Le nuove serie TV e i nuovi film in uscita su Prime Video a giugno 2020

All’inizio di giugno le diverse piattaforme di video streaming hanno reso note le novità del mese: dai film alle serie tv, ci sono tanti nuovi titoli da scoprire. Amazon Prime Video è tra i servizi più amati dagli utenti. Grazie ad una scelta accurata dei titoli, la piattaforma è riuscita a distinguersi da Netflix e gli altri, proponendo un palinsesto esclusivo.

Accanto alle produzioni esterne, Amazon Prime Video vanta anche tanti contenuti originali. Senza contare che il servizio è incluso in un ampio pacchetto di vantaggi pensato per i clienti più fedeli di Amazon. Con il tempo, la piattaforma è cresciuta e mese dopo mese ha incrementato la sua offerta, fino ad arrivare al mese di giugno. Tra i più attesi del mese, troviamo la prima stagione del telefilm prodotto da Amazon Originale, intitolato El Presidente che narra le vicende del FIFA Gate del 2015, ma anche l’ultima stagione di Future Man. Vediamo nel dettaglio tutti i contenuti più interessanti da seguire.

Amazon Prime Video: novità di giugno

Iniziamo con le serie tv in streaming: chi è abbonato al servizio avrà già a disposizione una vasta scelta, ma a giugno arriveranno alcuni titoli imperdibili, la maggior parte sono produzioni originali Amazon.

Future Man è sicuramente tra le serie tv Amazon più amate dal pubblico. Il 1° giugno 2020 è uscita la terza ed ultima stagione. I protagonisti Josh, Wolf e Tiger ancora una volta si ritrovano a viaggiare nel tempo, ma questa volta l’obiettivo sarà porre rimedio al caos creato nei vari periodi storici che hanno attraversato nelle stagioni precedenti.

Il 5 giugno sarà invece la volta di un’altra mini-serie molto attesa, El Presidente, che racconta lo scandalo sportivo che coinvolse la FIFA nel 2015. Il contenuto è rilasciato in più di 200 Paesi nel mondo in esclusiva per Prime Video.

Il terzo titolo originale Amazon è Dispatches from Elsewhere, in onda dal 15 giugno. È composta da 10 episodi ed è basata sul documentario The Institute di Spencer McCall. È molto chiacchierata all’estero e per questo attesissima anche dal pubblico italiano.

Tra le serie tv già popolari invece troveremo a giugno le prime due stagioni di Criminal Minds: Beyond Borders e la terza e quarta stagione di The Magicians a partire dalla metà del mese.

Novità Amazon Prime Video: film di giugno

Accanto a tante serie tv, la piattaforma proporrà anche tanti film in streaming da godersi tranquillamente sul divano, proprio come succede con Netflix e servizi simili. Il 10 giugno sarà disponibile L’Amore a Domicilio, il lungometraggio con la regia di Emiliano Corapi. Nel cast spiccano tanti attori di talento come Miriam Leone e Simone Liberati.

Rimanendo nel filone italiano, dal 15 giugno sarà possibile vedere Il Ladro di Giorni, film drammatico diretto da Guido Lombardi. Racconta la storia di Salvo (Massimo Popolizio), un bambino di 11 anni che non vede suo padre Vincenzo (Riccardo Scamarcio) da 7 anni. Quest’ultimo infatti si trova in carcere, ma viene liberato proprio il giorno della comunione del figlio e decide di andare a trovarlo.

Knives Out – Cena con Delitto è un’altra pellicola molto interessante fruibile dal 5 giugno. Il film è diretto da Rian Johnson ed è un giallo in cui l’investigatore Benoit Blanc deve scoprire chi ha ucciso lo scrittore Harlan Thrombey. Nel cast troviamo Daniel Craig, Chris Evans e tanti altri volti noti. Nella seconda metà del mese verranno rilasciati altri titoli, come D.N.A.: Decisamente Non Adatti (disponibile dal 19 Giugno) Halloween (20 Giugno) e Belle Et Sébastien 3: Amici Per Sempre (dal 22 Giugno). Questi sono solo alcuni dei titoli di film e serie tv disponibili a partire da giugno su Amazon Prime Video. Non rimane che accedere alla piattaforma e aggiungerli alla lista in attesa di poterli guardare tutti.