Le migliori offerte telefonia mobile di Marzo 2021: guida all'acquisto

Le offerte telefonia mobile hanno subito diversi cambiamenti, soprattutto nel corso degli ultimi anni, evolvendosi per andare incontro alle esigenze degli utenti. Così, le tariffe a consumo, che erano le uniche disponibili un tempo, sono state pian piano sempre più rimpiazzate da promozioni tutto compreso, con le quali avere accesso a minuti, messaggi e Giga di traffico.

Come individuare le migliori offerte telefonia mobile tra le tante disponibili? Per esempio, con l’utilizzo di un comparatore – come quello di SOStariffe.it – che permette di confrontare le promozioni di tipo mobile in un’unica schermata nella quale si potrà avere accesso alle condizioni contrattuali proposte.

Facciamo insieme il punto della situazione attuale e confrontiamo le soluzioni mobile più convenienti e interessanti che si possono attivare oggi: si parte da un prezzo di 4,99 euro, che aumenta in relazione al diverso gestore sulla base dei servizi offerti e delle condizioni di attivazione.

Quali sono le migliori offerte telefonia mobile di marzo 2021

Un’analisi comparativa sbolta sul portale SOStariffe.it ha permesso di analizzare le offerte mobile dei seguenti operatori:

Very Mobile;

PosteMobile;

Spusu;

Kena Mobile;

Fastweb;

Iliad;

TIM.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle offerte telefonia mobile dei vari gestori in elenco e quali sono le differenze principali tra gli operatori virtuali (MVNO) e quelli tradizionali (MNO).

Offerte telefonia mobile di Very Mobile

L’offerta telefonia mobile a prezzo più basso tra quelle proposte da Very Mobile – operatore virtuale di WINDTRE – non è per tutti: può infatti essere attivata soltanto da chi effettua la portabilità da Iliad, PosteMobile, Coopvoce, Fastweb e altri operatori virtuali.

Ha un costo di 4,99 euro al mese, nel quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

30 Giga di Internet.

In alternativa, è disponibile una promozione al costo di 6,99 euro che comprende messaggi e minuti illimitati e 100 Giga di Internet. Anche questa offerta non è per tutti, ma potrà essere scelta soltanto dai clienti degli operatori Iliad, PosteMobile, Coopvoce, Fastweb e altri MVNO. La promozione potrà essere attivata anche dai numeri numeri, al costo di 7,99 euro al mese.

Offerte telefonia mobile di PosteMobile

Anche PosteMobile propone (a tutti i clienti) una promozione mobile che ha un costo mensile di 4,99 euro: si chiama Creami WOW 10GB e comprende 10 euro di ricarica al momento dell’attivazione.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

chiamate e messaggi senza limiti;

10 Giga di Internet.

Al costo di 10 euro al mese, invece, sarà possibile attivare la promozione Creami Relax100, la quale comprende:

chiamate e messaggi senza limiti;

80 Giga di Internet.

Per entrambe le offerte, sarà necessario pagare un contributo di attivazione pari a 20 euro.

Offerte telefonia mobile di Spusu

Spusu è un operatore virtuale austriaco che propone delle offerte mobile davvero interessanti, grazie alla presenza della riserva. Di cosa si tratta? Nella pratica, i minuti e i messaggi e i Giga che non vengono consumati il mese precedente, sono trasformati in Giga in più da utilizzare nel mese successivo.

Per esempio, Spusu 50 è una promozione che costa 5,98 euro al mese (con costo della SIM pari a 9,90 euro una tantum), e comprende 2.000 minuti di chiamate, 500 SMS, 50 Giga di base e 100 Giga di riserva.

Spusu 100, invece, ha un costo di 9,99 euro al mese e include 2.000 minuti di chiamate, 500 SMS, 100 Giga di base e 200 Giga di riserva. Anche in questo caso, si dovrà pagare la nuova SIM, il cui contributo è pari a 9,90 euro.

Offerte telefonia mobile di Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM. La sua offerta più economica ha un costo di 7,99 euro al mese, prevede un contributo di attivazione di 4,99 euro e può essere attivata solo dai nuovi numeri.

Nel piano mensile sono inclusi:

messaggi illimitati;

chiamate illimitate;

50 Giga di traffico.

In alternativa, sarà possibile optare per una promozione con attivazione gratuita, disponibile al costo di 9,99 euro al mese, la quale comprende chiamate e messaggi senza limiti, e 100 Giga di Internet.

Offerte telefonia mobile di Iliad

Oltre al fatto di essere un operatore tradizionale a tutti gli effetti, la differenza più evidente tra le offerte di Iliad e quella di tanti operatori virtuali consiste nel fatto che potranno essere attivate da tutti, con le medesime condizioni contrattuali; quindi sia dai nuovi numeri, sia nei casi di portabilità, a prescindere dal proprio gestore di provenienza.

La promozione più conveniente di Iliad si chiama Giga 50, ha un costo di 7,99 euro al mese (più 9,99 euro una tantum per il costo della SIM) e comprende:

messaggi illimitati;

chiamate illimitate;

50 Giga di traffico.

Iliad, al pari di altri operatori di telefonia mobile, ha lanciato sul mercato la sua offerta di tipo 5G: si tratta di Giga 70, disponibile al costo di 9,99 euro al mese e che include 70 Giga di traffico, oltre che chiamate e minuti illimitati.

Offerte telefonia mobile di Fastweb

La SIM mobile proposta dall’operatore Fastweb – che potrà essere associata anche a un’offerta Internet casa – ha un costo di 8,95 euro al mese e permette di navigare alla velocità del 5G.

Nell’abbonamento mensile sono compresi:

le chiamate senza limiti;

100 SMS;

50 Giga di Internet;

servizi quali Richiama, Ti ho cercati, la Segreteria telefonica, il controllo del credito.

Offerte telefonia mobile di TIM

TIM ha ideato alcune offerte mobile con l’obiettivo di recuperare i clienti persi nel tempo a causa dei prezzi davvero convenienti delle promozioni degli altri operatori.

In particolare:

i clienti che effettuano il passaggio da Iliad, PosteMobile e altri MVNO, potranno attivare TIM Wonder Six , che ha un costo di 9,99 euro al mese e include le chiamate illimitate e 70 Giga di Internet;

i clienti che passano, invece, da ho. Mobile (operatore virtuale di Vodafone) e da LycaMobile potranno attivare la promozione TIM Wonder, che al prezzo di 9,99 euro al mese dà diritto alle chiamate illimitate e a 50 Giga di traffico.

Com’è possibile notare, tutte le offerte presentate sono accomunate dal fatto di avere un prezzo inferiore ai 10 euro al mese e di essere di tipo all inclusive. Quello che cambia, in pratica, è il fatto che alcune sono di tipo operator attack, mentre altre sono destinate a qualsiasi tipologia di cliente, sia a chi vorrebbe un nuovo numero, sia a chi ha intenzione di mantenere quello vecchio.