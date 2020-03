Le offerte fibra ottica più convenienti a marzo 2020

18 Marzo 2020 - In un periodo storico nel quale si trascorre più tempo del solito a casa, l’Italia si scopre scoperta: sono milioni, infatti, gli italiani a non disporre di una connessione Internet casa. Le promozioni disponibili in questo momento sono le più basse finora registrate dall’inizio del 2020.

In particolare, ci sono ben 5 tariffe Internet casa Wi-Fi con le quali navigare alla velocità della fibra ottica, ovvero:

• con la fibra FTTH, la più veloce fra tutte, che permette di raggiungere la velocità di 1 Giga in download;

• con la fibra FTTC, con la quale si può navigare alla velocità di 200 Mega in download.

In alternativa, è possibile attivare una classica connessione di tipo ADSL, con la quale è comunque possibile navigare in modo fluido e avere accesso a qualsiasi tipologia di servizio online, compreso lo streaming. La differenza principale consiste nel fatto che in relazione alla velocità di connessione massima raggiungibile e alla latenza:

• con l’ADSL è possibile vedere contenuti video in Standard Definition;

• con la tecnologia in fibra ottica, sono invece disponibili contenuti in Full HD e in 4k.

Come scegliere una promozione Internet casa

La maggior parte delle promozioni Internet casa disponibili sono di tipo all inclusive e costano meno di 27 euro al mese. Nell’abbonamento mensile sono solitamente presenti:

• una connessione illimitata;

• chiamate e messaggi senza limiti verso i numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionali;

• l’Internet mobile;

• la possibilità di ricevere un modem di nuova generazione;

• alcuni servizi aggiuntivi destinati all’intrattenimento.

Avere una connessione di tipo illimitato è l’ideale in quanto azzera il pensiero di dover stare attenti al consumo di Giga: trattandosi di offerte tutto compreso, inoltre, garantiscono grande risparmio e il rapporto qualità/prezzo è superiore rispetto alla scelta di una tariffa mobile da utilizzare anche per connettersi da PC.

Le tariffe Internet casa di marzo 2020 sono simili, ma ognuna ha una sua peculiarità. In linea generale;

• hanno tutte un costo mensile inferiore a 27 euro;

• alcune offrono l’Internet mobile, per navigare anche da tablet e chiavette quando ci si trova lontano da casa;

• molte proposte si caratterizzano per la presenza di un servizio di streaming TV, che avrebbe un costo maggiore nel caso in cui fosse attivato a parte.

Una novità della quale non tutti sono a conoscenza ha a che fare con la possibilità di poter rifiutare il modem proposto dai vari gestori e che, in genere, viene incluso nel costo del canone mensile relativo ai primi anni di sottoscrizione: a stabilirlo è stata una delibera della stessa AGCOM. Per questo motivo, chi fosse già in possesso di un modem in casa, potrebbe continuare a utilizzarlo pur cambiando offerta, riuscendo così a risparmiare e a pagare un canone inferiore.

Le migliori offerte Internet casa a marzo 2020

Le migliori offerte Internet casa in fibra ottica del mese di marzo sono:

1. Super Fibra Unlimited di Wind a 19,99 euro;

2. Internet Unlimited di Vodafone a 24,90 euro;

3. TIM Super Limited Edition a 24,90 euro;

4. Fastweb Casa a 25,95 euro;

5. UltraInternet Fibra di Tiscali a 26,95 euro.

Prima di sottoscrivere un abbonamento Internet casa:

• si consiglia di effettuare uno speed test necessario a valutare l’effettiva copertura della rete di un determinato operatore nel proprio Comune di residenza;

• effettuare un’analisi comparativa delle varie promozioni disponibili al fine di individuare la più conveniente, non solo dal punto di vista del costo mensile, ma nella sua interezza.

Di seguito, il confronto fra le 5 promozioni Internet casa elencate in precedenza con il dettaglio relativo ai costi mensili e alle caratteristiche principali.

1. Super Fibra Unlimited di Wind

La proposta Internet casa di Wind è la più economica fra quelle disponibili: ha un costo mensile di 19,99 euro, nel caso in cui si scegliesse di attivarla senza ricevere il modem. In caso contrario, il modem ha un costo di 5,99 euro al mese, quindi l’offerta avrebbe un costo totale di 25,98 euro.

La tariffa può essere attivata sia in fibra ottica, sia con la linea ADSL, alle stesse condizioni contrattuali, che prevedono:

• Internet illimitato;

• chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e i mobili in tutta Italia;

• una SIM con 100 Giga per la navigazione da mobile;

• la possibilità di avere accesso a una speciale promozione con la quale acquistare una SIM al costo di 9,99 euro al mese, la quale include Giga e minuti illimitati.

