Le offerte Adsl e fibra più convenienti per Internet Casa di febbraio

20 Febbraio 2020 - Le migliori promozioni internet casa offrono interessanti pacchetti con traffico voce illimitato a partire da 26 euro al mese. A Febbraio 2020 è più vantaggioso attivare una linea in fibra, soprattutto per ricevere sconti sui servizi extra

Fibra o Adsl? La domanda è legittima e non è ancora chiaro a tutti quale sia la soluzione migliore per le proprie esigenze. Prima di scoprire le offerte internet casa più convenienti del mese, iniziamo cercando di capire quale sia l’effettivo uso che fate della connessione domestica e di quali prestazioni avete bisogno in realtà.



Pro e conto dell’Adsl a 20 Mega

L’Adsl resta una buona alternativa per chi utilizza con una certa frequenza la rete internet di casa per controllare mail, fare videochiamate. Anche per vedere film in streaming in qualità standard e per utilizzare i social la connessione a 20 Mbit/s che propongono gli operatori di rete fissa è sufficiente.

I limiti dell’Adsl si presentano quando avete molti dispositivi da collegare in contemporanea, dovete scaricare una grande mole di dati e se siete appassionati di gaming online. Uno dei vantaggi indiscutibili di questa tecnologia è però che non vi costringe ad effettuare lavori in casa o a montare dei doppini sulle prese del telefono (operazione per cui un tecnico può chiedere anche un centinaio di euro).

La linea Adsl infatti passa per i cavi del telefono e vi garantisce una certa stabilità nel segnale. Un contro molto importante è dato proprio da questo legame a doppio filo della rete telefonica e di quella per connettersi. Se infatti capitano dei guasti telefonici resterete anche senza Adsl.

La fibra ottica

L’alternativa sono le connessioni in fibra. Non c’è infatti solo la molto pubblicizzata FTTH (Fiber to Home), che raggiunge una velocità di download di 1 Gigabit/s, ma esistono anche le FTTC (Fiber to cabinet) che sono dei collegamenti misti Fibra rame che permettono di navigare anche fino a 200 Mbit/s.

Queste tecnologie consentono delle prestazioni superiori, si tratta di reti che permettono di scambiare pacchetti di dati maggiori in tempi decisamente ridotti. Pensate che con la FTTH si può scaricare un film da 2 GB in HD in poco più di 16 secondi, mentre con le connessioni a 100 Mbit/s sono necessari più di 2 minuti. Con l’Adsl il download dello stesso contenuto avverrebbe in più di 30 minuti.

Vantaggi della fibra

La fibra è adatta se avete una passione per le smart tv e la visione in Ultra HD, il gaming online, gli apparecchi di domotica casalinga. La velocità di download e la bassa latenza, cioè il ritardo nelle trasmissioni in entrata e uscita, sono i pro di queste tecnologie.

Sono delle caratteristiche tecniche che rendono i collegamenti in fibra particolarmente efficienti per governare le componenti IoT e per utilizzare lo streaming live in HD, così come il 4K. Il contro è che per installare una linea ed essere sicuri che il segnale si propaghi in ogni stanza del vostro appartamento possono essere necessari dei lavori.

Disponibilità limitata e altri svantaggi

Dovrete anche verificare la copertura nella vostra zona. La cablatura delle città è ancora in corso, potrebbe quindi essere che questa tecnologia non sia ancora disponibile nella sua formula FTTH, quella con le prestazioni migliori. La pecca delle FTTC è che spesso si dimostrano meno stabili e affidabili dell’Adsl.

Un lato negativo del passare alla fibra per alcuni potrebbe essere il dover rinnovare i dispositivi tecnologici di casa. Un pc con un processore poco potente e con una RAM poco capiente non reggerà gli standard della connessione in fibra. Così come accadrà di avere una linea lenta se non si sceglierà un buon modem VDSL.

Non pensate di poter infatti mantenere il vecchio dispositivo ADSL o ADSL+, per utilizzare la connessione in fibra avrete bisogno di un modello evoluto di modem che permetta di supportare anche le chiamate in VOIP. Con la fibra il traffico voce passare per la stessa linea della rete internet. Non avrete quindi più bisogno di posizionare il modem nelle vicinanze della presa telefonica e l’apparecchio dovrà essere collegato direttamente al modem.

Le promozioni Adsl e fibra

Gli operatori propongono gli stessi pacchetti sia per Adsl che per le attivazioni in fibra. A fare la differenza sono gli incentivi per i clienti FTTH, spesso infatti a questi utenti sono riservate delle promozioni con servizi extra gratuiti. Vediamo quindi le migliori offerte Adsl e fibra di Febbraio 2020:

Fibra 1000 di Wind

Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb Casa

TIM Super Fibra

Fastweb Casa + DAZN

Fastweb Casa + Mobile

Internet Unlimited + TV

Per capire quale sia il piano internet casa che fa al caso vostro ecco i dettagli su costi, canone e servizi di ciascuna promozione.

L’offerta più economica

Fibra 1000 ha un abbonamento mensile da 25.98 euro per i primi 4 anni di contratto, dal 5° il canone sarà di circa 20 euro al mese. In questo piano sono inclusi:

attivazione e modem

Fibra fino a 1 Gigabit/s

Chiamate verso i fissi e i mobili nazionali senza limiti

Per i clienti con una sim Wind 100 GB in regalo

Lo stesso pacchetto è anche disponibile per i clienti Adsl, le condizioni e i costi mensili sono identici. Il piano Adsl è Internet 20 e garantisce un collegamento a 20 Mbit/s. Se rescinde il contratto prima dei 4 anni si dovranno pagare le rimanenti rate per il modem Wind, 5.99 euro al mese.

