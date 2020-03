Le offerte fibra ottica per chi cambia operatore a marzo 2020

6 Marzo 2020 - In questa guida descriviamo le migliori offerte fibra ottica per chi cambia operatore a marzo 2020. Scegliete quale è più quella più adeguata alle vostre esigenze tra le promozioni ancora attive di Tiscali, Vodafone, Wind, Vodafone e Fastweb, che propongono una soluzione con questo tipo di tecnologia. È garantita una velocità di navigazione fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Megabit/s in download.

Fate attenzione: prima di scegliere una connessione di questo tipo, controllate che la zona geografica di vostro interesse sia coperta da una delle reti in fibra disponibili in Italia. In caso contrario, dovrete optare per una linea ADSL o una delle soluzioni alternative. Per assicurarvi che la fibra ottica raggiunga il vostro territorio, vi basterà utilizzare il semplice strumento di ricerca online che ogni operatore mette a disposizione sul proprio sito web, inserendo il vostro Comune di residenza.





1. UltraInternet Fibra di Tiscali

On la promozione UltraInternet Fibra di Tiscali potrete avere una nuova connessione fibra ottica in FTTH (Fiber To The Home) con internet veloce fino a 1 Giga in download e 100 Mega in upload. Il canone mensile previsto è pari a 25,95 Euro, anziché gli originali 39,95 Euro/mese. Servizio di attivazione e modem sono inclusi e non vi saranno quindi richieste somme aggiuntive alla sottoscrizione del contratto.

Altri servizi gratuiti compresi nel pacchetto UltraInternet Fibra di Tiscali sono:

• Chi è, Segreteria Telefonia e Trasferimento di chiamata;

• 6 mesi di Infinity, una delle migliori offerte TV streaming sul mercato in Italia, con film, serie TV, cartoni e molto altro;

• chiamate verso numerazioni fisse e mobili nazionali;

• scatto alla risposta verso numerazioni fisse e mobili nazionali;

• chiamate verso numerazioni fisse internazionali, incluse fino a 60 minuto/mese (extra soglia: 20 Cent + 5 Cent/minuto).

È possibile scegliere ulteriori opzioni, che prevedono però un’aggiunta di costo al canone mensile di 25,95 Euro. Ad esempio, si tratta di:

• 1 IP statico, 2,5 Euro/mese;

• Fax Premium, numero di fax con prefisso locale.

Per attivare questa offerta, vi ricordiamo di assicurarvi che la zona geografica presso cui desiderate utilizzare la linea sia coperta dalla tecnologia in fibra ottica con le caratteristiche richieste.

2. Fibra 1000 di Wind

Fibra 1000 di Wind è una tra le migliori offerte fibra ottica attualmente sul mercato. È possibile attivarla online attraverso i canali digitali a disposizione tramite il sito web dell’azienda. Il canone mensile previsto è di 25,98 Euro. L’offerta è valida fino al 02/03.

Se scegliete questa promozione di Wind, potrete beneficiare di queste caratteristiche:

• 100 Giga al mese in regalo in più per gli smartphone della vostra famiglia;

• modem di ultima generazione;

• servizio di assistenza gratuita in fase di attivazione;

• servizio di attivazione gratuito;

• opzione Family Protect, pensato per la protezione della vostra famiglia dalle minacce della rete e per assicuravi una navigazione in totale sicurezza.

Il pacchetto Fibra 1000 di Wind prevede inoltre:

• chiamate da fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso tutti i numeri fissi di Europa Occidentale, Usa e Canada;

• dettaglio chiamate gratuito da area Clienti e App WindHome o MyWind, al costo di 60 cent a invio se allegato al conto telefonico;

• possibilità di recesso anticipato prima dei 24 mesi prestabiliti dal contratto.

La sottoscrizione di una delle offerte Wind vi consentirà inoltre di tenere sempre sotto controllo la vostra linea tramite l’app dedicata My Wind, oltre che a partecipare al programma a premi WinDay pensato per assicurare ai clienti regali, buoni sconto oppure extra Giga.

3. Fastweb Casa di Fastweb

Fastweb Casa vi garantisce internet ultraveloce senza vincoli e costi nascosti a 25,95 Euro/mese, anziché 34,95 Euro/mese. Si tratta di un prezzo fisso, tutto incluso. La promozione è però disponibile solo online, attraverso il sistema di assistenza online gratuito presente sul sito web di Fastweb.

