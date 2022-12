Le offerte di Natale 2022 per il mobile

Natale è un periodo in cui ci trascorrere più tempo a casa e si ha più voglia di scrivere ad amici e parenti lontani, o su rifugiarsi su Internet, trovando un rifugio dietro uno schermo, magari guardando una serie TV in streaming sul cellulare.

Quali sono le offerte di Natale per lo smartphone che si possono prendere in considerazione fin da subito per avere accesso a un maggior numero di Giga, oltre che di minuti e messaggi inclusi (anche illimitati). Confrontiamo di seguito le promozioni offerte da operatori virtuali e tradizionali.

Offerte Natale smartphone: confronta le migliori promozioni

Offerte di Natale operatori virtuali

Le offerte degli operatori virtuali (conosciuti anche come MVNO) qui presentate sono state individuate con il comparatore di SOStariffe.it, con il quale è possibile confrontare in pochi minuti un mare di promozioni mobile.

Si parte di prezzi davvero molto bassi, addirittura inferiori ai 5 euro al mese, tra le quali spiccano:

Spusu 10 , che è un operatore virtuale austriaco che, al prezzo di 4,98 euro al mese, offerte 10 Giga (+ 20 di riserva), 200 messaggi e 1.000 minuti di chiamate;

Entry di elimobile , che ha un costo di 4,99 euro al mese e prima ricarica gratis, che comprende 30 Giga al mese + 100 SMS + le chiamate senza limiti;

Super Power 20 di PosteMobile, disponibile a 4,99 euro al mese con 10 euro di ricarica inclusi e un pacchetto mensile che comprende 20 Giga di traffico, chiamate e messaggi senza limiti.

Passando a cifre leggermente più alte, ma che comunque restano sempre sotto i 7-8 euro al mese, troviamo Very Mobile, operatore virtuale di WINDTRE, con la promozione Very 6,99 (da 6,99 euro al mese) con 100 Giga in regalo per un mese, più 100 Giga ogni mese, chiamate e messaggi senza limiti. Questa offerta non è per tutti, ma è stata pensata per i clienti che sono cambiano da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Promozione simile, sempre al costo di 6,99 euro al mese e riservata ai clienti Fastweb, Iliad, PosteMobile e a quelli di altri MVNO, è proposta da ho. Mobile, operatore virtuale di Vodafone. Si avranno a propria disposizione ogni mese 100 Giga, chiamate e messaggi illimitati.

I clienti che effettuando il passaggio da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali potranno anche scegliere di attivare a Natale la promozione di Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, disponibile sempre al prezzo fisso mensile di 6,99 euro.

Ogni mese, si potrà usufruire di:

130 Giga;

chiamate senza limiti;

500 SMS.

Con l’operatore Fastweb, invece, si potrà scegliere un pacchetto mobile disponibile a 7,95 euro al mese + 10 euro per il costo della nuova SIM, nel quale si avranno 150 Giga di Internet (e 5G incluso nelle aree coperte e se dotati della tecnologia necessaria, ovvero di uno smartphone di ultima generazione), chiamate illimitate e 100 SMS.

Quali sono le offerte di Natale più convenienti per lo smartphone

Offerte Natale smartphone operatori tradizionali

Passiamo adesso alle offerte degli operatori tradizionali: una promozione valida per tutti, disponibile in edizione limitata, ovvero per i prossimi 14 giorni, è Iliad Giga 120, la quale ha un costo mensile di 7,99 euro al mese.

L’offerta prevede un costo per la nuova SIM pari a 9,99 euro (si tratta di un contributo una tantum, quindi da pagare una sola volta) e comprende:

120 Giga di Internet;

chiamate e messaggi senza limiti, anche in roaming in Europa;

7 Giga mobile per navigare in roaming in Europa;

minuti verso più di 60 destinazioni internazionali.

Questa promozione è valida per tutti e potrà essere attivata sia sui nuovi numeri, sia in caso di migrazione da un altro operatore. Un’altra promozione valida per tutti è Giga 150, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 150 Giga di traffico, oltre che SMS e minuti senza limiti.

Offerte mobile: quali sono le promozioni che convengono di più a Natale 2022

Tra le offerte mobile del momento, troviamo TIM Wonder Five, dedicata ai clienti di alcuni operatori virtuali, la quale prevede un costo mensile di 7,99 euro e 25 euro per la nuova SIM (con 20 euro di ricarica inclusi).

La promo comprende ogni mese:

70 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Una promozione che invece TIM ha dedicato ai clienti under 25, ovvero a chi ha meno di 25 anni, è TIM Young 5G, disponibile al costo fisso mensile di 9,99 euro che include:

100 Giga di Internet mobile;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Un’offerta interessante per chi passa tanto tempo su Internet, ma vuole anche chiamare i propri amici durante il periodo natalizio, che prevede l’acquisto di una nuova SIM con 20 euro di traffico incluso al costo di 25 euro una tantum.