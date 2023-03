Le migliori offerte telefonia mobile per risparmiare

I piani tariffari di telefonia mobile hanno spesso costi contenuti e le differenze tra un piano e l’altro sono nell’ordine di pochi euro al mese. Questa variazione minima porta molte persone a non preoccuparsi troppo di verificare per quali contenuti stanno pagando e se ci sono sul mercato offerte che offrono gli stessi servizi a un costo inferiore.

Verificare i contenuti della propria offerta e confrontare le proposte di altri operatori è il modo migliore per riuscire a risparmiare. Quando si individua una tariffa più conveniente della propria è possibile mantenere il proprio numero e lasciare che sia il nuovo operatore a occuparsi del trasferimento dell’utenza dal vecchio operatore.

Confronta le tariffe telefoniche e risparmia

Come scegliere la tariffa giusta

Sul mercato della telefonia mobile ci sono decine di operatori e centinaia di offerte. Per orientarsi in quello che può sembrare un labirinto in cui è difficile trovare l’uscita può essere utile delimitare il campo e procedere per esclusione. A seconda dei servizi di cui si ha bisogno, ci si può concentrare sulle offerte solo dati, su quelle solo voce oppure su quelle voce e dati.

Anche le modalità di addebito dei consumi vanno valutate attentamente: la quasi totalità delle tariffe prevede il pagamento di un costo mensile fisso che dà accesso a un pacchetto di servizi, ma è possibile anche attivare tariffe a consumo o in abbonamento.

Infine, per trovare la migliore tariffa di telefonia mobile bisogna tenere presenti i servizi che sono inclusi nel prezzo. Oltre al traffico voce e internet, le compagnie offrono la possibilità di partecipare a programmi fedeltà, mettono a disposizione canali di assistenza dedicati oppure differenziano la velocità di navigazione a seconda del piano tariffario scelto.

Scopri le offerte più convenienti del periodo

Metti a confronto le offerte degli operatori di rete mobile

Fare un confronto tra più offerte di telefonia è il modo migliore per riuscire a risparmiare. Quando si utilizza un comparatore di tariffe come quello di SOStariffe.it è possibile verificare in dettaglio i contenuti di più piani tariffari e concentrarsi solo su quelli che rispondono meglio alle proprie necessità.

Si possono ordinare i risultati di ricerca del comparatore seguendo diversi criteri, per individuare le migliori tariffe di telefonia mobile che riescono a soddisfare tutti i propri bisogni. È possibile, ad esempio, mettere in primo piano le tariffe che hanno più giga oppure quelle che includono più minuti. Chi è alla ricerca di un’offerta che sia innanzitutto economica può anche ordinare i risultati in base al costo mensile e scoprire quali sono le offerte meno costose.

Usando i diversi parametri di ricerca disponibili si possono ottenere risultati personalizzati e molto precisi. Basta indicare il proprio operatore telefonico per verificare quali sono le tariffe che si possono attivare chiedendo la portabilità del numero.

Abbassa i costi telefonici passando a un nuovo operatore

Le migliori offerte di telefonia mobile a meno di 7 euro al mese

Grazie alla presenza di tanti diversi operatori, il mercato della telefonia mobile in Italia risulta molto concorrenziale ed è possibile trovare tariffe voce e dati che offrono un’ottima quantità di minuti e di giga a prezzi molto bassi.

Spendendo meno di 7 euro al mese è possibile attivare piani tariffari che includono fino a 130 GB o che offrono minuti di conversazione e SMS illimitati. Alcune offerte sono disponibili per chi decide di attivare un nuovo numero di telefono, mentre altre sono riservate a chi richiede la portabilità del numero da uno specifico operatore.

Tra le migliori offerte di telefonia mobile sono da segnalare quelle di alcuni operatori low cost come ho. Mobile, Kena Mobile, Spusu, elimobile e Optima.

ho. Mobile

ho. Mobile, second brand di Vodafone, propone due tariffe distinte a 6,99 euro al mese. La prima è indirizzata a chi è cliente di Iliad o di un altro operatore virtuale e include un pacchetto formato da 100 GB, SMS e minuti illimitati. La seconda tariffa è dedicata a chi attiva un nuovo numero e offre 50 GB al mese, SMS e minuti illimitati.

Spusu

Anche Spusu ha due diverse tariffe telefoniche perfette per chi vuole risparmiare. Spusu 10 ha un costo mensile di 4,98 euro e include 10 GB, 200 SMS e 1.000 minuti. Chi ha bisogno di soglie di traffico voce e dati più alte può attivare Spusu 70 e, a 5,98 euro al mese, avere 70 GB, 500 SMS e 2.000 minuti.

elimobile

Chi punta di più sul traffico voce può trovare convenienti le tariffe proposte da elimobile. La tariffa Entry, a 4,99 euro al mese, offre minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB di traffico internet. Con la tariffa Easy, invece, pagando 6,99 euro al mese, si hanno minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB.

Kena Mobile

Chi attiva un nuovo numero o porta il proprio numero in Kena da Iliad, Poste Mobile o operatori virtuali può attivare la tariffa Kena 6,99 e avere ogni mese minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB di traffico internet, pagando 6,99 euro.

Optima

Un’altra offerta di telefonia mobile perfetta per risparmiare è Optima SuperMobile. Il piano tariffario ha un costo mensile di soli 4,95 euro e include SMS e minuti senza limiti e 100 GB.