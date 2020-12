Le offerte di Iliad per la telefonia mobile a dicembre 2020

Iliad è il quarto player di mercato nel mondo della telefonia mobile in Italia: dal suo ingresso a oggi l’azienda francese è riuscita a costruirsi una credibilità sempre maggiore, grazie alla grande trasparenza delle sue offerte e ai loro costi, che sono sempre stati molto competitivi.

Iliad rappresenta la scelta giusta nel caso in cui si fosse alla ricerca di offerte per la telefonia mobile con le quali risparmiare e che garantiscano grandissima qualità dei servizi offerti, anche a livello della velocità di rete.

Prima di passare alla descrizione delle offerte che è possibile sottoscrivere con Iliad, passiamo in rassegna quelli che sono i suoi punti di forza e quali sono i motivi per i quali si dovrebbe prendere in considerazione una delle tariffe proposte da questo operatore.

Passare a Iliad conviene

Le offerte di Iliad possono essere attivate da tutti, sia nel caso di nuovo numero, sia nel caso in cui si decidesse di mantenere il vecchio numero di telefono, tramite una procedura che prende il nome di portabilità.

Questo significa che le offerte di Iliad potranno essere attivare a prescindere da quello che è il proprio operatore di provenienza, a un prezzo mensile che non supera mai i 10 euro.

In aggiunta, le promozioni Iliad:

• non cambiano nel tempo, quindi non vanno incontro a rincari o rimodulazioni come spesso capita con altri gestori;

• sono senza vincoli e costi nascosti;

• prevedono un gran numero di servizi che vengono già inclusi nel costo dell’abbonamento mensile;

• possono essere attivate in soli 3 minuti, presso l’Iliad Store o Corner più vicino alla propria abitazione, oppure tramite la sottoscrizione online.

Le migliori promozioni di Iliad del mese di dicembre 2020 sono Giga 50 e Iliad Voce: vediamo insieme di cosa si tratta e per quale tipologia di cliente sono consigliate.

Iliad Giga 50

Iliad Giga 50 è una tariffa di tipo all inclusive, che include tutta una serie di servizi legati alle chiamate, ai messaggi e al traffico dati.

Ha un costo fisso di 7,99 euro al mese nel quale sono compresi:

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

• SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

• minuti e SMS illimitati validi anche su tutto il territorio europeo;

• 50 Giga per navigare in 4G o in 4G+, al termine dei quali si può continuare a navigare al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega consumati;

• 4 Giga per navigare in roaming di Europa;

• minuti illimitati verso i numeri mobili e fissi internazionali, di più di 60 destinazioni per quanto riguarda i fissi in Europa, e i fissi e i mobili in USA e Canada.

Nell’offerta sono anche compresi servizi quali Mi richiami, Hotspot, nessuno scatto alla risposta, piano tariffario, controllo del credito residuo, segreteria telefonica e portabilità del numero. La promozione non ha alcun costo di attivazione, ma sarà necessario pagare un contributo di 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad.

I giga extra in roaming sono invece disponibili nei seguenti Paesi: Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia, Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon, Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Iliad Voce

Iliad Voce è una promozione che è disponibile nel mese di dicembre 2020 al costo fisso mensile di soli 4,99 euro. A un costo più basso rispetto a Iliad 50 corrispondono, ovviamente, servizi più ridotti.

Nell’abbonamento mensile sono infatti compresi:

• minuti illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

• SMS illimitati verso numeri fissi e mobili in tutta Italia;

• minuti e SMS illimitati validi anche su tutto il territorio europeo;

• 40 Mega di traffico dati, per navigare alla velocità del 4G o del 4G+, a seconda della copertura di rete, al termine di quali si potrà comunque continuare a navigare pagando 90 centesimi ogni 100 Mega di traffico consumato;

• 4 Giga per navigare in roaming di Europa.

Anche in questo caso sono inclusi nella tariffa i servizi:

• Mi richiami;

• Hotspot;

• nessuno scatto alla risposta;

• piano tariffario;

• controllo del credito residuo;

• segreteria telefonica e portabilità del numero.

Si dovrà sostenere un contributo una tantum per l’acquisto della nuova SIM Iliad, che è pari a 9,99 euro al mese, ma non ci sarà alcun costo di attivazione

La differenza tra le due promozioni permette di fare alcune valutazioni in merito alla tipologia di cliente al quale la promozione si rivolge. Iliad Giga 50 è, infatti, l’ideale per chi è interessato a spendere poco e ad avere, al contempo, diritto a una promozione che comprenda sia un buon numero di Giga, sia chiamate e messaggi illimitati.

Al contrario, Iliad Voce è una promozione che si adatta a chi non è interessato a utilizzare Internet dal cellulare, vuole spendere poco e, al contempo, è abituato a chiamare tanto, quindi apprezza la presenza delle chiamate illimitate.

Come si attivano le offerte Iliad

Come anticipato nelle righe precedenti, le promozioni Iliad possono essere attivate o dal vivo, oppure utilizzando il canale online: in questo caso, la prima operazione da portare a termine è la registrazione sul sito dell’operatore.

Dopo essersi registrati e aver effettuato il login, si dovrà:

• scegliere se si vuole attivare la promozione Giga 50, oppure quella Voce;

• indicare se si vuole attivare la tariffa selezionata con un nuovo numero oppure mantenendo il vecchio numero di telefono;

• inserire, in caso di portabilità, sia i propri dati anagrafici, sia il numero seriale della propria SIM, che è riportato nella card dove si trovano anche i codici PIN e PUK.

La SIM sarà inviata direttamente presso il proprio domicilio senza dover pagare costi aggiuntivi: ci si potrà identificare in anticipo, tramite videochiamata, oppure al momento della consegna, ovvero alla presenza del corriere che recapita la SIM presso il proprio domicilio.

La nuova SIM Iliad sarà effettivamente utilizzabile con il vecchio numero di telefono dopo qualche giorno dalla sua ricezione: si riceverà una mail nella quale si sarà informati del fatto che la portabilità del numero è stato completata.