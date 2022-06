Le novità Netflix per gli amanti del genere fantasy e sci-fi

Come è stato annunciato nel corso della Geeked Week, Netflix ha preparato una bella infornata di nuove serie perfette per gli amanti dell’horror. Ma c’è un’ulteriore buona notizia: anche chi è appassionato di storie sci-fi e fantasy avrà molto presto, come si usa dire, pane per i propri denti!

I titoli in questi due ambiti non mancano. In alcuni casi si tratta di novità assolute, mentre in altri di attesissimi rinnovi. È il caso, ad esempio, di Locke & Key. Basata sulle graphic novel di successo create da Joe Hill e Gabriel Rodriguez, la serie ha per protagonisti tre fratelli che, dopo l’omicidio del padre, vanno a vivere con la madre nella casa degli antenati paterni, scoprendo oggetti magici e segreti in grado di sbloccare dei poteri sovrannaturali. Su Netflix sono già disponibili due stagioni (la prima è uscita nel 2020), ma prossimamente sarà disponibile la terza e ultima stagione.

Warrior Nun

Tra le serie "benedette" dal rinnovo c’è anche Warrior Nun, con Alba Baptista. Per ora è composta da una sola stagione (uscita nel 2020), ma la seconda è ufficialmente in arrivo, anche se in data ancora da definire. L’ispirazione per la storia è sempre la serie di fumetti creata da Ben Dunn.

La protagonista è una ragazza orfana che, dopo essersi risvegliata in un obitorio, scopre di avere dei superpoteri. Non solo: l’ulteriore sorpresa è che la giovane viene prescelta per fare parte di un ordine segreto di suore che si dedicano alla caccia di demoni. Insomma: l’eterna lotta tra bene e male qui assuma tutta un’altra forma!

Tenebre e ossa

Anche la storia di Tenebre e ossa va avanti: la seconda stagione sbarcherà prossimamente su Netflix. Ancora una volta la protagonista è un’orfana con poteri sovrannaturali, Alina Starkov, che potrebbe salvare il mondo intero dalla guerra, ammesso che le forze oscure non riescano a raggiungerla prima.

Alice in Borderland

Questa serie può piacere agli amanti delle storie dal sapore fantascientifico e distopico, ma anche a chi si appassiona facilmente a thriller ed enigmi da risolvere (magari con spargimenti di sangue annessi!).

La prima stagione ha riscosso un buon successo e la notizia è che presto arriverà anche la seconda, della quale sono state distribuite alcune immagini in anteprima che mostrano Arisu e Usagi impegnati in quella che sembra una sfida di un livello superiore.

The Imperfects

È del tutto inedita, invece, la serie fantascientifica The Imperfects, che Netflix renderà disponibile nei prossimi mesi (al momento è uscito solo il trailer). Le protagoniste saranno tre "outsider" che non sono più del tutto umane a causa di alcuni esperimenti che uno scienziato malvagio ha condotto su di loro molto tempo prima. Le tre decidono di fare squadra per ritrovare quell’uomo.