

registrazione di 3 canali in contemporanea

1 TB di memoria per salvare i propri programmi preferiti

Restart dei programmi

On demand

Con la fibra si avrà accesso anche a tutti i canali del digitale terrestre e grazie a Sky Go l’abbonamento sarà accessibile anche da tablet, smartphone e altri device compatibili (al massimo 4 dispositivi).

Le offerte satellitari

Sky con il satellite è in offerta allo stesso costo del piano fibra, quindi 29.90 euro al mese per 12 mesi. Si può scegliere tra la combinazione Sky TV+ Sky HD + Sky Cinema o in alternativa Sky Calcio. Dopo il primo anno l’abbonamento con il pacchetto Cinema costerà 44.20 euro al mese, mentre quello Calcio 43.20 euro.

In entrambi i casi è compreso nel prezzo Sky Q Black, volendo invece aggiungere Q Platinum il canone mensile sarà per il primo anno di circa 45 euro (poi salirà a 59.20 euro).

Sky Q Black e Platinum, ecco in cosa sono diversi

La differenza tra i servizi offerti da Sky Q in fibra e Sky Q Black satellite è minima, in pratica si riduce solo alla possibilità di vedere i contenuti in 4K HD. Con il decoder Platinum invece la situazione sarà molto diversa, cosa che si rispecchia anche nel prezzo.

Sky Platinum per il satellite vi darà:

visione in 4K

controllo vocale del dispositivo

possibilità di registrare 4 programmi in contemporanea

2TB di memoria

Restart e ondemand

Sky Go per questi clienti avrà delle funzionalità aggiuntive, come il fatto che le registrazioni effettuate da qualsiasi dispositivo saranno visibili su tutti i device. Con Sky Q Mini si potrà collegare anche un altro televisore al proprio abbonamento.

Sia con il Black che con il Platinum inoltre sarà consentito di scaricare e avere in un unico dispositivo tutte le vostre applicazioni di streaming audio e video, quali Netflix, Infinity o Chili e Spotify.

Le proposte Sky per gli appassionati di Sport

Il pacchetto Cinema e quello TV li abbiamo già analizzati, restano da scoprire le offerte Calcio e Sport. Con Sky Calcio si potranno vedere 7 partite di Serie A per ogni giornata e una partita del campionato femminile per ogni turno. Si avrà diritto ad accedere ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 24.

Per il piano Sport invece l’offerta è molto più ampia e variegata, include anche sport minori come il golf, il tennis, la pallavolo, il wrestling e il basket. Si avrà accesso ai canali dedicati a Formula Uno e gare della Moto GP e delle altre competizioni su due e quattroruote. Sono poi inclusi anche i pacchetti delle partite dei principali campionati stranieri.

Si può avere Sky anche con il digitale terrestre

Se non avete la fibra e non potete montare la parabola potrete avere Sky per digitale terrestre. In questo caso il canone mensile sarà di 29.90 euro al mese per 1 anno (per chi attiva l’abbonamento online sarà azzerato il contributo inziale di 39 euro), poi passerà a 45 euro.

Nell’offerta è compreso Sky TV+ Sky Calcio + Sky Sport, solo che ci avrete una selezione di canali ridotta rispetto a quella garantita da satellite e fibra. Con Sky Calcio per digitale non saranno visibili le partite della Champions League e dell’Europa League e neanche le 5 partite per ogni giornata della Premier League inglese.

Con Sky Sport per digitale lo spettro dei contenuti inclusi sarà un po’ più ampio ma comunque ridotto rispetto agli altri due abbonamenti. Gli appassionati di basket e tennis avranno accesso solo ad una selezione di eventi, così come per la Superbike. Della Premier League si potrà vedere solo 1 incontro per ogni turno (e non i 5 per cui Sky detiene i diritti).

Il pacchetto Cinema non consentirà di visionare i contenuti di Primafila e i canali Cinema di Sky, ma solo quelli Premium. Il digitale deve tanti dei limiti alla quantità di canali a disposizione della piattaforma.

Extra Sky per i vecchi clienti

Per i vecchi clienti Sky c’è il programma extra che prevede dei premi e degli sconti su canone e componenti aggiuntive per chi abbia un abbonamento attivo da 1, 3, 6 o 10 anni. In base all’anzianità si ricevono delle offerte dedicate da parte della piattaforma.

Al momento i clienti con un’anzianità pari a 6 anni o più possono richiedere un upgrade del proprio decoder ottenendo ad un prezzo scontato Sky Q. Per gli utenti fedeli da 10 anni c’è uno sconto del 50% su 10 eventi di Primafila oppure si otterrà il servizio Trasloco di Sky con un intervento di un tecnico specializzato a soli 35 euro anziché 70 euro.

I regali partono da un anno di fedeltà

Per i neo abbonati che raggiungano un anno con Sky la scelta è tra buoni sconto e voucher da spendere presso una serie di partner della piattaforma di pay tv: le profumerie Douglas, biglietti per Uci Cinema e The Space e ancora ingressi omaggi per spettacoli e mostre.

Ogni fascia di anzianità ha le sue promozioni esclusive. Inoltre in occasione delle offerte combinate Sky e DAZN agli utenti con maggiore anzianità la pay tv pagherà il canone di 9.90 euro al mese per vedere i canali DAZN.