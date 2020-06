Le nuove serie e i nuovi film in arrivo su Netflix a giugno 2020

Nonostante la fine della Quarantena, l’arrivo delle belle giornate e la possibilità di uscire di casa per una gita o qualche ora al mare, Netflix continua a tenere agganciati su utenti sul divano e rilasciare nuovi contenuti. Se fai parte di quel gruppo di persone che dedica qualche ora al giorno ad un film o una serie in streaming, allora prepara i popcorn: la piattaforma ha annunciato le novità di giugno.

Come sempre, i titoli verranno rilasciati gradualmente durante il mese e sono pensati per accontentare tutti i gusti. Tra le serie tv più attese spicca la terza stagione di Dark o la quarta di Tredici. Accanto ai rinnovi dei telefilm famosi, esordiranno anche tanti titoli, molti dei quali sono già popolari all’estero. Una delle serie più attese è la prima stagione di Curon. Per gli amanti del cinema è in arrivo Dunkirk, il film che vinse 3 Premi Oscar. Ma questi sono solo alcuni esempi. Ecco alcune delle principali novità da segnare sul calendario.

Serie tv Netflix in uscita a giugno

Come sempre, nel catalogo delle serie tv troviamo sia produzioni Netflix sia altri titoli già popolari oppure usciti in altri Paesi. Iniziamo con i titoli originali Netflix.

Dal 2 giugno è uscita la quinta e ultima stagione di Le amiche di mamma che racconta le vicende della famiglia Tanner. Il 4 giugno invece è la volta della prima stagione di Mi Senti? che narra la storia di tre amiche e le relative avventure con i fidanzati e rispettive famiglie. Una delle stagioni più attese è sicuramente Tredici, in uscita il 5 giugno. Tra gli esordi su Netflix vale la pensa menzionare anche Curon e Reality Z che usciranno entrambe il 10 giugno, ma anche Estate di Morte che verrà rilasciata il 12 giugno.

La quarta stagione di F is for Family è tra le serie animate più interessanti distribuite da Netflix. E il 12 giugno uscirà la quarta stagione. Racconta le vicende della famiglia Murphy ed è ambientata negli anni ‘70. Il giorno dopo invece sarà la volta delle nuove avventure di Alexa & Katye, due amiche che insieme affrontano le difficoltà dei primi anni del liceo. E a proposito di scuola, gli utenti potranno conoscere meglio Mr. Iglesias: la seconda stagione è in arrivo il 17 giugno. Infine, The Politician è in arrivo il 19 giugno mentre Dark uscirà il 27 giugno.

Netflix: altre serie TV di giugno

Accanto ai titoli originali Netflix, la piattaforma pubblicherà anche altre serie appartenenti ad altre produzioni o distribuzioni. Anche in questo caso l’elenco è davvero lungo: in una sola giornata usciranno infatti diversi titoli. Vediamo i più interessanti.

Innanzitutto, gli appassionati di Modern Family potranno finalmente guardare sul canale la nona stagione uscita il 9 giugno. Mentre chi segue l’universo DC potrà guardare la quarta stagione di DC’s Legends of Tomorrow, probabilmente per competere con Disney + dove invece è possibile guardare tutti i film e le serie dei diretti concorrenti della DC, ovvero i supereroi Marvel.

Un’altra serie di successo e molto divertente è sicuramente New Girl: la settima stagione uscirà il 9 giugno. Usciranno inoltre tutte le stagioni di 24, che racconta la storia di un agente federale impegnato a sventare un attentato. Infine, il 30 giugno si chiuderà il mese in bellezza: uscirà su Netflix la diciassettesima stagione de I Griffin.

Film in uscita su Netflix a giugno

Se l’elenco delle serie è lunghissimo, quello dei film non è certo da meno. Accanto a pellicole famose, che hanno ricevuto numerosi premi, ci sono anche tante novità. Vediamo quali sono quelle più interessanti.

Tra i film famosi, molti hanno conquistato una generazione: pensiamo per esempio ai Gremlins, disponibile dal 1° giugno. Dalla stessa data è possibile vedere Lego Batman – il film, King Arthur – Il potere della spada, Una pallottola spuntata 33 ⅓ – L’insulto finale, i Mercenari 3, Into the Storm, Ready Player One e altri.

Tra gli altri film in arrivo entro giugno, troviamo anche Bleed, un biopic che racconta la vita del pugile Vinny Pazienza che uscirà il 7 giugno. Per gli amanti del mistero e dei gialli, potrebbe essere interessante la pellicola Inganni online, in cui una donna cerca di mettere in guardia la sorella da un uomo che vuole truffarla.

Choked: Money Talks, che uscirà il 5 giugno 2020, racconta la storia di un’impiegata che trova una fonte di denaro, forse inesauribile. L’elenco è ancora lungo: non ti resta che collegarti alla piattaforma e scoprire tutte le novità uscite di recente.