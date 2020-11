Le migliori tariffe per cambio operatore a novembre 2020

Il mercato della telefonia fissa è in costante cambiamento: nel giro di un solo anno le migliori offerte disponibili in circolazione hanno subito diverse modifiche, prima fra tutte l’abbassamento dei costi in promozione e del periodo di disponibilità del costo promozionato, che è diventato indeterminato.

Per questo motivo valutare delle tariffe per cambio operatore rappresenta uno dei modi più efficaci per riuscire a risparmiare, ma anche per migliorare la propria velocità di rete, per esempio scegliendo di attivare una promozione in fibra ottica.

La stessa flessibilità caratterizza anche le offerte di telefonia mobile, che nel corso degli ultimi anni sono cambiate molto in relazione all’ingresso di un operatore quale Iliad e degli MVNO, ovvero gli operatori virtuali che propongono tariffe a prezzi molto bassi.



Quali sono le offerte per cambio operatore più convenienti tra quelle disponibili nel mese di novembre 2020? Come trovare quella più adatta ai propri bisogni in mezzo alle tante offerte disponibili? Ecco qualche suggerimento utile per scegliere bene.

Come trovare le offerte Internet casa per cambio operatore

Per trovare la promozione che si adatta meglio ai propri bisogni si consiglia di utilizzare il comparatore di offerte di SOStariffe.it, con il quale si potranno confrontare in pochi secondi le tariffe al prezzo più basso, corredato dai costi e dai servizi che le contraddistinguono.

Dopo aver individuato la promozione da attivare – ma prima di procedere con la sua attivazione – si consiglia di effettuare una verifica della copertura, con la quale sarà possibile sapere in anticipo se si potrà navigare alla velocità:

• della fibra FTTH, ovvero fino a un massimo di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload;

• della fibra FTTC, ovvero fino a 200 Mega in download e a 20 Mega in upload;

• della rete ADSL, con la quale connettersi fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

Le offerte si distinguono l’una dall’altra per diversi fattori, tra i quali rientra, per esempio la presenza o l’assenza di un vincolo contrattuale che può comportare un costo iniziale più elevato e dei costi via via più bassi per i clienti che rimangono fedeli all’offerta sottoscritta almeno fino al 49° mese dell’attivazione.

Le migliori offerte Internet casa per cambio operatore

L’offerta Internet casa al prezzo più basso è quella proposta da WINDTRE, la quale ha un costo di 28,98 euro al mese. La promozione include la connessione illimitata a Internet, le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 12 mesi di Amazon Prime Video. Sono inoltre presenti diverse offerte dedicate alla telefonia mobile.

Vodafone propone un’offerta che ha un costo iniziale di 29,90 euro al mese, nel quale sono incluse le rate del modem, del contributo di attivazione e delle chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. La promozione include la connessione a Internet illimitata e 12 mesi Amazon Prime Video. Per le attivazioni in fibra FTTH è prevista anche la streaming TV, chiamata Vodafone TV.

Una promozione un po’ diversa dalle altre, poiché prevede un costo fisso dell’abbonamento per sempre, pari a 29,95 euro al mese, è quella proposta da Fastweb, con la tariffa per cambio operatore chiamata Fastweb Casa. Il piano mensile comprende la connessione Internet illimitata, le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il modem FASTGate, il contributo di attivazione, i servizi WOW e l’assistenza dedicata MyFastweb.

Tutte le offerte citate fin qui possono essere attivate nelle versioni in fibra FTTH, fibra FTTC e ADSL, a seconda della copertura disponibile nel luogo in cui si abita. Lo stesso vale per le offerte Internet casa di TIM, le quali hanno un costo di 29,90 euro al mese, che include il prezzo del modem TIM HUB+, pari a 5 euro al mese per 48 mesi. La promozione comprende la connessione Internet illimitata, le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, la streaming TV TIMVISION, il Wi-Fi certificato e la navigazione sicura con Safe Web Plus.

Infine, un altro operatore da considerare nella ricerca di una nuova offerta Internet casa è Sky, che con la sua fibra ultraveloce ha lanciato delle tariffe che partono da 29,90 euro al mese e che arrivano a 37,90 euro al mese e per le quali sono previsti degli sconti iniziali qualora l’attivazione fosse da parte dei già clienti Sky.

Attivare una nuova offerta con il bonus PC

Chi sceglie di attivare una nuova offerta Internet casa a novembre 2020 può usufruire anche degli sconti previsti grazie al bonus PC e Internet 2020, con il quale si potrà godere di un voucher da 500 euro che permette di:

• attivare un nuovo abbonamento Internet casa che consenta di navigare ad almeno 30 Mega in download;

• comprare un PC o un tablet associato all’offerta di un dato operatore.

Una parte del voucher, fino a un massimo di 400 euro, potrà essere utilizzata sotto forma di sconto nel caso in cui si scelga di attivare una delle offerte Internet casa degli operatori che aderiscono all’iniziativa.

Per poter usufruire del bonus, comunque, sarà necessario soddisfare alcuni requisiti, ovvero:

• avere un reddito ISEE che non supera i 20.000 euro;

• attivare una connessione che abbia almeno una velocità di navigazione in download di 30 Mega e in upload di 15 Mega;

• chi ha già una connessione in casa che rispetti i requisiti appena descritti, potrà utilizzare lo sconto previsto dal bonus PC e Internet solo per l’attivazione di una connessione migliorativa, che raggiunga la velocità della fibra ottica di 1 Giga in download.

Quali sono le migliori tariffe mobile per cambio operatore

Come si individua, invece, una nuova promozione per la telefonia mobile che permetta di spendere di meno rispetto alla tariffa che si ha già e di accedere a un numero maggiore di servizi? Anche in questo caso si suggerisce di utilizzare il comparatore di offerte per la telefonia mobile di SOStariffe.it, grazie al quale si potrà avere accesso alla panoramica delle migliori promozioni disponibili.

In linea di massima è bene sapere che:

• la maggior parte delle offerte mobile disponibili oggi è di tipo all inclusive, ovvero comprende minuti, messaggi e Giga nel costo dell’abbonamento mensile;

• con meno di 10 euro al mese si possono attivare offerte molto interessanti;

• le offerte degli operatori virtuali hanno di solito i costi più bassi, ma in genere non sono per tutti.

Per esempio, le promozioni di MVNO quali Very Mobile, Kena Mobile e ho. Mobile hanno prezzi davvero irrisori, ma possono essere sottoscritte solo nel caso di passaggio in portabilità da un altro operatore. Ragion per cui si ricorda sempre di verificare le condizioni dell’offerta prima di sottoscriverla.

Allo stesso tempo, comunque, esistono anche delle tariffe per cambio operatore che possono essere attivate da tutti, a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza: vi rientrano, per esempio, le offerte all inclusive di Iliad, le quali oltre ad avere un prezzo inferiore ai 10 euro al mese e a poter essere sottoscritte da tutti, sono tariffe di tipo all inclusive che hanno un prezzo fisso per sempre, che non va incontro a rimodulazioni nel tempo.