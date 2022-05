Le offerte Internet Casa che consentono di utilizzare un modem proprio

Quando si parla del modem associato alle offerte Internet casa c’è sempre un po’ di confusione: gli utenti sono portati a pensare che, se l’operatore fornisce un modem, lo si debba accettare in modo obbligatorio.

In realtà i consumatori hanno il diritto di poter scegliere liberamente quale modem utilizzare nel momento in cui attivano una qualsiasi offerta Internet casa, sulla base di quanto previsto dalla delibera 348/18/CONS dell’Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), in vigore il 31 dicembre 2018.

Vediamo di seguito qual è il contenuto della delibera e come funziona di preciso la scelta del modem proposto da un operatore di telefonia fissa.

Delibera Agcom e modem libero in Italia

La delibera Agcom 348/18/CONS ha accolto la direttiva europea n. 2015/2120, emanata nel 2016. Il regolamento europeo prevede che le compagnie telefoniche non possano obbligare i clienti ad acquistare o noleggiare il modem proposto con una data offerta Internet casa. La scelta spetta infatti sempre al consumatore.

Nel regolamento si legge che gli utenti finali hanno il diritto di “utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet".

Questo significa che l’offerta proposta da un qualsiasi operatore di offerte Internet casa dovrà essere trasparente: il cliente dovrà capire che il modem non è obbligatorio e che potrà dunque scegliere senza alcun vincolo se noleggiarlo/comprarlo oppure no.

Se si inserisce il modem senza far notare che non si tratta di un obbligo, si persegue una pratica scorretta che potrà essere oggetto di reclami o eventuali denunce da parte del consumatore finale.

Offerte Internet casa con modem: perché sceglierle

I modem inclusi nelle principali offerte Internet casa sono quasi sempre dispositivi di ultima generazione, ovvero modem con Wi-Fi 6 in grado di migliorare la connessione in tutto l’ambiente domestico.

Per questo motivo, soprattutto se in casa si avesse un modem molto vecchio, converrebbe optare per quello che viene messo a disposizione dall’operatore con il quale si ha intenzione di attivare una nuova offerta.

Se, invece, si volesse comunque utilizzare un altro modem, si dovrà comunque verificare che non sia troppo obsoleto e che rispetti gli standard di connettività che sono messi a disposizione dai vari provider.

Migliori offerte Internet casa: quali scegliere

Le offerte per avere Internet illimitato a casa hanno subito diverse riduzioni nel corso degli ultimi anni, che continuano a presentare con la nascita delle offerte riservate ai già clienti mobile, che sono quelle che costano di meno.

Nel momento in cui si valuta l’offerta di un nuovo operatore, è bene informarsi per bene sul funzionamento dell’opzione modem. Facciamo l’esempio di alcune tra le proposte più diffuse e apprezzate nel nostro Paese.

La promozione Internet casa di TIM in fibra ottica di tipo FTTH, ovvero la Premium Fibra, comprendere il modem TIM HUB+ compreso:

a zero euro al mese fino al 31 agosto 2022;

a 5 euro al mese fino al 48° mese dall’attivazione.

Qualora si scegliesse di utilizzare il modem di TIM, si sarà vincolati per 48 mesi. Questo non vuol dire che non si potrà cambiare offerta per 4 anni, ma che se lo si facesse, si dovrebbero pagare a TIM tutte le rate residue del modem. Tuttavia, si avrà anche la possibilità di restituire il modem all’operatore senza dover pagare un centesimo in più.

La Super Fibra dell’operatore WINDTRE include il modem con Wi-Fi 6 incluso. Il costo del modem, pari a 5,99 euro al mese, è incluso nel prezzo mensile della promozione per un periodo pari a 48 mesi.

In alternativa si potrà optare per la stessa promozione con modem incluso al costo di 11,98 euro al mese, per un periodo totale di 24 mesi. In caso di recesso anticipato, si dovranno comunque saldare tutte le rate residue del modem.

Diverso è il caso dell’offerta Internet casa proposta da Iliad: l’operatore permette al cliente di poter comprare il modem Iliad (l’Iliadbox) fin da subito, ovvero nel momento in cui viene attivata la nuova offerta Internet casa. Il dispositivo ha un costo di 39,99 euro una tantum.

Per quanto riguarda Vodafone, l’operatore propone un’offerta con modem incluso di ultima generazione (con Wi-Fi Optimizer), il quale si riceve a titolo gratuito in sconto merce a patto che si resti in Vodafone per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato, il modem dovrà essere restituito.