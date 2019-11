Le offerte di telefonia mobile più economiche del Black Friday 2019

Siamo nel pieno della settimana del Black Friday 2019 che culminerà poi con il “venerdì nero”, la giornata dedicata allo shooping con offerte e promozioni di ogni tipo in programma il 29 novembre. Come da tradizione, il Black Friday si estenderà per tutto il week end con lunedì 2 dicembre che continuerà ad essere una giornata di offerte grazie al Cyber Monday, l’ultimo evento prima dell’inizio del periodo di shopping natalizio.

Anche gli operatori di telefonia mobile affrontano il Black Friday 2019 proponendo una lunga serie di offerte e sconti che permetteranno ai nuovi clienti di attivare tariffe a prezzo particolarmente vantaggioso. Le tariffe disponibili in questi giorni sono davvero ottime e offrono l’occasione di dare un taglio netto ai costi per lo smartphone.

Vediamo, quindi, quali sono le offerte di telefonia più economiche del Black Friday 2019 e come fare per attivarle in poco tempo andando così a ridurre notevolmente i costi per lo smartphone.



Creami Wow Weekend di PosteMobile

Tra le migliori offerte di telefonia mobile del Black Friday segnaliamo il ritorno dell’offerta speciale Creami Wow Weekend di PosteMobile, attivabile esclusivamente sino a domenica 1 dicembre. La tariffa in questione, che PosteMobile rende disponibile solo in alcuni week end ed in versione limitata, è una delle soluzioni migliori per tutti gli utenti che cercano un’offerta a prezzo contenuto.

Creami Wow Weekend di PosteMobile, infatti, presenta un costo periodico di appena 4,99 Euro al mese risultando l’unica tariffa che, ad oggi, offre un ricco bundle di minuti, SMS e GB per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Chi sceglie questa tariffa potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 10 GB di traffico dati in 4G ogni mese (in roaming in UE è possibile utilizzare 1,81 GB al mese senza costi aggiuntivi)

di traffico dati in 4G ogni mese (in roaming in UE è possibile utilizzare 1,81 GB al mese senza costi aggiuntivi) inclusi nel canone ci sono i servizi extra “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212

Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale che utilizza la rete Wind Tre per l’erogazione dei suoi servizi voce ed Internet garantendo, in questo modo, un’ottima copertura del territorio nazionale che va a sommarsi ad un’assistenza completa, di livello pari a quella garantita dai provider tradizionali. Da notare, inoltre, che, a differenza di altri virtuali (come Kena Mobile e ho.), PosteMobile non limita la velocità del 4G. La connessione in mobilità sotto rete Postemobile può, quindi, arrivare sino a:

150 Mbps in download

50 Mbps in upload

La nuova offerta di PosteMobile è attivabile esclusivamente online. Sino a venerdì 29 novembre è possibile prenotare l’attivazione dell’offerta con un operatore di PosteMobile che, nei giorni successivi, contatterà l’utente per procedere con l’attivazione telefonica. In alternativa, Creami Wow Weekend di PosteMobile sarà attivabile online nelle giornate di sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre.

Da notare che l’offerta è disponibile sia per nuove attivazioni (con un nuovo numero di telefono) che per chi passa a PosteMobile da un qualsiasi altro operatore di telefonia mobile portando il proprio numero di cellulare. Il costo complessivo per attivare l’offerta è di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica di 15 Euro da utilizzare per il pagamento dei primi tre mesi. I rinnovi dell’offerta avvengono direttamente su credito residuo.

La SIM PosteMobile sarà spedita, gratuitamente tramite Poste Italiane, all’indirizzo fornito dall’utente. L’attivazione della SIM PosteMobile e della relativa offerta Creami Wow Weekend è molto semplice. L’intera procedura viene effettuata tramite l’applicazione ufficiale SIM & Go di PosteMobile, scaricabile su tutti gli smartphone Android e sugli iPhone. L’operatore, insieme alla SIM, invierà tutta la documentazione utile per procedere con l’attivazione. Chi attiva Creami Wow Weekend di PosteMobile con portabilità del numero di telefono dovrà attendere appena 48 ore per registrare il completamento di tutta la procedura di passaggio.

A differenza di tutte le altre offerte di telefonia mobile della settimana del Black Friday, Creami Wow Weekend ha una data di scadenza ben precisa. L’offerta sarà attivabile solo online, esclusivamente sino al prossimo 1 dicembre.

Giga 50 di Iliad

Pur non essendo in promozione per il Black Friday, Giga 50 di Iliad continua ad essere una delle migliori offerte di telefonia mobile del momento e non può non essere inserita nell’elenco delle tariffe più convenienti di questa settimana del Black Friday. Iliad ha dato un contributo importantissimo al calo dei costi delle tariffe di telefonia mobile ed al contestuale incremento dei Giga inclusi per gli utenti.

L’offerta di Iliad, disponibile con le stesse condizioni da oltre un anno, ha un costo di 7,99 Euro al mese ed un contributo di attivazione una tantum di 9,99 Euro. Ricordiamo che nel canone sono inclusi tutti i servizi accessori e che l’offerta non presenta vincoli o costi nascosti di alcun tipo. La tariffa mette a disposizione i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 50 GB di traffico dati in 4G (in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi)

Iliad, presente sul mercato italiano da circa un anno e mezzo, sta espandendo sempre di più la sua rete proprietà, migliorando notevolmente sia la copertura che le performance. Nelle aree dove la rete Iliad non è ancora disponibile, i clienti dell’operatore potranno sfruttare, senza costi aggiuntivi, la rete Wind Tre.

Per i clienti Iliad, inoltre, c’è la possibilità di abbinare un iPhone a rate (anticipo + 30 rate mensili) alla propria tariffa dopo i primi tre mesi di permanenza. L’acquisto dell’iPhone (i modelli disponibili sono diversi) è possibile con addebito delle rate mensili su conto corrente o carta di credito.

Giga 50 di Iliad è attivabile direttamente online con spedizione della SIM direttamente all’indirizzo fornito dall’utente.

ho. a 5,99 e 12,99 euro

ho. Mobile si sta affermando come uno degli operatori di riferimento del mercato di telefonia mobile. Il provider virtuale di proprietà di Vodafone punta tutto su prezzi chiari e contenuti garantendo agli utenti la possibilità di dare un taglio netto ai costi per lo smartphone.

Le offerte ho. Mobile per il Black Friday sono due: ho. 5,99 e ho. 12,99. Ricordiamo che l’operatore utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi con l’unica differenza che la velocità sotto rete 4G è limitata a 30 Mbps sia in download che in upload (ho. Mobile chiama la sua rete “4G Basic” per indicare il limite di velocità).

5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con contributo SIM+attivazione di 3,99 Euro. La tariffa mette a disposizione i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 70 GB al mese in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload); in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4,8 GB al mese senza costi aggiuntivi

Quest’offerta è disponibile esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da Iliad oppure da un qualsiasi operatore virtuale (PosteMobile, Fastweb, CoopVoce etc.) con l’eccezione di Kena Mobile e DailyTelecom. Questa tariffa non è sottoscrivibile per chi ha bisogno di richiedere un nuovo numero di cellulare.

ho, 5,99 è attivabile direttamente online con possibilità di richiedere la SIM direttamente a casa oppure di prenotare il ritiro della stessa in un punto vendita convenzionato con ho.

12,99, invece, presenta un costo periodico di 12,99 Euro al mese con contributo SIM+attivazione di 9,99 Euro. La tariffa mette a disposizione dell’utente i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 50 GB al mese in 4G Basic (velocità limitata a 30 Mbps sia in download che in upload); in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 4,8 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta in questione è attivabile da chi passa ad ho. Mobile da TIM, Vodafone, Wind e Tre. Anche in questo caso, la tariffa è attivabile direttamente online con possibilità di richiedere la SIM direttamente a casa o di richiedere il ritiro della stessa in un punto vendita ho.

Kena 5,99 e 13,99 euro

Kena Mobile celebra il Black Friday proponendo ai nuovi clienti che richiedono l’attivazione di una delle sue offerte una promozione davvero interessante. Per tutti i nuovi clienti che attivano un’offerta entro il prossimo 2 di dicembre, infatti, l’operatore propone:

1° mese gratis

attivazione offerta, costo e spedizione SIM gratis

Ricordiamo che Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM ed utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Come visto anche per ho. Mobile, la velocità sotto rete 4G delle offerte Kena Mobile è limitata (in questo caso il limite è di 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload).

Per chi vuole passare a Kena Mobile, la prima offerta da considerare è Kena 5,99. Quest’offerta include:

minuti illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 70 GB al mese in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload); in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 3 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta in questione è attivabile esclusivamente da chi passa a Kena Mobile da Iliad oppure da un operatore virtuale (ho, Rabona, Noitel e Nextus esclusi). Kena 5,99 è attivabile direttamente online. Grazie alla promozione del Black Friday, la SIM Kena verrà spedita dall’operatore direttamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

In alternativa, è possibile attivare Kena 13,99, tariffa disponibile per chi passa da un altro operatore oppure per chi attiva un nuovo numero. Il costo periodico dell’offerta è di 13,99 Euro al mese ed i bonus inclusi sono i seguenti:

minuti illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia SMS illimitati verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 70 GB al mese in 4G (velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload); in roaming in UE è possibile utilizzare sino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi

Anche Kena 13,99 è attivabile direttamente online. Con la promozione del Black Friday, ricordiamo, la spedizione della SIM è gratuita.

Play Power 60 di Tre

Tra le migliori offerte di questa settimana del Black Friday per chi vuole cambiare operatore di telefonia mobile segnaliamo anche Play Power 60 di Tre. Quest’offerta è disponibile per tutti (sia con attivazione di un nuovo numero che richiedendo la portabilità del numero da altro operatore) e può essere attivata direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo indicato in fase di attivazione.

Play Power 60 di Tre mette a disposizione dell’utente i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali 100 SMS al mese verso i mobili nazionali

al mese verso i mobili nazionali 60 GB in 4G al mese (l’opzione 4G LTE è inclusa per tutti i nuovi clienti senza costi aggiuntivi)

Play Power 60 di Tre presenta un costo periodico di 11,99 Euro al mese con attivazione gratuita. Per poter sottoscrivere l’offerta sarà sufficiente effettuare una ricarica iniziale di importo pari a 20 Euro da cui verranno scalati i costi del primo mese dell’offerta. I rinnovi dell’offerta avvengono con addebito su credito residuo.

Da notare, inoltre, che per tutti i nuovi clienti che scelgono Play Power 60 c’è la possibilità di sfruttare la promozione Grande Cinema 3, l’iniziativa che permette di andare al cinema (scegliendo tra centinaia di sale convenzionate sparse su tutto il territorio nazionale) acquistando due biglietti al prezzo di uno. La promozione è valida tutti i giorni, una volta al giorno.

Per accedere ai vantaggi garantiti dall’iniziativa Grande Cinema 3 è sufficiente scaricare l’applicazione ufficiale My 3 ed effettuare la registrazione. L’app, infatti, contiene una sezione dedicata alla promozione che permette a tutti i clienti Tre con una tariffa complativile, come Play Power 60, di poter andare al cinema ad un prezzo estremamente vantaggioso.