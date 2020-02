Le migliori tariffe mobile per cambio operatore a febbraio 2020

14 Febbraio 2020 - Risparmio o prestazioni migliori, sono questi i motivi principali che spingono gli utenti a cambiare operatore mobile. Se siete tra coloro che sono stanchi di avere una linea a singhiozzo o se pagate 15 euro per un pacchetto di Giga e chiamate potreste risparmiare anche 108 euro con le migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore.

Operatori virtuali: chi sono e cosa offrono

Febbraio 2020 è un mese pieno di sconti e tariffe in promozioni per chi sceglie di passare da un operatore tradizionale ai principali gestori virtuali. Ci sono offerte a meno di 6 euro al mese con Ho, Kena Mobile e Postemobile, solo per citare i più noti.

I MVNO (Mobile Virtual Network Operator) sono società che forniscono i servizi mobile senza però possedere infrastrutture proprie. Questo consente di abbattere i costi e quindi di offrire prezzi più bassi ai clienti. Ho. mobile è l’operatore virtuale di Vodafone, Kena quello di TIM e Postemobile si affida alla rete Wind.

Iliad fa eccezione

Iliad, da molti considerato un MVNO, non è un operatore virtuale. Sebbene in questi anni di lancio del servizio abbia stretto un accordo con Wind per utilizzare le sue linee, l’operatore francese sta anche lavorando ad una propria rete autonoma e in continua espansione.

In quanto gestore emergente Iliad ha anche avuto un accesso agevolato ai lotti di banda ultralarga (quelli da 700 Mhz) all’ultima asta per le frequenze. Questo colpo è stato sicuramente positivo per l’operatore nella corsa al 5G, così come lo è stato l’accordo stretto con Nokia per accelerare lo sviluppo della rete ultraveloce.

Quali offerte convengono di più a Febbraio 2020

Le promozioni, come dicevamo, sono varie e il prezzo del canone offerto si differenzia in base all’operatore da cui gli utenti provengono. Le tariffe win back di Ho. o di Kena hanno dei costi mensili che cambiano in funzione del gestore precedente. Se si chiede la portabilità di un numero Fastweb mobile o Iliad si potrà accedere alla promozione a 5.99 euro di Ho.

Per chi invece passi a Kena da Lycamobile potrà attivare l’offerta Flash. La politica delle promozioni super scontate per i clienti in portabilità del numero da un altro operatore non vale per tutti gli operatori. Fastweb e Iliad per esempio non si sono lanciati in questa sfida a colpi di minuti e Giga. Le loro promozioni sono valide per tutti i nuovi clienti, sia che attivino un numero Iliad sia che richiedano di mantenere il vecchio contatto.

A grandi linee ormai i pacchetti proposti dai gestori sono tutti molto simili, in particolare le offerte dei principali MVNO sono praticamente identiche in termini di piani voce e internet. Quello che può fare la differenza sono il bundle sms (illimitati, a consumo o con un tot di messaggi gratis), le condizioni del traffico voce verso i numeri esteri e la qualità delle reti.

Quali sono le promozioni in portabilità più vantaggiose

Gli operatori virtuali offrono il grande vantaggio di consentirvi a prezzi molto più contenuti di navigare e telefonare con le migliori reti attive in Italia. I disservizi però con questi gestori sono più frequenti e i servizi accessori compresi nei canoni mensili sono praticamente nulli. Se siete alla ricerca di un’opzione economicamente competitiva e di una rete abbastanza efficiente ecco le 5 migliori tariffe proposte dai MVNO a Febbraio 2020 per chi vuole cambiare operatore.

Per essere sempre aggiornati sulle condizioni e i canoni delle offerte più vantaggiose si possono usare degli strumenti come il comparatore di SosTariffe.it. Questa applicazione vi permette di personalizzare la ricerca inserendo i parametri preferiti del vostro piano telefonico ideale. Lo strumento effettuerà quindi una ricerca tra i cataloghi degli operatori e vi restituirà i risultati che rispondono meglio alle vostre esigenze.