Questo pacchetto è particolarmente attrattivo grazie all’assenza di vincoli di durata, un prezzo trasparente e chiaro e un canone mensile tutto incluso: internet illimitato alla massima velocità disponibile, modem FASTGate e nessun costo di attivazione.

Ecco una panoramica dei servizi previsti nell’offerta:

• fibra ultraveloce fino a 1 Gigabit/s in download e 200 Mb/s in upload, se nelle aree coperte da Fibra Fastweb in FTTH (Fiber To The Home);

• modem FASTGate, il dispositivo Fastweb di ultima generazione che permette di avere Wi-Fi super potente in ogni angolo della casa e caratterizzato da estrema semplicità d’utilizzo;

• chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre che i servizi Chi chiama, Avviso di chiamata, Nascondi Numero, Disabilitazione chiamate e Trasferimento di chiamate;

• servizi WOW, ovvero WOW FI, la rete Wi-Fi di Fastweb ccon oltre un milione di punti di accesso in Italia per navigare gratuitamente e in tutta sicurezza anche fuori casa, e WOW Space, il cloud facile e illimitato grazie a cui salvare file video, immagini e audio.

Fastweb consente inoltre di arricchire l’offerta con una varietà di opzioni con costo aggiuntivo. Due esempi sono:

• opzione internazionale, ovvero 1000 minuti di chiamate verso oltre 60 destinazioni internazionali, 5 Euro in più ogni mese;

• NOW TV, che include NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema, 9,99 Euro in più ogni mese. Per maggiori dettagli su NOW TV, approfondite con questo articolo.

Potrete scegliere di disattivare la vostra linea Fastweb in qualsiasi momento: in questo caso, il costo addebitato sarà pari a 29,95 Euro IVA inclusa una tantum. La cifra corrisponde ai costi sostenuti da Fastweb per la dismissione o trasferimento della linea.

4. Super Fibra di TIM

La proposta internet fibra ottica di TIM, Super Fibra, è un’offerta “tutto compreso”: fibra veloce fino a 1 Giga/s in download, modem TIM e TIMVISION, oltre che a chiamate illimitate verso tutti. Se siete interessati a Super Fibra di TIM, ricordate che potrete attivare l’offerta solamente online, anche avvalendovi del supporto di un consulente per chiamando il modo del tutto gratuito il numero di assistenza.

Al costo mensile di 29,90 Euro, con Super Fibra di TIM avrete:

• fibra fino a 1 Giga in download e 100 Mega in upload;

• servizio di attivazione gratuito;

• modem TIM Hub, il modem TIM più potente di sempre che assicura Wi-Fi stabile e con copertura eccellente, in garanzia illimitata;

• chiamate illimitate, verso tutti i fissi e mobili nazionali, opzione disponibile solo in caso di attivazione online;

• TIMVISION, la TV di TIM, i cui contenuti sono disponibili su smart TV compatibili, PC, smartphone e tablet, oltre che su decoder TIM Box, quest’ultimo in noleggio al costo di 3 Euro/mese.

Un vantaggio aggiuntivo che riceverete se scegliete Super Fibra di TIM è l’opzione TIM UNICA. Scoprite di più su questa soluzione leggendo il nostro articolo dedicato.

5. Internet Unlimited di Vodafone

Al costo di 26,90 Euro al mese, Vodafone propone una promozione speciale dedicata ai nuovi clienti che desiderano attivare una linea internet con tecnologia fibra ottica. Anche in questo caso, l’offerta è “tutto incluso” e non prevede alcun costo aggiuntivo per l’attivazione.

Sotto, descriviamo i dettagli di Internet Unlimited di Vodafone:

• internet alla massima velocità, senza limiti di utilizzo mensile;

• tutti i servizi di Vodafone Ready, compresa la Vodafone Station;

• chiamate verso fissi e mobili nazionali in regalo;

• Vodafone TV, con contenuti di intrattenimento (film, serie TV e programmi per tutti);

• SIM dati da 30 Giga/mese per navigare anche fuori casa con tablet e chiavette.