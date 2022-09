Le migliori tariffe con traffico dati illimitati

Attivare una promozione per lo smartphone senza dati è praticamente impensabile oggi, periodo storico in cui sono sempre più diffuse le offerte mobile con traffico dati illimitato.

Il tempo che si trascorre online navigando dal cellulare è, in effetti, sempre maggiore. Ecco perché diversi gestori di telefonia mobile hanno intercettato questa esigenza, proponendo offerte con Internet senza limiti.

Nelle prossime righe analizzeremo le migliori soluzioni disponibili oggi, che si potranno anche attivare direttamente online, mettendo in evidenza tutti i servizi inclusi ogni mese e i costi da sostenere.

Traffico dati illimitato: scopri quali sono le migliori offerte mobile

Offerte traffico dati illimitato: confronto

Nome Offerta con Giga illimitati Costo mensile TIM 5G Power Unlimited 39,99 euro al mese TIM Unica disponibile gratuitamente per chi ha la linea fissa TIM Vodafone Family+ 9,99 euro al mese per i già clienti di rete fissa Vodafone Infinito 24,99 euro al mese Vodafone Infinito Black Edition 39,99 euro al mese Windtre Di più Unlimited 29,99 euro al mese

Nonostante non siano state riportate in tabella, come per TIM e Vodafone, anche scegliendo l’operatore WINDTRE sarà possibile avere Giga senza limiti sullo smartphone attivando prima una promozione Internet casa sulla linea fissa.

Confronta le promozioni con traffico dati illimitato

1) Traffico dati illimitato TIM

TIM 5G Power Unlimited di TIM ha un costo di 39,99 euro al mese e include:

Giga illimitati in 5G;

minuti e SMS illimitati;

chiamate internazionali roaming extra-UE;

navigazione prioritaria fino a 2 Giga;

navigazione sicura;

assistenza immediata e dedicata;

assistenza soddisfatti e garantiti;

TIM One Number;

Google One 100 Giga inclusi.

Sarà poi possibile attivare TIM UNICA a costo zero, che prevede Giga illimitati per tutta la famiglia, attivando prima una promozione Internet casa, come la Premium Fibra di TIM. Si potranno poi attivare offerte quali:

TIM Giga Power Famiglia, che prevede 5 Giga al mese, a 5,99 euro al mese; TIM WiFi + 5G Power, con cui, oltre alla fibra fino a 2,5 Giga in download, si avranno 2 SIM 5G per parlare e navigare, al costo fisso mensile di 39,90 euro; TIM Premium Famiglia, che prevede solo per clienti TIM a casa una SIM mobile con minuti e messaggi senza limiti e 5 Giga in 5G, con primo mese e attivazione gratuiti per le attivazioni che avverranno online.

2) Traffico dati illimitato Vodafone

La prima offerta con traffico dati illimitato proposta da Vodafone è Family+, disponibili in 5G, con Giga senza limiti e attivazione tramite SmartPay (addebito diretto su carta di credito o conto corrente).

Prevede un costo di attivazione pari a 6,99 euro un tantum e ricezione della nuova SIM Vodafone gratuita, direttamente a casa propria. Questa offerta è dedicata soltanto ai clienti che hanno già la rete Vodafone Internet casa attiva.

Nella promozione sono inclusi ogni mese:

Giga senza limiti in 5G;

minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Vodafone Infinito è una promozione mobile che ha un costo scontato di 24,99 euro al mese, invece di 36,99 euro al mese, e comprende:

Giga illimitati in 5G;

minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

minuti verso UE illimitati;

1.000 minuti extra UE;

1 Giga di roaming extra UE + 200 minuti;

il Vodafone Club+ incluso con SmartPay.

Infinito Black Edition ha, invece, un costo scontato di 39,99 euro al mese, invece di 59,99 euro al mese, e include:

Giga illimitati in 5G;

minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

minuti verso UE illimitati;

1.000 minuti extra UE;

5 Giga di roaming extra UE + 500 minuti;

il Vodafone Club+ incluso con SmartPay.

Vuoi avere traffico dati illimitato sullo smartphone? Clicca qui

3) Traffico dati illimitato WINDTRE

La promozione mobile proposta dall’operatore WINDTRE – ovvero Di Più Unlimited 5G – ha un costo di 29,99 euro al mese e comprende:

Giga illimitati e 5G Priority Pass;

200 minuti di chiamate verso l’estero;

call center senza attese;

minuti e 200 SMS;

Giga alla massima velocità;

blocco servizi a sovrapprezzo;

modalità di attivazione tramite easy pay, ovvero addebito diretto su conto corrente o carta di credito, con ricarica mensile automatica.

La fibra WINDTRE, invece, attualmente disponibile al costo di 22,99 euro per i già clienti mobile e di 26,99 euro per tutti gli altri clienti, permette di avere a disposizione Giga illimitati su ben 3 SIM mobile WINDTRE, in modo gratuito.

Alla luce di quanto detto fin qui, emerge che i costi delle promozioni con traffico dati illimitato, che offrono anche il 5G, sono ancora poco convenienti e che nella maggior parte dei casi risulta più economico attivare prima una promozione Internet casa con Internet senza limiti per il fisso e poi includere anche un’offerta per il proprio smartphone.