2. Internet Unlimited di Vodafone

La tariffa di Vodafone è disponibile a un prezzo davvero molto conveniente: per i primi quattro anni è di 24,90 euro al mese, che diventano 18,90 euro a partire dal quinto anno di sottoscrizione. È previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi in base al quale in caso di disattivazione anticipata si dovranno pagare le eventuali rate residue relative al modem e al contributo di attivazione, che sono inclusi nel piano mensile.

È comunque possibile attivare la promozione senza modem e senza i servizi dell’assistenza dedicata di Vodafone Ready. In questa ipotesi, il costo mensile sarebbe di 23,90 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventerebbero 22,90 a partire dal quinto.

Nella tariffa sono presenti:

• una connessione Internet ultraveloce fino a 1 Giga, per chi naviga in fibra FTTH, o in alternativa la possibilità di connettersi alla velocità della fibra FTTC, ovvero di 200 Mega in download, oppure con l’ADSL, raggiunge i 20 Mega in download.

• chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili;

• l’Internet mobile, con una SIM che include 30 GB da usare su tablet e chiavette.

3. TIM Super Limited Edition

Anche la proposta Internet casa di TIM prevede una versione sottoscrivibile senza modem e una con il modem:

• la prima ha un costo di 24,90 euro al mese;

• la seconda, identica, ha un costo di 29,90 euro al mese, in quanto prevede 24,90 euro per l’abbonamento più 5 euro di modem.

Nel piano mensile ci sono:

• Internet illimitato alla velocità della fibra FTTH;

• chiamate verso i fissi senza scatto alla risposta, al costo di 19 centesimi al minuto;

• chiamate verso i mobili con scatto alla risposta di 19 centesimi e 19 centesimi per ogni minuto di conversazione;

• lo streaming TV TIMVision, con il quale avere accesso tanti programmi in esclusiva, dedicati a tutte le fasce d’età.

4. Fastweb Casa

Fastweb propone una tariffa in grado di raggiungere le migliori prestazioni in assoluto, in base ai risultati degli ultimi speed test effettuati. Ha un costo mensile di 25,95 euro: il prezzo è fisso e non subirà modifiche nel corso del tempo.

Nell’abbonamento mensile sono previsti:

• le chiamate illimitate verso numeri mobili e fissi nazionali;

• il modem FastGate e l’attivazione, che sono inclusi nel prezzo;

• la connessione Internet in FTTH, che permette di navigare fino a 1 Giga in download e fino a 300 Mega in upload;

• il servizio di assistenza My Fastweb;

• il cloud WOW Space incluso, sul quale è possibile salvare in modo illimitato file di diverso tipo, dalle foto ai documenti;

• un servizio di rete condivisa, chiamato WOW Wi-Fi, attraverso il quale ci si può connettere a distanza grazie a tutti i punti di accesso Fastweb presenti sul territorio nazionale, che arrivano a più di un milione.

Il pacchetto Internet casa di Fastweb può poi essere integrato con delle offerte extra: per esempio, per tutti gli amanti del grande calcio e dello sport in generale è possibile scegliere la promozione CASA + DAZN, che ha un costo mensile di 31,95 euro.

5. UltraInternet Fibra di Tiscali

Infine, l’ultima promozione Internet casa in fibra ottica a un prezzo davvero conveniente è quella proposta dall’operatore Tiscali, la quale:

• raggiungere la velocità della fibra ottica di tipo FTTH;

• ha un canone fisso, pari a 26,95 euro al mese, per il quale non sono previsti vincoli contrattuali, penali o costi aggiuntivi nel caso di disattivazione o migrazione a un altro operatore;

• include il modem e il costo di attivazione, gratis;

• regala le chiamate gratuite verso i numeri di rete fissa e verso i numeri mobili, con 23 centesimi di scatto alla risposta;

• comprende anche 60 minuti gratuiti al mese verso i numeri esteri;

• omaggia tutti i nuovi sottoscrittori di ben 2 mesi di abbonamento Infinity.

Come abbiamo visto, dal confronto comparativo è emerso che le soluzioni disponibili per navigare con una connessione che, a un prezzo economico, permetta di raggiungere le massime velocità sono diverse. Dalla comparazione e solo in seguito alla verifica della propria copertura effettiva, potrete capire qual è l’offerta che rappresenta l’opportunità più adatta alle vostre esigenze reali di consumo.