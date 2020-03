Le offerte di Iliad per la telefonia mobile a marzo 2020

5 Marzo 2020 - Nel giro di circa un anno e mezzo, Iliad è diventata rapidamente una delle aziende di riferimento del settore di telefonia mobile italiano potendo contare su diversi milioni di clienti che hanno scelto le offerte Iliad grazie, soprattutto, ai costi particolarmente contenuti ed alla totale assenza di vincoli e altri costi extra. Anche a marzo 2020, l’operatore si propone sul mercato con diverse opzioni in grado di rappresentare un’opzione ideale per chi vuole contenere i costi per lo smartphone senza rinunciare ad una tariffa in grado di soddisfare le proprie esigenze.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di Iliad per la telefonia mobile a marzo 2020:

Giga 50

Il punto di riferimento della gamma di offerte di Iliad è Giga 50, tariffa che continua ad essere disponibile da diversi mesi e che oramai rappresenta una delle soluzioni tariffarie più apprezzate e vantaggiose del settore di telefonia mobile in Italia. Si tratta di un’offerta ricaricabile che può essere attivata da tutti (sia richiedendo un nuovo numero che effettuando la portabilità da un altro operatore e senza vincoli sull’operatore di provenienza).

L’offerta è disponibile per l’attivazione online, collegandosi direttamente al sito Iliad, oppure può essere attivata in un Iliad Store o in un Iliad Corner, i punti vendita dell’operatore sparsi sul territorio nazionale (anche se con una diffusione non ancora capillare). Per quanto riguarda le caratteristiche ed i contenuti dell’offerta, Giga 50 di Iliad è una delle opzioni tariffarie più complete sul mercato. Ecco quali sono tutti i bonus inclusi nell’offerta:

minuti illimitati (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati (0 cent/min e senza scatto alla risposta) chiamando dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri mobili in Italia

50 GB di traffico dati in 4G ogni mese; in caso di esaurimento del bundle, previo espresso consenso da parte del cliente, la navigazione continuerà ad essere possibile con un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB (per 1 GB extra è previsto un costo di 9 Euro quindi)

In roaming in UE: minuti ed SMS sono illimitati verso tutti i Paesi dell’UE ed è possibile utilizzare senza costi aggiuntivi sino ad un massimo di 4 GB di traffico dati per navigare in mobilità; terminato il bundle dati sarà ancora possibile navigare con un costo extra di 0,00427 Euro per ogni MB di traffico dati (circa 4,3 Euro per 1 GB extra)

Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi tutti i principali servizi aggiuntivi: Mi Richiami, HotSpot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione iniziale una tantum di 9,99 Euro. Il rinnovo dell’offerta prevede l’addebito del costo mensile della stessa su credito residuo. Il cliente ha la possibilità di scegliere se attivare o meno l’addebito automatico del costo mensile su conto corrente o su di una carta di pagamento (Mastercard o Visa). Si tratta di una scelta completamente opzionale.

L’offerta di Iliad, infatti, non presenta vincoli di alcun tipo lasciando libertà totale al cliente di scegliere come pagare i rinnovi mensili (ricarica manuale o ricarica automatica) e per quanto tempo mantenere attiva l’offerta (non sono presenti vincoli di permanenza o costi nascosti). Da notare, inoltre, che oltre all’assenza di costi aggiuntivi (più o meno nascosti) Iliad garantisce che la sua offerta non registrerà cambi nel corso del tempo.

Iliad Voce

Per tutti gli utenti che non hanno la necessità di utilizzare Internet sul proprio cellulare, Iliad propone l’offerta Iliad Voce. Si tratta di una tariffa ricaricabile che riprende le stesse caratteristiche di totale libertà dell’offerta precedente. Iliad Voce è attivabile, infatti, da tutti (sia con portabilità del numero che richiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare), non presenta vincoli e costi nascosti di alcun tipo.

Ecco le caratteristiche di Iliad Voce:

minuti illimitati (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i numeri mobili in Italia

40 MB di traffico dati (ovvero circa 0,04 GB) in 4G ogni mese; anche in questo caso, se finisce il bundle dati, previo espresso consenso da parte del cliente, la navigazione continuerà ad essere possibile con un costo di 90 centesimi per ogni 100 MB (per 1 GB extra è previsto un costo di 9 Euro quindi)

In roaming in UE: minuti ed SMS sono illimitati verso tutti i Paesi dell’UE

Nel canone mensile dell’offerta sono inclusi tutti i principali servizi aggiuntivi: Mi Richiami, HotSpot, Controllo credito residuo, Segreteria telefonica

Iliad Voce presenta un costo di 4,99 Euro al mese permettendo così ai clienti che non utilizzano Internet sul proprio cellulare di poter risparmiare 3 Euro al mese rispetto alla tariffa vista in precedenza (Giga 50). Anche in questo caso è previsto un contributo di attivazione di 9,99 Euro da pagare al momento della richiesta di sottoscrizione dell’offerta. Il costo mensile di Iliad Voce è “a tempo indeterminato”. Iliad garantisce che la sua offerta non registrerà modifiche nel corso del tempo.

Come attivare online una delle offerte Iliad

Chi vuole passare ad Iliad, attivando una delle due offerte illustrate, può farlo affidandosi ad una veloce procedura online che viene completata in pochissimi minuti.

Per attivare una delle offerte Iliad, quindi, basta collegarsi al sito dell’operatore e scegliere la tariffa da attivare cliccando sul tasto REGISTRATI relativo alla tariffa scelta. A questo punto, basterà seguire una veloce procedura di sottoscrizione per completare il passaggio ad Iliad.

Per l’attivazione online di una delle offerte Iliad servirà avere sotto mano il proprio documento di identità (Carta d’identità, Patente e Passaporto in corso di validità; per i nati all’estero Carta di identità italiana o passaporto) e, in caso di richiesta di portabilità del numero di cellulare da altro operatore, anche il numero di telefono e il numero seriale della SIM (ICCID). Direttamente dal sito Iliad sarà possibile scoprire come fare ad individuare il numero seriale della SIM attualmente in uso nel proprio smartphone.

La procedura, come detto, richiede pochi minuti per il suo completamento. L’utente dovrà effettuare il pagamento iniziale utilizzando una carta di pagamento (Mastercard o Visa). L’importo da pagare è pari al costo del primo mese dell’offerta scelta più il contributo di attivazione di 9,99 Euro una tantum. Non sono previsti ulteriori addebiti di alcun tipo. Una volta completata la procedura, l’utente riceverà una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica inserito in fase di attivazione. La SIM Iliad sarà, invece, spedita dall’operatore all’utente senza costi extra.

Cosa sapere prima di passare ad Iliad

Per superare lo scettiscismo di passare ad un operatore che, rispetto agli altri operatori “tradizionali”, è ancora molto giovane per quanto riguarda il mercato italiano vediamo alcuni degli aspetti più importanti da conoscere di Iliad che potrebbero essere meno noti a chi sta valutando il passaggio: