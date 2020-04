Le offerte fibra ottica più convenienti a Aprile 2020

Mancano ancora diverse settimane alla possibile fine del lockdown in Italia, durante le quali si dovrà passare il proprio tempo, fra lavoro e attività domestiche, in casa. Per questo motivo il mese di aprile rappresenta il momento ideale per attivare una connessione Internet casa in fibra ottica.

I motivi per approfittarne sono diversi: il primo è che chi dispone di una vecchia linea di tipo ADSL, attivata diversi anni fa, oggi potrebbe essere stato raggiunto dalla tecnologia in fibra ottica, che è molto più performante. In più, i canoni proposti attualmente per una tariffa in fibra ottica e una ADSL sono gli stessi: non si dovrà pagare di più per una soluzione migliore sotto tanti punti di vista.



Le principali offerte Internet casa disponibili oggi sono “all inclusive”: a un prezzo mensile, che può essere fisso o subire dei ribassi negli anni, vengono proposti Internet illimitato, chiamate gratuite e servizi extra. Per quanto riguarda le chiamate, non è previsto il pagamento del canone telefonico, in quanto viene sfruttata la tecnologia Voip, la stessa alla base delle telefonate che si possono fare su Skype o WhatsApp.

Le migliori offerte Internet casa in fibra ottica di Aprile 2020

Le promozioni fibra ottica più convenienti di aprile 2020 sono

• Super Fibra Unlimited di WINDTRE;

• Fastweb Casa;

• Ultrainternet Fibra di Tiscali;

• Internet Unlimited di Vodafone;

• Super Fibra di TIM.

Le 5 tariffe in elenco sono accomunate dal fatto di avere un costo inferiore ai 30 euro al mese e di essere offerte tutto compreso, con Internet illimitato, chiamate senza limiti e offerte promozionali a tempo indeterminato.

Trattandosi di promozioni in fibra ottica, prima di sottoscriverne una è sempre bene effettuare uno speed test: si tratta di una semplice analisi con la quale, tramite un tool gratuito online, come quello disponibile sul sito di SOStariffe.it, si può conoscere la velocità reale delle propria connessione.

Nello specifico, le velocità delle connessioni in fibra sono le seguenti:

• 1 Gigabit al secondo in download e di 200 o 300 Megabit al secondo in upload, nel caso della fibra FTTH, acronimo di Fiber To The House;

• 200 Megabit al secondo in download e di 20 Megabit al secondo in upload per la fibra mista FTTC, Fiber To The Cabinet;

• la connessione ADSL ha, invece, una velocità massima di 20 Megabit al secondo in download e di 1 Megabit al secondo in upload.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Super Fibra Unlimited di WINDTRE Wi-Fi è una tariffa di tipo all inclusive, nella quale sono previsti:

• la connessione illimitata che può essere in fibra ottica FTTH, in fibra mista FTTC, o in alternativa, tipo ADSL;

• le chiamate senza limiti, senza scatto alla risposta e a zero centesimi al minuto, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali di USA, Canada ed Europa Occidentale, ovvero Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito;

• Giga illimitati per lo smartphone senza costi aggiuntivi per i clienti WINDTRE che hanno sulla propria SIM una delle seguenti tariffe all’attivo: UNLIMITED SPECIAL, XLARGE, LARGE, MEDIUM, SENIOR, JUNIOR, YOUNG, CALL YOUR COUNTRY, ALL INCLUSIVE O WIND SMART; si potranno aggiungere successivamente altre due SIM WINDTRE su cui attivare, a costo zero, l’opzione con i Giga illimitati;

• tutti i nuovi clienti WINDTRE potranno inoltre attivare la tariffa per smartphone UNLIMITED SPECIAL che include minuti, SMS e Giga illimitati al costo di 9,99 euro al mese.

La promozione Super Fibra Unlimited di WINDTRE può essere attivata:

• nella versione senza modem, al costo di 19,99 euro al mese: in questo caso, quella di WINDTRE si pone come la promozione al prezzo più basso fra tutte;

• nella versione con il modem Wi-Fi, che avrà un costo di 5,99 eruo al mese per un periodo di 48 mesi. In questa seconda ipotesi, il costo complessivo dell’abbonamento sarà di 25,98 euro al mese, per i primi 4 anni, poi il costo diventa di 19,99 euro al mese. In caso di recesso anticipato, si dovrà pagare un costo di disattivazione pari a un canone mensile della promozione più le rate mancanti del modem.

TIM Super Fibra

Anche TIM propone due versioni differenti della stessa promozione, la prima senza modem, la seconda con il modem incluso al costo di 5 euro in più al mese:

• la promozione senza modem, TIM Super Limited Edition, ha un costo di 24,90 euro al mese;

• la promozione Super Fibra, con il modem, costa invece 29,90 euro al mese.

Il costo di attivazione, che da listino è pari a 10 euro al mese per 24 mesi, è incluso nel prezzo del canone mensile. La tariffa prevede;

• la connessione Internet senza limiti, che può essere in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1 Giga in download, in fibra mista FTTC, ovvero a 200 Mega in download, o di tipo ADSL;

• le chiamate senza limiti, gratuite verso tutti i fissi e mobili nazionali nella versione a 29,90 euro al mese, mentre in quella senza modem le chiamate hanno un costo di 19 centesimi al secondo verso tutti i numeri e prevedono lo scatto alla risposta nel caso di chiamata verso i cellulari.

La tariffa di TIM include anche dei servizi che potrebbero essere molto apprezzati in questo periodo così complicato, quali:

• TIMVision, la piattaforma di streaming on demand di TIM, nella quale sono disponibili tanti film, serie TV e programmi dedicati a tutte le fasce di età;

• 3 mesi gratuiti di Dinesy+, che dal quarto mese può essere mantenuto al costo mensile di 3 euro, risparmiando così rispetto all’attivazione singola, che ha invece un costo di 6,99 euro al mese.

Fastweb Casa

L’offerta in fibra ottica di Fastweb ha un costo fisso pari a 26,95 euro al mese e include:

• l’attivazione e il modem FASTGate;

• Internet Illimitato alla velocità della fibra FFTH, FTTC o dell’ADSL, in base alle proprie possibilità abitative;

• le chiamate illimitate, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionalii, e la possibilità di aggiungere un’opzione a 5 euro al mese in più, che prevede 1000 minuti di chiamate verso l’estero.

Ai clienti Eni Gas e Luce è riservato un prezzo speciale: la promozione Internet casa può essere infatti attivata al costo di 24,95 euro al mese. Tutti gli altri clienti possono invece rendere l’offerta più interessante aggiugendo dei pacchetti extra, come per esempio:

• l’opzione mobile, che ha un costo di 34,95 euro al mese, con la quale si riceve una SIM Fastweb con minuti illimitati e 30 GB in 4G;

• l’opzione DAZN, la piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport, che è gratis per i primi 3 mesi, dato che in questo momento la stagione sportiva è ferma, e poi ha un costo pari a 9,99 euro al mese.

Ultrainternet Fibra di Tiscali

La promozione Internt casa in fibra ottica dell’operatore Tiscali include:

• la connessione Internet senza limiti alla velocità della fibra FFTH, FTTC o dell’ADSL, in relazione al luogo in cui si abita;

• chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, senza dover pagare il canone telefonico;

• 2 mes di abbonamento Infinity incluso.

La tariffa ha un costo fisso di 26,95 euro al mese e include sia l’attivazione sia il modem Wi-Fi. Non ci sono vincoli contrattuali, ma in caso di migrazione verso un altro operatore o disattivazione della linea è previsto il pagamento di una mensilità.

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra promozione molto conveniente è quella proposta da Vodafone, nella quale sono presenti:

• la connessione illimitata che può essere in fibra ottica FTTH, per la quale sono previsti 2 mesi di sconto, pari a 56 euro, in fibra mista FTTC, oppure di tipo ADSL;

• chiamate gratuite e senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, mentre le chiamate dall’Italia verso i numeri fissi esteri si possono aggiungere con 5 euro in più al mese;

• una SIM dati con 30 Giga di traffico in 4G per navigare anche fuori casa su tablet e chiavette.

L’offerta ha un costo di 27,90 euro al mese, per i primi 4 anni, in quanto include il costo del modem e dell’attivazione. Dal quinto anno in poi la tariffa scende a 20,90 euro al mese. In caso di recesso anticipato è previsto un costo di disattivazione corrispondente a un canone mensile e le rate residue della Vodafone Station.

Il piano mensile può essere integrato con la Vodafone TV: il cliente che la sceglie riceverà direttamente a casa un TV Box nel quale sono inclusi NOW TV Intrattenimento e Serie TV, 6 mesi di abbonamento a Infinity TV, 30 film al mese su CHILI. Sono previsti 3 mesi di prova gratuita, poi il costo da sostenere sarà pari a 10 euro al mese.