Le migliori offerte per chi cambia gestore a Febbraio 2020

1.Ho. a 5.99 euro

Il gestore low cost collegato a Vodafone ha un piano speciale solo per gli utenti che provengono da alcuni dei principali MVNO. La lista completa degli operatori include: BT Italia, Coop Voce, Digi Mobil, Digitel, ENEGAN S.p.A., Fastweb, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Iliad, Lycamobile, NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile (sim Carrefour), Welcome Italia, Withu.

Nell’elenco è anche stato inserito l’ultimo gestore virtuale approdato sul mercato italiano Spusu Italia, un operatore low cost austriaco che dovrebbe lanciare a breve le sue prime tariffe.

Con il canone di 5.99 euro al mese ho. mobile vi offre:

70 GB in 4G (di cui 6GB da utilizzare in UE)

Minuti e sms senza limiti

Attivazione gratuita

Sim 0.99 euro

2. Kena Flash a 5.99 euro

Kena Flash è un’offerta attivabile solo dai clienti provenienti da Postemobile, Iliad e dai MVNO. Attenzione però perché l’operatore pone anche delle restrizioni specifiche, non potranno accedere a questa promozione gli utenti che chiedano la portabilità di numeri ho. mobile, Noitel, Rabona e Nextus.

Il piano da 5.99 euro fornirà ai clienti:

bundle minuti e sms senza limiti

70 GB in 4G su rete TIM (3GB in UE)

3. Ho. a 8.99 euro

La seconda tariffa per chi passa a ho. ha un prezzo leggermente più elevato, il canone sale a 8.99 euro, anche se i servizi e le condizioni dell’offerta restano identiche.

Con questa promozione i clienti provenienti da Kena e da Daily Telecom potranno quindi avere:

50 GB in 4G

Chiamate e sms illimitati

Le velocità massima garantita per i clienti dalle reti ho. mobile è di 30 Mbit/s, con le linee Vodafone mobile in 4 G arriva a 150 Mbit/s e in 4.5 G si possono anche raggiungere i 700Mbit/s.

Per attivare questa offerta di ho. si pagheranno 9 euro, a cui va aggiunto 1 euro circa per la sim ho. mobile.

3. Ho. Tutto chiaro a 12.99 euro

L’ultima offerta è un piano per i clienti che passino a ho. da TIM, Vodafone, Wind, Tre, Postemobile, Fastweb e altri. Per questi utenti il pacchetto con 50 GB, minuti e sms illimitati avrà un canone di circa 13 euro al mese.

La prima attivazione richiederà un pagamento complessivo di 22.99 euro, così ripartiti:

13 euro per la prima ricarica

0.99 euro per la sim

9 euro per l’attivazione

Tutti i piani ho. mobile includono anche dei servizi extra:

servizio info credito residuo chiamando il 42121

avviso e trasferimento di chiamata

blocco numeri speciali

hotspot

Le promozioni per cambiare operatore

Se non siete convinti della qualità dei servizi proposti dagli operatori mobile, ecco quali sono le tariffe più convenienti per chi cambia operatore a Febbraio tra le promozioni dei gestori tradizionali.

1. Iliad a 7.99 euro

Il pacchetto base di Iliad con chiamate e sms illimitati, 50 GB in 4 G vi costerà 7.99 euro più 9.99 euro per la sim. Se sforate il bundle dati dovrete pagare 0.90 euro /100 MB. Se viaggiate in Europa avrete 4 GB per navigare e potrete parlare e messaggiare senza limiti.

Il plus delle offerte Iliad sono i minuti illimitati anche verso i telefoni fissi e mobili esteri, inclusi i contatti in USA e Canada.

2. Fastweb Mobile a 9.95 euro

La promozione di Fastweb è valida solo per chi attivi il piano online. In questo caso i clienti a 9.95 euro al mese avranno:

30 GB per navigare in Italia e 4GB in Ue

Minuti illimitati sia verso i fissi e mobili nazionali che internazionali (verso 60 paesi)

500 minuti di chiamate gratuite in roaming (Europa e Svizzera)

Nell’offerta è inclusa la consegna della sim, per chi attivi il piano in negozio vi saranno addebitati 10 euro come contributo sim e altri 5 euro per la sim.

3. Play Power 60 a 11.99 euro

Con Tre il piano più conveniente al momento è Play Power 60. In questa offerta da 12 euro al mese sono compresi:

60 GB per navigare

Minuti illimitati

100 sms

Associato alla promozione c’è anche l’iniziativa Grande Cinema 3 con biglietti omaggio e scontati per i clienti dell’operatore mobile nelle sale convenzionate.

Questa è una tariffa smartphone incluso, cioè permette agli utenti di acquistare un cellulare a rate includendone il costo nel canone mensile. Queste offerte prevedono dei vincoli contrattuali di almeno 2 anni e una maxi rata finale.

4. All-In Super Power a 14.99 euro

Salgono a 100 i Giga per chi passi a Tre attivano il piano All-In Super Power. Il bundle dati, insieme al traffico voce e sms illimitato, vi costerà circa 15 euro al mese con Tre. Se siete clienti Tre anche per la fornitura di internet casa e avete attivato Super Fibra, allora i Giga del piano mobile diventano illimitati e per voi il costo dell’offerta scende a 7.99 euro al mese.

Uno dei servizi molto apprezzati delle tariffe di Tre è la Giga Bank, spesso nelle offerte con così tanti Giga gli utenti finiscono per non consumare l’intero bundle. Con questa soluzione di Tre potrete accumulare i Giga inutilizzati e usarli il mese successivo.

5. All Digital a 14.99 euro

L’ultima offerta è una tariffa di Wind con minuti illimitati e 40 GB per navigare in 4.5G (la velocità massima promessa dall’operatore è 1 Gigabit/s. La promozione è attivabile gratuitamente dal sito dell’operatore e può essere acquistata solo online.

Per i clienti Wind c’è un programma a premi che ogni giorno regala voucher e buoni sconti, oppure Giga extra che si aggiungono al pacchetto base dell’offerta.

Quanto costa passare alle offerte 5 G

Se state pensando di cambiare operatore per passare alle nuove reti ultraveloci il numero di offerte disponibili per voi è ancora limitato. I piani già noti per navigare in 5 G sono quelli di Vodafone e TIM.

La Giga Network di Vodafone

L’operatore britannico ha due opzioni per connettersi con la Giga Network 5G:

Red Unlimited Smart o Ultra

Infinito, nelle sue versioni standard, Gold o Black Edition

Red Unlimited ha un costo che va 18.99 euro della versione Smart a 24.99 euro per l’opzione Ultra. Il piano Smart in promozione vi offre 40 GB, minuti e sms senza limiti verso i numeri italiani e traffico voce senza limiti anche in Ue. L’opzione Ultra limita il bundle dati a 30 GB, mentre il traffico voce e sms resta senza limiti in Italia e verso i numeri nazionali. Il plus è dato da 1000 minuti voce da usare in roaming e da 1 GB da usare all’estero.

In entrambi i casi la Vodafone vi consentirà di non consumare i Giga inclusi nei piani per utilizzare le app di messaggistica, i social network e le applicazioni per ascoltare la musica in streaming.

Le offerte Infinito hanno la caratteristica di includere nei canoni mensili la possibilità di avere un bundle internet illimitato, anche in 5G. I piani a Febbraio 2020 sono in promozione rispettivamente e 26.99 euro Infinito, 29.99 euro Infinito Gold e 39.99 euro Infinito Black. La differenza nei pacchetti proposti sta nella quantità di Giga che si possono utilizzare gratuitamente all’estero e nei servizi di pay tv compresi nel canone.

Le proposte di TIM

TIM risponde a Vodafone con i piani Advance, gli unici due che vi consentiranno di avere acceso al 5G sono TIM Advance 5G (29.99 euro) e 5G TOP (49.99 euro). Nel primo pacchetto sono compresi minuti e sms senza limiti, anche in UE, visione contenuti in Ultra HD, 50 GB per navigare con la rete ultra veloce dell’operatore (velocità massima 2 Gigabit/s).

Con l’opzione TOP i Giga raddoppiano, diventano quindi 100 GB al mese, oltre al roaming in UE si avranno anche 3 GB da usare nel resto del mondo e 250 minuti verso i numeri stranieri.