La proposta internet casa di Vodafone

Internet Unlimited ha adottato la stessa formula di una revisione del prezzo mensile dal 5° anno di abbonamento. La proposta di Vodafone prevede quindi un canone inziale di 26.90 euro che poi passerà a 20.90 euro. A questo prezzo gli utenti avranno:

Vodafone Station con assistenza Vodafone ready (opzionale)

Attivazione

Sim 30 GB internet per tablet e chiavette

Chiamate verso mobile e fissi nazionali

Per i clienti che attivino la fibra a 1 Gigabit/s è inclusa gratis nel piano anche la Vodafone tv, il servizio di streaming tv dell’operatore, con NOW Tv intrattenimento e serie tv. Sempre i clienti FTTH è anche incluso un buono viaggio da 100 euro da usare nelle catene Best Western, sui siti Daydreams, Expedia, Volagratis, per prenotare il viaggio con Flixbus, Trenitalia, FlyKube, organizzare le serate con Musement, Tantosvago.

Fastweb, la migliore linea secondo i test

Con Fastweb si può attivare la linea Adsl a 20 Mega, l’FTTC fino a 200 Mega o l’FTTH a 1 Gigabit/s con un canone di 27.95 euro. Nel pacchetto internet domestico sono compresi:

il modem FastGate

attivazione

chiamate illimitate verso i numeri nazionali

Anche se non offre molti altri servizi la rete Fastweb sta conquistando i consensi dei clienti per la qualità della connessione. Negli speed test delle società di ricerca indipendenti è risultato il miglior operatore sia per le prestazioni della rete a banda larga che ultralarga.

Con TIM fibra e Adsl a meno di 30 euro

Super fibra di TIM è il piano base internet casa + telefono più costoso, si aggira intorno ai 30 euro al mese. In questo pacchetto sono compresi:

modem TIM HUB

attivazione

chiamate senza limiti (per 2 anni, rinnovabile per altri 2) promo valida solo online

TIMVision, servizio streaming tv

L’offerta è disponibile anche nella soluzione Adsl o Mega FTTC. Sono piani a prezzo fisso e i costi di attivazione di 10 euro al mese per 2 anni sono già conteggiati nel canone mensile.

Se avete già una sim TIM per il vostro smartphone potrete anche avere una bolletta unica e riceverete in regalo Giga illimitati al massimo per 6 sim di questo operatore.

Altri piani Fastweb

Le altre promozioni internet casa sono dei piani combinati. Le due offerte aggiuntive attivabili con Fastweb sono rispettivamente un pacchetto internet + streaming tv e un piano internet casa + mobile.

L’offerta combinata con DAZN permette di avere gli stessi servizi del piano Casa di Fastweb con l’abbonamento alla streaming tv di eventi sportivi live. Il costo del canone con questa opzione è di 33.95 euro al mese.

Questo prezzo è frutto del canone mensile di DAZN, 9.99 €, e dello sconto applicato alla tariffa Fastweb Casa, che in questa combo costa 25.96 € al mese. Nel piano sono compresi sia i costi di attivazione che quelli relativi al modem WiFi. Il prezzo di questa offerta senza sconti sarebbe di 40.95€ mensili.

Fastweb Casa + Mobile

Un conto unico per l’abbonamento internet e per un piano mobile, il canone complessivo di questa offerta costa 34.95 euro e può essere attivato sia con la fibra che con l’Adsl. Per chi utilizzi il sito sono previsti 5 euro di sconto.

Oltre alle condizioni e ai costi illustrati per Fastweb Casa si aggiunge una sim Fastweb con traffico voce illimitato, 100 sms e 30 GB (di cui 4GB in roaming). Per quanto riguarda i consumi extra soglia saranno applicate le seguenti tariffe: 0.05 euro per gli sms e per ogni GB in più si pagheranno 2 euro (fino a 10 GB).

Nei viaggi all’estero con la sim dell’operatore potrete usare:

4 GB inclusi nell’offerta in roaming in UE e Svizzera

500 minuti in roaming in Ue e Svizzera anche per il traffico voce verso fissi e cellulari

Vodafone e i pacchetti Sky

L’ultima promozione inclusa tra le migliori offerte di Febbraio 2020 è un piano abbinato a Internet Unlimited di Vodafone. Si tratta di combinare all’abbonamento mensile per la connessione anche il canone Sky e Now Tv che potrete attivare a prezzi speciali con Vodafone Tv.

Il pacchetto internet casa è quello descritto in precedenza e vi si aggiungono le diverse soluzioni attivabili con Vodafone Tv per avere accesso allo Sport di Sky o per seguire tutte le Serie tv e i film della pay tv. I prezzi variano in base al piano tv che si acquista e anche alla tecnologia internet scelta.

Per i clienti fibra infatti ci sono 10 euro di sconto, quindi per un utente che scelga Internet Unlimited (26.90 euro) con tecnologia FTTH le soluzioni tv avranno i seguenti prezzi:

NOW Tv e intrattenimento gratis

Sport 20 euro

Sport + Serie Tv + Intrattenimento 30 euro

Per gli altri utenti invece i costi saranno: