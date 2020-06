Le novità di Infinity di luglio: dai film alle serie TV

Luglio è un mese ricco di novità per gli amanti dei film e delle serie tv in streaming: le varie piattaforme stanno annunciando proprio in questi giorni il palinsesto che caratterizzerà il mese estivo. Tra queste spicca pure Infinity, il servizio on demand che negli ultimi anni si è fatto strada accanto ad altri colossi come Now Tv o Netflix.

Grazie al servizio Download and Go sarà possibile scaricare i propri titoli preferiti e guardarli anche in assenza di connessione, per esempio sotto l’ombrellone o in aereo. Ma quali sono le novità di Infinity a luglio? Anche questo mese c’è l’imbarazzo della scelta. Per esempio, sono in arrivo ben cinque film in premiere pensati per accontentare tutti i gusti. Accanto a questi, la lista di lungometraggi è praticamente infinita ed è pensata per soddisfare ogni gusto: dal film drammatico, a quello di animazione, dall’horror fino ai film romantici. Senza contare le serie tv di luglio che saranno in tutto tre.

Infinity: i film in premiere di luglio 2020

Una delle caratteristiche di Infinity è la presenza dei film in Premiere, ovvero titoli appena usciti nelle sale. Dal 3 al 9 luglio sarà possibile vedere Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge: il film d’animazione è prodotto da Warner Bros ed è basato sull’omonimo videogioco. Sarà poi la volta di Motherless Brooklyn – I segreti di una città, in premiere dal 10 al 16 luglio. La pellicola è scritta, diretta e interpretata da Edward Norton ed è basata sul romanzo “Brooklyn senza madre” di Jonathan Lethem.

Seguirà Richard Jewell dal 17 al 23 luglio. Il film è diretto da Clint Eastwood e racconta fatti realmente accaduti: la storia di una guardia di sicurezza che ritrova un dispositivo preparato per causare un attentato dinamitardo ad Atlanta nel 1996. Purtroppo, a causa di questo ritrovamento, viene indagato dall’FBI e diffamato dalla stampa, ciò causa un crollo della sua reputazione sociale.

L’attesissimo Doctor Sleep sbarcherà anche su Infinity Premiere dal 24 al 30 luglio. Il film ha creato molto interesse perché è il sequel di Shining, il capolavoro degli anni ’80 diretto da Stanley Kubrick. Infine, dal 31 luglio al 6 agosto verrà trasmesso Western Stars, trasposizione cinematografica dell’ultimo album di successo di Bruce Springsteen, una riflessione sulla musica e sulla vita della star americana.

Novità Infinity: film di luglio 2020

Vediamo ora i film da vedere in streaming su Infinity a luglio. I titoli sono in tutto trentasette. Già dal 1° luglio saranno ben quattro i nuovi titoli disponibili su Infinity: Arabesque, The life of David Gale, 2 Fast 2 Furious, Jarhead 3: the siege e L’era glaciale 3 – L’alba dei dinosauri. Il 2 luglio, arriva invece un titolo per bambini che ha riscosso molto successo nelle sale cinematografiche: Pokémon: Detective Pikachu. Un’altra pellicola per bambini arriverà il 7 luglio e si intitola Ozzy – Cucciolo coraggioso, la storia di un beagle che ha una vita straordinaria con i suoi padroni, almeno fino a quando loro dovranno trasferirsi di città senza poterlo portare con loro. Ci saranno poi i primi cinque capitoli della saga di Mission Impossible, che debutterà sul canale dal 2 al 3 luglio. I film raccontano le vicende dell’agente segreto Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise. Chi ama l’immaginario dei fumetti e i supereroi potrà invece godersi Wolverine: L’immortale disponibile dal 5 luglio.

L’8 luglio arriverà Il Cardellino, diretto dal regista John Crowley e interpretato da Nicole Kidman. È un film drammatico in cui un ragazzo cerca di affrontare la vita dopo la morte della madre. Un film simile, ideale per gli amanti del genere, è La Luce degli Oceani in arrivo l’8 luglio. Si tratta dell’adattamento cinematografico del romanzo di M.L. Stedman. I protagonisti sono interpretati da Michael Fassbender e Alicia Vikander. Racconta la storia di due coniugi che trovano una neonata e decidono di tenerla; poi qualcosa va storto e tali difficoltà minano la stabilità della coppia.

Gli amanti dell’azione e soprattutto del leggendario John Wick, potranno vedere il capitolo due della saga, in arrivo su Infinity il 17 luglio. In questo film, il sicario, interpretato da Keanu Reeves, raggiunge il suo complice a Roma e si ritrova a combattere contro i killer più spietati al mondo. Gli amanti del genere possono vedere, sempre su Infinity, il primo film di John Wick. Queste erano le pellicole principali che verranno pubblicate sulla piattaforma durante tutto il mese di luglio, ma il consiglio è quello di tenersi aggiornati perché l’elenco è molto lungo.

Novità Infinity: serie tv in arrivo a luglio 2020

Terminiamo ora con le serie tv: nel mese di luglio 2020 su Infinity arriverà una tripletta. Il primo titolo è Pretty Little Liars: The Perfectionists disponibile dal 3 luglio. La serie tv è l’adattamento del famoso romanzo “The Perfectionists” scritto da Sara Shepard. La seconda uscita è la quarta stagione di Mr. Robot che arriverà a partire dal 15 luglio. La serie tv è una delle più amate dal pubblico ed è interpretata dal Premio Oscar Rami Malek che veste i panni di Elliot Alderson, un hacker che si troverà alle prese con la sicurezza informatica, la privacy, la rivoluzione tramite le soluzioni informatiche e altre tematiche simili. La terza ed ultima serie in uscita il 23 luglio su Infinity è la seconda stagione di Krypton (la prima è già disponibile sulla piattaforma). È basata sui personaggi della DC Comics ed ambientata proprio su Krypton 200 anni prima dell’apocalisse.