Le offerte di telefonia mobile tutto incluso sotto i 10 euro

29 Gennaio 2020 - Il mese di gennaio 2020 si avvia alla conclusione ed il settore di telefonia mobile diventa sempre più conveniente. Al momento, infatti, sono disponibili diverse offerte tutto incluso a meno di 10 Euro al mese che permettono di sfruttare al massimo il proprio smartphone (senza rinunciare ad un ricco bundle dati per navigare in mobilità) andando a dare un taglio netto ai costi.

Sino al prossimo 2 febbraio è disponibile Creami WOW Weekend di PosteMobile, una delle pochissime offerte “tutto incluso” attivabili a meno di 5 Euro al mese. Quest’offerta rappresenta, ad oggi, una delle tariffe più convenienti e complete del mercato di telefonia mobile e può essere considerata come la soluzione ideale per chi è in cerca di una tariffa economica e completa.

Chi ha bisogno di più GB di traffico ogni mese può valutare anche altre soluzioni come ho. 5,99 di ho. Mobile, Kena 5,99 Flash di Kena Mobile e All Inclusive 50 Flash di Wind. Si tratta di tre offerte “tutto incluso” che offrono tanti GB ad un prezzo di poco superiore ai 5 Euro al mese. Queste soluzioni, come vedremo di seguito, sono riservate ad uno specifico target di utenti.

Gli utenti che vogliono contenere le spese e spendere meno di 10 Euro al mese hanno la possibilità di valutare anche le offerte di Iliad e Fastweb Mobile che offrono ricchi bonus ad un prezzo decisamente contenuto. Queste offerte, come l’offerta di PosteMobile, non presentano vincoli relativi agli utenti che hanno la possibilità di richiederne l’attivazione.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di telefonia mobile “tutto incluso” di gennaio 2020 a meno di 10 Euro al mese e come fare ad attivarle, nel minor tempo possibile e senza alcun costo aggiuntivo.



Creami WOW Weekend di PosteMobile

Sino al prossimo 2 febbraio è possibile attivare nuovamente Creami WOW Weekend di PosteMobile, la tariffa speciale, disponibile per tutti, che permette di accedere ad un bundle completo di minuti, SMS e GB ad un prezzo inferiore ai 5 Euro. Si tratta di una delle pochissime offerte che, a meno di 5 Euro, può mettere a disposizione dell’utente che l’attiva un piano tariffario completissimo.

Chi sceglie Creami WOW Weekend di PosteMobile avrà a sua disposizione:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

10 GB di traffico dati in 4G ogni mese con velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload

con velocità massima di 150 Mbps in download e 50 Mbps in upload In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 2,34 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Servizi inclusi nel canone: “Ti cerco” e “Richiama ora”, hotspot, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212

Creami WOW Weekend di PosteMobile presenta un costo periodico di 4,99 Euro al mese senza alcun contributo di attivazione. Anche il costo e la spedizione della SIM sono gratis. Per sottoscrivere l’offerta, disponibile esclusivamente tramite attivazione online, è necessario effettuare un pagamento iniziale di 15 Euro a cui corrisponderà l’erogazione di una ricarica del credito di 15 Euro da utilizzare per coprire i costi dei primi tre mesi dell’offerta.

Attiva subito PosteMobileVai »

Ricordiamo che PosteMobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete Wind Tre per l’erogazione dei suoi servizi Internet e voce. Chi sceglie l’offerta di PosteMobile potrà, quindi, contare su di una copertura capillare del territorio nazionale (oltre il 99% del territorio) e sull’assenza di limiti per la velocità della connessione. A differenza di quanto avviene con altri virtuali, infatti, la rete 4G di PosteMobile non è limitata a 30 o 60 Mbps e può, quindi, toccare il limite di 150 Mbps di velocità massima in download.

Da notare, inoltre, che Creami Wow Weekend di PosteMobile è disponibile per tutti, senza vincoli di alcun tipo e con addebito dei rinnovi mensili su credito residuo. L’offerta può essere attivata sia chiedendo la portabilità del numero da un qualsiasi operatore che chiedendo l’attivazione di un nuovo numero di cellulare. In entrambi i casi, i bonus ed i costi indicati in precedenza non cambiano.

Creami Wow Weekend di PosteMobile è disponibile esclusivamente tramite attivazione online dal sito di PosteMobile. La procedura di sottoscrizione è molto semplice ed in pochi minuti l’utente ha la possibilità di ultimare la richiesta di attivazione della nuova offerta di PosteMobile. Sia in caso di richiesta di un nuovo numero di cellulare che in caso di portabilità, la nuova SIM PosteMobile verrà recapitata all’utente, nel giro di pochi giorni lavorativi, tramite Poste Italiane ed in modo completamente gratuito.

Ho. 5,99

Tra le migliori offerte di telefonia mobile a meno di 10 Euro al mese troviamo anche ho. 5,99 di ho. Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete Vodafone per l’erogazione dei suoi servizi. A differenza dell’offerta PosteMobile vista in precedenza, questa soluzione non è disponibile per tutti ma presenta un target di utenti ben preciso.

Per attivare ho. 5,99, infatti, è necessario richiedere la portabilità del proprio numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi Kena Mobile e Daily Telecom). Senza portabilità oppure in caso di richiesta di passaggio da altro operatore non sarà possibile procedere con l’attivazione di questa particolare offerta di ho.

