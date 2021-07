Le nuove cuffiette LG hanno una caratteristica unica

Tre nuovi prodotti nell’ormai affollatissimo mercato delle cuffiette auricolari true wireless: sono le LG Tone Free FP5, FP8 ed FP9. Tutte e tre sono dedicate ad un pubblico di sportivi, che ci tiene a tenersi in forma, e le ultime due sono dedicate anche a chi tiene all’igiene.

Questi tre modelli portano nella gamma LG Free Tone una funzione ormai irrinunciabile, anche sui modelli non top di gamma: la soppressione attiva del rumore, comunemente detta ANC, che va ad aggiungersi alla tecnologia Meridian per l’audio spaziale. LG afferma di aver collaborato con un importante centro di ricerca per analizzare la forma di centinaia di orecchie, in cerca della forma che offrisse la miglior ergonomia possibile anche durante lo sport. Il risultato è un auricolare più corto di 4,4 millimetri rispetto ai modelli precedenti, più equilibrato e che non cade durante la corsa. In più, tutti e tre i nuovi modelli sono certificati IPX4, quindi si possono usare anche sotto la pioggia. Le LG Free Tone FP5 saranno vendute nei colori Charcoal Black e Pearl White, gli altri due modelli anche nel colore Haze Gold.

LG Tone Free FP5, FP8 ed FP9: le caratteristiche

Tutti e tre i nuovi modelli hanno la cancellazione del rumore, tramite tre microfoni che catturano il rumore ambientale, e la tecnologia per l’audio spaziale sviluppata dall’azienda inglese Meridian Audio. Solo il modello FP9, però, è dotato anche di Plug&Wireless che consente alla custodia di ricarica di funzionare come un dongle wireless per altri dispositivi. La ricarica wireless, invece, è disponibile solo sul modello FP8.

La durata della batteria è molto elevata: LG dichiara fino a 22 ore (con custodia) per le FP5 e fino a 24 ore per le FP 8 ed FP9. Le nuove cuffiette LG arriveranno entro la fine di questo mese, in un numero ristretto di mercati, ma non si sa quali sono, né il prezzo di vendita.

Nuove cuffiette LG: cosa hanno di speciale

Poi c’è la funzione aggiuntiva, mai vista su altri auricolari true wireless dei principali concorrenti e disponibile solo sui modelli FP8 ed FP9: la custodia include un sanificatore UV-C.

LG chiama questa tecnologia con il nome commerciale di “UVnano" e consiste in una piccolissima lampada ad UV-C che sterilizza la retina interna degli auricolari, uccidendo la maggior parte dei dei batteri (LG dichiara un abbattimento del 99,9%, in cinque minuti, dei batteri Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumonia.

La sterilizzazione UV funziona solo con il cavo di ricarica connesso alla custodia nel caso delle FP9.