Fonte foto: Vladimka production / Shutterstock.com 1 di 8 Microsoft 365 sostituisce Office 365 La notizia era stata anticipata da tempo: dal 21 aprile Office 365, la suite che raccoglie tutti i programmi per ufficio, aziende, studenti, ma anche per semplici utenti, ha cambiato nome diventando Microsoft 365. Non si tratta di un semplice re-branding come capita spesso nel mondo della tecnologia, ma il nuovo servizio offre tutti i programmi di Office 365 con in più una serie di nuove funzioni molto interessanti, pensate appositamente per il mondo del lavoro. Vediamole insieme.

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com 2 di 8 Le nuove funzioni di Microsoft 365 Quali sono le principali differenze tra Microsoft 365 e Office 365 oltre al nome e al prezzo (di cui parleremo nell'ultima slide)? Con la nuova suite dedicata alla produttività l'azienda di Redmond spinge ancora di più l'importanza del cloud e dell'intelligenza artificiale. Oltre ai classici programmi come Word e Power Point, gli utenti avranno anche 1TB di spazio su OneDrive dove poter salvare i propri progetti e lavori per condividerli facilmente con i colleghi. Inoltre, c'è l'assistenza dell'intelligenza artificiale che aiuta a correggere errori.

Fonte foto: Redazione 3 di 8 Quali app sono presenti Prima di vedere le nuove funzioni, cerchiamo di capire quali programmi sono inclusi in Microsoft 365. Troviamo Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote, Access (solo PC), Publisher (solo PC). Tra i servizi, invece, ci sono OneDrive (cloud) e Skype, compresa la nova funzione Meet Now che permette di fare videochiamate anche con persone che non sono iscritti alla piattaforma.

Fonte foto: Nopparat Khokthong / Shutterstock.com 4 di 8 Quanto spazio è disponibile su OneDrive Una delle novità riguarda lo spazio disponibile su OneDrive. Per tutti coloro che acquistano l'abbonamento a Microsoft 365, ci saranno a disposizione 1TB di spazio su OneDrive. Anche per chi sottoscrive l'account Famiglia, che prevede fino a 6 utenti diversi, lo spazio sarà di 1TB per ogni utente.

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com 5 di 8 Redattore Microsoft, l’intelligenza artificiale al servizio delle Microsoft 365 introduce anche nuovi funzioni legate all'intelligenza artificiale. Redattore Microsoft è un'estensione da installare sul PC che fornisce suggerimenti sul corretto dei verbi e consigli su come scrivere. Coach, invece, è un servizio per chi deve fare il relatore in inglese in un convegno: analizza il tono della voce e suggerisce eventuali correzioni da fare, anche a livello grammaticale.

Fonte foto: dennizn / Shutterstock.com 6 di 8 Che cosa Premium Content in Office Lavorate nel mondo dell'editoria, oppure avete un blog personale e non riuscite mai a trovare l'immagine giusta per il vostro articolo? Microsoft 365 viene in vostro soccorso con Premium Creative Content che permette l'accesso a oltre 8000 immagini di Getty Images, 175 video, 300 nuovi font e 2.800 nuove icone. Senza contare i 200 nuovi template per Word, Excel e Power Point.

Fonte foto: Sam Kresslein / Shutterstock.com 7 di 8 Le nuove funzionalità del futuro Le novità non finiscono qui. L'azienda di Redmond ha assicurato che nei prossimi mesi arriveranno nuove funzionalità pensate per tutti, a partire da Microsoft Family Safety, un'app molto simile a Benessere Digitale già presente su Android 10. Inoltre, alcune funzionalità di Microsft Teams saranno estese a tutti gli utenti consumer, soprattutto per la didattica a distanza.