Chi sceglie ho. 5,99 potrà contare su:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

70 GB in 4G Basic (la velocità è limitata a 30 Mbps in download ed in upload)

(la velocità è limitata a 30 Mbps in download ed in upload) In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 6,1 GB al mese senza costi aggiuntivi

Tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone mensile dell’offerta

L’offerta ho. 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese. Per attivare l’offerta è necessario affrontare una spesa iniziale di 6,99 Euro che comprende il costo del primo mese (viene effettuata una ricarica del credito di 6 Euro) più il contributo di attivazione di 0,99 Euro. L’attivazione dell’offerta avviene direttamente online. Il cliente può scegliere se ricevere la SIM ho. direttamente a casa (senza costi aggiuntivi) oppure se ritirare la SIM presso un punto vendita partner di ho.

Segnaliamo che a meno di 10 Euro al mese è possibile attivare anche ho. 8,99. Quest’offerta è disponibile per chi richiede la portabilità da Kena Mobile e Daily Telecom oppure per tutti gli utenti che vogliono attivare un nuovo numero di cellulare. L’offerta in questione presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

50 GB in 4G Basic (la velocità è limitata a 30 Mbps in download ed in upload)

(la velocità è limitata a 30 Mbps in download ed in upload) In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 6,1 GB al mese senza costi aggiuntivi

Tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone mensile dell’offerta

Il costo periodico dell’offerta è di 8,99 Euro al mese con una spesa iniziale di 18,99 Euro che comprende la prima ricarica del credito di 9 Euro, per coprire il costo del primo mese, e il contributo di attivazione di 9,99 Euro. Anche in questo caso, l’offerta è attivabile direttamente online con consegna della SIM a casa oppure con possibilità di ritiro presso un rivenditore ho.

Kena 5,99 Flash

Un’altra ottima tariffa di telefonia mobile a meno di 10 Euro al mese è Kena 5,99 Flash di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta disponibile per un target specifico di clienti. La tariffa, infatti, è attivabile solo richiedendo la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale (sono esclusi ho. Mobile, Rabona, Noitel e Nextus).

Kena 5,99 Flash presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

70 GB in 4G ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload

ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati verso tutti e sino a 3 GB al mese (in 3G) senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 Flash presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese. L’offerta è attivabile direttamente online senza costi di attivazione e costi per la SIM che sarà spedita gratuitamente all’indirizzo fornito dall’utente in fase di registrazione.

All Inclusive 50 Flash di Wind

Tra le offerte di telefonia mobile disponibili con un costo inferiore ai 10 Euro al mese troviamo anche All Inclusive 50 Flash di Wind. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta riservata ad un target specifico di utenti. È possibile attivare l’offerta solo se si richiede la portabilità del numero da Iliad o da un operatore virtuale.

Ecco le caratteristiche di All Inclusive 50 Flash di Wind:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

100 SMS verso tutti i mobili nazionali

50 GB in 4G ogni mese

In roaming in UE: minuti illimitati, 100 SMS e sino a 3,3 GB di traffico dati senza costi aggiuntivi

L’offerta presenta un costo periodico di 6,99 Euro al mese ed è disponibile esclusivamente tramite attivazione online. È previsto un costo della SIM di 10 Euro una tantum che va a sommarsi al costo del primo mese. La SIM sarà spedita all’indirizzo fornito in fase di registrazione dall’utente, senza alcun costo aggiuntivo.

Sottolineiamo che quest’offerta, a differenza di altre offerte All Inclusive di Wind, non è compatibile con l’opzione Telefono Incluso che permette di abbinare alla propria tariffa mobile uno smartphone da acquistare a rate. Chi è interessato a quest’opzione dovrà valutare una soluzione differente, come quelle che vediamo qui di seguito.

Giga 50 di Iliad

Iliad, sin dal suo debutto sul mercato italiano di telefonia mobile, si è ritagliata uno spazio molto importante proponendo tariffe dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e senza costi nascosti e vincoli. In quest’ottica rientra Giga 50 di Iliad, un’offerta “tutto incluso” davvero molto interessante e vantaggiosa che può essere attivata da tutti, senza vincoli o limitazioni di alcun tipo.

Giga 50 di Iliad presenta le seguenti caratteristiche:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso 60 destinazioni internazionali

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese

ogni mese In roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi aggiuntivi

Tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi nel canone

Giga 50 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 Euro. L’offerta è attivabile direttamente online, dal sito di Iliad e con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente, oppure può essere attivata tramite le Simbox dell’operatore disponibili presso gli Iliad Store e gli Iliad Corner.

Da notare, inoltre, che i clienti Iliad da almeno 3 mesi hanno la possibilità di abbinare uno smartphone a rate alla propria offerta (la formula è quella “tradizionale” che prevede un anticipo e 30 rate mensili per dilazionare il pagamento). Al momento, nel listino di smartphone di Iliad ci sono quasi tutte le varianti di iPhone attualmente sul mercato.

Fastweb Mobile

Tra le offerte “tutto incluso” disponibili ad un costo inferiore ai 10 Euro al mese troviamo anche l’offerta di Fastweb Mobile, operatore virtuale di Fastweb che utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. La tariffa in questione è disponibile per tutti tramite attivazione online. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali

100 SMS verso tutti i mobili nazionali

30 GB in 4G ogni mese

In roaming in UE: 500 minuti, 100 SMS e 4 GB ogni mese senza costi aggiuntivi

Tutti i servizi aggiuntivi inclusi nel canone

L’offerta di Fastweb Mobile presenta un costo periodico di 9,95 Euro al mese. Attivando online l’offerta si potrà sfruttare una promozione davvero molto conveniente che prevede un costo iniziale di appena 10 Euro a cui corrisponderà una ricarica del credito di pari valore da utilizzare per la copertura dei costi del primo mese dell’offerta.

I clienti che attivano l’offerta di Fastweb Mobile hanno la possibilità di: