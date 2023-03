Le nuove tecnologie per una connessione Internet sempre più veloce

Nel settore della telefonia i miglioramenti tecnologici sono piuttosto rapidi e il panorama delle offerte disponibili cambia continuamente. Di conseguenza, sempre più persone possono attivare una connessione internet casa più veloce e a prezzi competitivi.

Di fronte alle nuove tecnologie per la rete internet domestica riuscire a fare la scelta giusta richiede un’attenta analisi dei pro e dei contro delle diverse opzioni a disposizione. Grazie a un confronto tra tariffe e tecnologie, è possibile trovare la soluzione più giusta per le proprie necessità e attivare un contratto di telefonia fissa capace di offrire una connessione veloce ed economica.

Le nuove tecnologie per aumentare la velocità della connessione internet casa

Fino a pochi anni fa la maggior parte delle famiglie italiane navigava sfruttando una connessione di tipo ADSL. Il segnale internet passava attraverso il collegamento telefonico realizzato con cavi in rame e la velocità di connessione non superava i 20 Mbps. Con l’arrivo della tecnologia in fibra ottica la situazione è cambiata profondamente e ora più della metà delle famiglie italiane ha accesso a una connessione internet casa che supera i 100 Mbps di velocità.

In particolare, i dati forniti dall’Osservatorio sulle comunicazioni n.4/2022 fornito dall’AGCOM ci dicono che a settembre 2018 le connessioni in fibra e quelle fibra misto rame erano poco più del 30% del totale e oltre il 60% delle connessioni era in rame. Cinque anni dopo la situazione si è ribaltata, con poco meno del 70% delle connessioni di tipo FTTC e FTTH e meno di un quarto delle connessioni in rame.

Anche la tecnologia FWA, che sfrutta le infrastrutture in fibra ottica e radio, sta facendo passi da gigante e permette sempre a più persone che vivono in luoghi isolati o di difficile accesso di riuscire a navigare ad alta velocità. Tra settembre 2018 e settembre 2022 le connessioni FWA sono passate dal 5,7% all’8,8% del totale.

Come trovare l’offerta internet casa migliore

Sapere quali sono le tecnologie a cui si ha accesso è il primo passo per riuscire a trovare la tariffa internet migliore per le proprie esigenze. Chi vive in una delle città già raggiunte dalla tecnologia FTTC, la fibra ottica fino a casa, ha la possibilità di navigare raggiungendo i 2,5 Gbps (in alcuni casi si arriva fino a 10 Gbps) e può scegliere tra le offerte di diversi operatori quella che fa più al proprio caso.

Per chi vive in zone di montagna o in aree rurali nelle quali non è possibile procedere con l’installazione di reti in fibra ottica la soluzione più conveniente è ricorrere alla tecnologia FWA. In questo caso la connessione viene fornita attraverso un sistema che combina una connessione in fibra ottica e dei ripetitori radio che indirizzano il segnale internet. La connessione FWA garantisce una velocità di connessione inferiore rispetto alle tecnologie FTTH o FTTC, ma permette comunque di navigare più velocemente rispetto a una ADSL.

Quando si sceglie una connessione internet casa che utilizza la tecnologia FWA bisogna tenere presente che è necessario installare un’antenna che possa captare il segnale internet. Gli operatori telefonici permettono sia di installare un’antenna esterna alla casa, da collegare poi al modem, sia un’antenna interna già integrata con il modem.

Per riuscire a trovare l’offerta internet giusta è anche necessario valutare i costi delle diverse offerte disponibili sul mercato. Oltre a considerare la tariffa mensile, vanno presi in considerazione anche gli eventuali costi di attivazione e quelli per l’acquisto del modem.

Tre consigli per scegliere la tecnologia internet più conveniente

Scegliere la tariffa internet casa migliore richiede la valutazione di tanti diversi elementi. Per riuscire a individuare l’offerta migliore per la tua casa:

verifica la copertura offerta da diversi operatori;

offerta da diversi operatori; tieni conto delle tue abitudini di utilizzo di internet ;

; usa un comparatore e confronta le tariffe.

Mettere a confronto più tariffe ti aiuta a comparare le tecnologie e le velocità di navigazione offerte dai diversi operatori e ti permette di trovare la soluzione più conveniente. Quando prendi in considerazione un’offerta telefonica verifica la tariffa mensile, ma controlla anche se modem e installazione sono inclusi nel prezzo, se sono previsti dei costi iniziali e quali sono i servizi offerti dall’operatore.